Terminate le festività riprende il normale cammino per i dodici segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e vediamo quali cambiamenti porterà l'Oroscopo nella giornata del 7 gennaio 2021 per tutti i segni con amore e lavoro assoluti protagonisti.

Ariete: in amore per i single del segno ci sarà la possibilità di fare un nuovo incontro, non mancheranno le opportunità. Nel lavoro alcuni problemi legati al passato ora potranno essere risolti.

Toro: per i sentimenti giornata favorevole, anche se non mancherà qualche piccolo problema. Nel lavoro alcune questioni rimaste in sospeso devono essere risolte.

Gemelli: a livello sentimentale c'è bisogno di maggiore tranquillità perché in questo momento manca energia. Nel lavoro, con Giove favorevole sono favorite le nuove idee.

Cancro: in amore arriveranno nuovi punti di riferimento. Se la coppia è forte supererà ogni difficoltà. A livello lavorativo evitate gli impegni più pesanti magari rimandandoli.

Leone: a livello sentimentale non mancherà qualche buona emozione. Le coppie che vivono una storia da tempo sono favorite. Nel lavoro ci sono delle tensioni che vi portate dietro da mesi. Controllate bene le spese.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale, in questa giornata le relazioni sono favorevoli. Se qualcuno è contro di voi mantenete i nervi saldi. Nel lavoro momento importante. Chi ha un'attività in proprio è favorito.

Previsioni e oroscopo del 7 gennaio 2021: la giornata dei segni

Bilancia: a livello amoroso potreste sentirvi nervosi, anche se il fine settimana aiuterà a recuperare. A livello lavorativo evitate di pensare troppo al passato e quello che è successo perché non aiuta.

Scorpione: in amore, con la Luna che sta per arrivare nel segno, non mancheranno dei momenti positivi da vivere.

Attenzione solo ad un po' di nervosismo. A livello lavorativo Giove consiglia di fare attenzione alle spese di troppo.

Sagittario: per i sentimenti momento interessante, state ritrovando la voglia di fare. Nel lavoro, con Saturno e Giove favorevoli arrivano novità importanti.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore situazione difficile, alcune coppie sono in crisi e non si trova una soluzione.

Nel lavoro siete alla ricerca di maggiore serenità, fortunatamente i prossimi giorni aiutano.

Acquario: per i sentimenti le relazioni che nascono ora potranno diventare importanti nei prossimi mesi. Nel lavoro non mancherà qualche soddisfazione, gli incontri dei prossimi giorni saranno importanti.

Pesci: in amore, con la Luna favorevole momento migliore anche per i single del segno che sono alla ricerca di nuove emozioni. Nel lavoro ci sono alcune questioni economiche da risolvere.