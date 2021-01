Ci si avvicina a grandi passi verso un nuovo fine settimana. Arrivano quindi le previsioni astrali e l'Oroscopo per tutti i segni del giorno 8 gennaio 2021. Leggiamo le previsioni di questa giornata di venerdì, con i cambiamenti che stelle e pianeti porteranno in amore e nel lavoro.

Previsioni astrali della prima sestina

Ariete: in amore sarà una giornata che porterà emozioni nuove da vivere, visto che la Luna non è più in opposizione. Nel lavoro vi sentite più forti, rispetto alle scorse settimane c'è più voglia di fare.

Toro: per i sentimenti potreste vivere qualche complicazione. Nel lavoro dovete stare attenti dal punto di vista economico: è questo l'ambito che comporta, al momento, maggiori preoccupazioni.

Gemelli: a livello sentimentale, se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo, conviene agire adesso. Non mancherà comunque qualche dubbio. Nel lavoro è un momento interessante, in particolare per chi sta portando avanti un cambiamento.

Cancro: in amore sfruttate questo momento se dovete chiarire alcune cose con la persona amata. La Luna aiuta. A livello lavorativo alcune proposte potranno cambiare le scelte che farete da qui ai prossimi giorni.

Leone: a livello amoroso alcune relazioni potranno essere messe in discussione, attenzione ad alcune tensioni. Nel lavoro qualcuno è contro di voi, ma comunque state svolgendo bene i vostri compiti.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale alcune tensioni potranno essere risolte. Attenzione però nelle storie, perché non tutto volge a vostro favore.

Nel lavoro alcuni vogliono iniziare qualcosa di nuovo, in tal caso agite con un certo criterio.

Previsioni e oroscopo dell'8 gennaio 2021: la giornata della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti, con Venere che è in opposizione, potreste vivere qualche dubbio, in particolare per chi ha due relazioni. A livello lavorativo non tutti stanno svolgendo un'attività che piace, c'è voglia di cambiare.

Scorpione: per i sentimenti, con la Luna nel segno, riuscirete a risolvere qualche complicazione nata di recente. Gestirete al meglio i vari rapporti. Nel lavoro per ora non arrivano i risultati che speravate, ma al momento è difficile cambiare.

Sagittario: in amore, con l'arrivo del fine settimana, le cose andranno meglio rispetto al passato. Arriverà qualche emozione in più.

A livello lavorativo è meglio non fare confusione.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale diversi pianeti sono favorevoli, per questo motivo qualche emozione in più arriverà. Nel lavoro ci sono alcune scelte da fare, per questo motivo potreste sentirvi disorientati.

Acquario: per i sentimenti il momento non è esaltante, alcuni vivranno difficoltà in un rapporto. Nel lavoro, con Mercurio che entra nel segno, potrebbero arrivare delle garanzie in più dal punto di vista economico.

Pesci: in amore Venere non è più in opposizione, quindi si potrà risolvere qualche problema. Nel lavoro non è questo il momento di azzardare o di lanciarvi in nuove attività.