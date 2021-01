Anche il mese di gennaio sta per giungere al suo termine, anticipando l'ingresso in scena di un nuovo mese pieno di novità e sorprese per la maggior parte dei segni zodiacali. L'oroscopo del suo ultimo weekend, ovvero quello che va da venerdì 29 a domenica 31 gennaio, anticipa un enorme cambiamento nella vita di coloro nati sotto al segno del Sagittario, costretti a darsi da fare per adattarsi al meglio, mentre la fortuna non sembra volere abbandonare i nativi della Vergine che già da qualche giorno riescono a godere dei frutti che il vero amore ha deciso di donare loro. Parlando di fortuna, anche se non strettamente legata alla cerchia sentimentale, non si può lasciare certo fuori il segno dei Pesci, così come coloro che sono nati sotto al segno del Toro potranno sentire rinascere dentro loro quella carica di energie positive che credevano di aver perduto.

Di seguito, l'Oroscopo nel dettaglio per ogni singolo segno zodiacale.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - la situazione sentimentale sembra essere in netto miglioramento per i nativi dell'Ariete. Quella libido che fino a qualche giorno fa sembrava essere quasi svanita, durante questo fine settimana potrebbe tornare ad animarsi e mostrarsi più carica che mai. Non mancheranno di certo le energie, così come non saranno da meno le notizie positive che sopraggiungeranno nei prossimi giorni. Sempre pronti a cogliere al volo le varie opportunità.

Toro - come già anticipato, l'oroscopo di questo nuovo e ultimo weekend di gennaio annuncia l'arrivo di una carica energetica non indifferente, in grado di portare nuova gioia e vitalità a tutti coloro nati sotto al segno del Toro.

Le energie in questione non si limitano solamente a quelle fisiche, bensì si estendono anche a quelle mentali.

Gemelli - l'intera settimana è trascorsa tra una nota di negatività e l'altra, portando alcuni dei nativi di questo segno a temere il peggio considerando addirittura di abbandonare il posto di lavoro o gli studi. Il weekend che sta per sopraggiungere, fortunatamente, sembra portare con sé aria di novità e un'ondata di positività che aiuterà sicuramente a tirare su il morale senza troppe problematiche.

Cancro - in ambito relazionale ci si è imbattuti in uno o più ostacoli che hanno portato alla nascita di qualche piccolo battibecco con il partner. Questa nota di negatività sta lentamente svanendo per permettere alla stessa ondata di positività citata per i Gemelli di travolgere anche coloro nati sotto al segno del Cancro. Attenzione però a non strafare, la positività e le energie non sono purtroppo infinite.

Leone - le giornate appena trascorse non sono state di certo tra le migliori, con le energie che venivano meno e le persone che non si accorgevano neanche delle varie richieste di aiuto. L'oroscopo di questo prossimo weekend, fortunatamente, prevede l'arrivo di una carica di energia che permetterà di rialzarsi con le proprie forze.

Vergine - il segno della Vergine rientra tra quelli maggiormente fortunati, soprattutto se si parla di amore e sentimentalismo. In forma come non mai e carichi di energia, i nativi di questo segno zodiacale saranno perfettamente in grado di organizzare serate romantiche per il proprio partner e mostrare a quest'ultimo quelli che sono i propri sentimenti. Chi non ha avuto la fortuna di trovare l'anima gemella potrebbe imbattersi in essa proprio durante questo particolare weekend.

Oroscopo del weekend, da Bilancia a Pesci

Bilancia - un sentimento forte come quello del vero amore non ha niente da temere, neanche quando gli astri decidono di cambiare la propria posizione per donare inconsciamente qualche fastidio all'interno della vita di coppia. Il weekend, l'ultimo per il mese di gennaio, permetterà ai nativi della Bilancia di godere dei frutti nati dai propri sentimenti e rafforzare quindi i legami col partner.

Scorpione - non pochi cambiamenti si prospettano all'orizzonte e non sembra proprio essere il caso di lasciarsi cogliere impreparati. Per alcuni di coloro nati sotto al segno dello Scorpione potrebbero sopraggiungere felicità e gioie inaspettate, mentre per altri, secondo le previsioni dell'oroscopo, potrebbero essere in avvicinamento situazioni spiacevoli che necessitano di un occhio di riguardo in più per essere superate senza troppi problemi.

Sagittario - la fortuna, purtroppo, non comprenderà i nativi del Sagittario in questa prossima ondata e potrebbe lasciarli in preda a qualche nota di pessimismo da non sottovalutare. Circondarsi di persone fidate e positive aiuterà sicuramente a superare questo periodo buio senza troppe difficoltà.

Capricorno - novità interessanti e particolari sembrano ergersi all'orizzonte per tutti coloro nati sotto al segno del Capricorno. La felicità, secondo le previsioni dell'oroscopo, sarà all'ordine del giorno ed accompagnerà la nascita, o comunque il ritrovamento, di sentimenti importanti che si temeva fossero andati perduti o si fossero affievoliti con il tempo. Il vero amore, bisogna sempre tenere a mente, non svanisce mai.

Acquario - anche il segno dell'Acquario dovrà fare i conti con qualche cambiamento, sia che si guardi al lavoro sia che si guardi alla cerchia relazionale.

I sentimenti non verranno messi in discussione, ma bisognerà essere in grado di riconoscere le vere amicizie da quelle che esistono esclusivamente per convenienza. I veri cambiamenti, quelli più importanti, non avvengono quasi mai per caso e necessitano di un esame di coscienza che permetterà di comprendere quali sono le cose realmente importanti nella propria vita.

Pesci - la felicità e la fortuna incondizionata avvolgeranno delicatamente anche coloro nati sotto al segno dei Pesci, facendo loro dono di giornate particolarmente entusiasmanti e produttive. Impegnarsi sul lavoro potrebbe portare alla nascita di qualche promozione sperata o anche di un semplice aumento di stipendio. Oroscopo migliore di questo, specialmente in un periodo buio come quello che il mondo sta affrontando per adesso, non poteva esserci.