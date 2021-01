L'Oroscopo per la giornata di giovedì 7 gennaio 2021 rivela buoni propositi per i segni zodiacali del Sagittario e del Cancro mentre attenderanno una giornata sottotono i segni zodiacali dei Gemelli e della Vergine. Tranquillità per il Toro, Bilancia suscettibile. Scopriamo in dettaglio cosa riveleranno le previsioni astrologiche dei dodici segni zodiacali per la giornata di giovedì.

Oroscopo del giorno 7 gennaio, da Ariete a Cancro

Ariete: non riuscite a tollerare alcuni atteggiamenti soprattutto se questi vengono assunti da una persona a cui tenete particolarmente dal punto di vista sentimentale.

Il lato orgoglioso del vostro carattere, di certo, non aiuta ma prima o poi qualcuno sarà costretto a fare il primo passo.

Toro: giornata tranquilla quella di giovedì 7 gennaio. Dovrete, in particolar modo, dare importanza al dialogo: ricordate che non deve mai essere trascurato soprattutto se nella coppia dovessero emergere fraintendimenti o futili discussioni.

Gemelli: giovedì si preannuncia una giornata un po' spenta tuttavia potrete ravvivarla con delle iniziative interessanti o con delle attività da fare. Dovete cercare anche di migliorare leggermente il vostro profilo professionale: questo vi consentirà di avere maggiori opportunità lavorative.

Cancro: l'energia lunare riuscirà a trasmettervi positività nella giornata di giovedì, pertanto potrete sfruttare questa occasione per mettere tutto il vostro impegno e passione sia in ambito lavorativo che in quello privato.

Previsioni zodiacali giornaliere da Leone a Sagittario

Leone: siete ormai dipendenti dalla routine quotidiana. Non potete fare a meno del vostro lavoro e delle vostre solite abitudini; tuttavia anche voi, di tanto in tanto, necessitate di una pausa oltre a trascorrere del tempo in un modo del tutto diverso rispetto al solito.

Vergine: giornata un po' sottotono quella di giovedì.

Siete alla ricerca di qualcosa di nuovo, qualcosa che susciti il vostro interesse. Ultimamente tutto vi annoia e niente vi entusiasma. Siete in attesa di quel piccolo spiraglio che possa finalmente portarvi stupore.

Bilancia: giornata di giovedì che, purtroppo, non sarà molto positiva. Si alterneranno, infatti, dei momenti di confusione ad altri nei quali mostrerete una facile irritabilità.

A volte dimostrate di essere facilmente suscettibili, interpretando male l'atteggiamento scherzoso di una persona amica.

Scorpione: passate la giornata in totale serenità. Non c'è niente di cui preoccuparvi particolarmente: anche se le cose non sembrano sempre andare nei migliore dei modi, ricordatevi sempre che una tempesta non durerà per sempre ma è pur sempre destinata a finire. Abbiate sempre fiducia in voi stessi: anche se apparentemente siete fragili, in realtà, siete indistruttibili.

Sagittario: ottima giornata quella che si prospetta per giovedì. Grazie all'energia di Giove e Saturno, vi sentirete in ottima forma e di buon umore. Anche nella coppia godrete di una buona luce e di una perfetta armonia con il vostro partner.

Oroscopo del 7 gennaio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: brutti presagi stanno passando per la vostra mente. Il vostro pessimismo, di certo, non aiuta, trasmettendo negatività anche a chi vi sta intorno. Un buon consiglio è quello di cercare di vedere in una prospettiva diversa ciò che apparentemente sembra essere una situazione o una circostanza negativa.

Acquario: siete pronti ad affrontare una nuova giornata anche se dovesse presentarsi piena di avversità. Qualche piccolo ostacolo, di certo, non vi fermerà: siete forti e determinati anche quando sembra non esserci alcuna soluzione, voi sapete uscirne in maniera brillante.

Pesci: avete finalmente risolto un grosso problema che ormai vi tormentava da tempo. Pian piano ogni cosa sta tornando al suo posto e questo vi trasmette una certa sicurezza per intraprendere nuove iniziative, sia dal punto di vista professionale che da quello sentimentale.