L'oroscopo dell'8 gennaio 2021 non sarà esente dalle novità che coinvolgeranno la vita dei diversi segni zodiacali. Per avere un'idea più precisa, sarà necessario osservare i transiti planetari e la posizione dei pianeti. In particolare, sarà possibile notare la permanenza di Sole e Plutone in Capricorno e quella di Mercurio Giove e Saturno in Acquario. Luna, Venere e Nettuno saranno rispettivamente in Scorpione, Sagittario e Pesci, mentre Marte e Urano si troveranno in Toro.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'Oroscopo di domani 8 gennaio. I profili riguarderanno tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di venerdì 8 gennaio: Ariete senza via di fuga, stress per Gemelli

Ariete: vi sentirete intrappolati in una prigione emotiva. Ingaggerete una lotta contro i vostri sentimenti. Sentirete il bisogno di esprimerli in modo deciso e veritiero, ma il vostro orgoglio vi impedirà di lasciarvi andare. Bloccati in un limbo senza fine, non saprete come venirne a capo. Il tempo sarà il vostro migliore alleato, dovrete solo aspettare che arrivi il momento giusto per voi. Attenzione a non farvi prendere dal panico: non vi sarà di alcun aiuto.

Toro: non sarete molto inclini a prestare attenzione al vostro rapporto sentimentale. Preferirete trascorrere del tempo da soli, per recuperare le forze e raccogliere le idee. Il partner, ovviamente, non sarà affatto contento di questo, ma non ci sarà niente che potrà fare per farvi cambiare idea.

La situazione sarà migliore, dal punto di vista lavorativo. Otterrete dei riconoscimenti, seppur verbali, che vi faranno sentirete appagati e soddisfatti.

Gemelli: la famiglia sarà un po' troppo pressante nei vostri confronti. La sua preoccupazione, da una parte, vi farà sentire amati e presi in considerazione, ma dall'altra, scatenerà le vostre emozioni più aggressive.

L'oroscopo di domani consiglia di provare a non perdere il controllo della situazione. Se vi impegnerete, riuscirete a far trionfare il vostro punto di vista, ma attenzione a non ferire i sentimenti altrui. Gli animi delle persone che vi saranno accanto saranno molto più delicati del previsto.

Cancro: non riuscirete a mettere alcun freno alla vostra curiosità.

Vorrete scoprire i particolari di tutto ciò che vi circonderà, anche se questo potrebbe rivelarsi controproducente. Sarete animati dal fuoco della conoscenza e lo studio avrà una forte attrattiva su di voi. Non tutti comprenderanno i vostri desideri. Ci sarà chi muoverà delle critiche nei vostri confronti e chi vi appoggerà senza protestare. Però, la cosa più importante sarà la direzione che vorrete prendere.

Oroscopo di domani 8 gennaio: Leone nostalgico, Bilancia innamorata

Leone: avvertirete nostalgia nei confronti dei vecchi tempi. Vorreste tornare sui vostri passi, per modificare tutte le cose che non si sono svolte secondo i piani. Le previsioni zodiacali, però, consigliano di non perdervi nei meandri del passato, ma di fare tutto il possibile per migliorare il presente e il futuro.

Avrete ancora molte opportunità da sfruttare e potrete farlo solo se manterrete la mente lucida. L'amore che riceverete sarà una spinta a non arrendervi.

Vergine: vi sentirete oberati di lavoro. Tra le faccende domestiche e il lavoro, non avrete più tempo da dedicare a voi stessi. Non potrete continuare troppo a lungo con questa vita, perché finirà per logorarvi. La cosa migliore sarà porre dei limiti a quello che potrete fare ogni giorno. Ritagliare un piccolo spazio per hobby e nuovi interessi, potrebbe essere la soluzione vincente. Al bando i sensi di colpa e riprendetevi ciò che ritenete di meritare.

Bilancia: sarete determinati a migliorare la vostra affinità di coppia. Renderete il partner protagonista della giornata e cercherete di proporre attività divertenti da fare insieme.

Il legame si rafforzerà, soprattutto grazie alla vostra sintonia emotiva. Sarete in grado di comprendere le esigenze dell'altro e di intervenire di conseguenza. Qualcuno potrebbe invidiare la vostra relazione, ma spazzerete via qualunque meschinità con un bel sorriso.

Scorpione: tenderete a chiudervi in voi stessi, a causa della tristezza che invaderà il vostro cuore. Sarà una giornata cupa e priva di stimoli. Non avrete voglia di parlare con i vostri amici o di sfogarvi con i famigliari, perché riterrete che dovrete farcela da soli. Non sarà una situazione semplice, ma non ne resterete succubi troppo a lungo. Nel giro di poco tempo, riuscirete a trovare la soluzione adatta a voi. Dovrete solo crederci.

Previsioni astrologiche dell'8 gennaio: stabilità per Sagittario, Pesci insistenti

Sagittario: la vostra situazione rimarrà stabile. Non ci saranno picchi positivi, ma neanche negativi. Potrete godere dell'amore del partner e di una situazione lavorativa potenzialmente soddisfacente. La vostra ambizione vi spingerà a puntare più in alto, ma non sarà ancora il momento giusto per raccogliere i frutti del vostro lavoro. Dovrete aspettare pazientemente, fino a quando non ci sarà un cambiamento importante all'interno della vostra vita.

Capricorno: avrete molte idee da attuare in campo lavorativo. Però, dovrete fare una selezione molto accurata, perché non potrete realizzarle tutte. Per fare ciò, dovrete usare la parte razionale di voi, ma soprattutto la passione che vi spinge ad andare avanti.

L'appoggio della famiglia sarà essenziale, ma anche quello degli amici costituirà una risorsa irrinunciabile. Il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi, a causa di alcune questioni irrisolte.

Acquario: sarete molto positivi nei confronti del futuro. Il lavoro vi sorriderà e vi consentirà di fare nuove esperienze. Agirete a testa alta, senza preoccuparvi troppo delle conseguenze. Un istinto incontrollabile vi suggerirà il modo migliore per condurre affari e trattative. Dal punto di vista sentimentale, non vorrete dare adito a inutili litigi. Preferirete rimandare alcuni chiarimenti ad un secondo momento. Il partner potrebbe non essere molto felice di questo.

Pesci: rimarrete sorpresi davanti ad alcuni comportamenti del partner.

Non riuscirete a seguire il filo dei suoi discorsi e tenderete ad allontanarvi. Non accetterete la situazione con facilità, vorrete a tutti i costi comprendere le sue motivazioni. L'oroscopo di domani suggerisce di non essere troppo insistenti. Quando sarà il momento giusto, sarà lui a rivelarvi ogni cosa. Per il momento, concentratevi su di voi e sui vostri progetti.