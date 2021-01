Arriva l'Oroscopo del 6 gennaio, il giorno dell'Epifania. Leggiamo le previsioni per questa festività, con le novità e i cambiamenti che arriveranno per i dodici segni in amore e nel lavoro.

Previsioni e oroscopo del 6 gennaio: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: in amore, se state vivendo un momento di crisi, meglio evitare tensioni e discussioni. Nel lavoro momento positivo, per questo motivo i progetti che avete in mente devono essere sviluppati il prima possibile.

Toro: per i sentimenti giornata interessante, avrete l'occasione per parlare e confrontarvi con la persona amata. Nel lavoro sentite che qualcosa sta cambiando, anche se non mancano ancora dei dubbi.

Gemelli: a livello sentimentale ultimamente non è mancato qualche scontro. La giornata, ma anche il mese, aiutano a recuperare. Nel lavoro potrebbe arrivare una proposta interessante.

Cancro: in amore se qualcuno sta vivendo un momento non positivo, potrebbe andare incontro a un ulteriore problema. Attenzione a chi vive due storie contemporaneamente. A livello lavorativo i nuovi progetti possono essere varati, visto che Saturno non è più contrario.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale la giornata aiuterà le coppie di lunga data, potrete programmare qualcosa di esaltante. Nel lavoro non tutto va come vorreste, qualcuno potrebbe essere contro di voi.

Vergine: a livello sentimentale momento positivo per le storie, qualcuno però potrebbe sentirsi agitato.

Nel lavoro e nei rapporti con gli altri meglio stare attenti. Se c'è una richiesta da portare avanti fatelo ora.

Bilancia: in amore una relazione nata da poco potrebbe diventare un punto di riferimento. A livello lavorativo, con l'avvicinarsi del fine della settimana, i nuovi accordi saranno favoriti.

Scorpione: se qualcosa che non va in amore meglio parlarne, attualmente vi sentite in crisi.

Nel lavoro alcuni vorrebbero cambiare, al momento però non avete nulla tra cui scegliere.

Sagittario: in amore le nuove storie potrebbero diventare importanti, attenzione solo a qualche piccola incomprensione. Nel lavoro periodo positivo, alcuni stanno ripartendo.

Capricorno: a livello amoroso, con Venere nel segno, potrete fare chiarezza in un rapporto.

Le difficoltà del passato verranno superate. Nel lavoro attenzione a un momento di stanchezza, alcuni sono alla ricerca di nuovi incarichi.

Acquario: le storie che nascono in questo periodo sono positive, questo anche grazie alla Luna favorevole. A livello lavorativo non vi sentite forti, c'è comunque da affrontare un nuovo progetto.

Pesci: in amore, se c'è stata una chiusura, si può recuperare, fate però attenzione alle parole. Nel lavoro potreste fare scelte che si riveleranno importanti.