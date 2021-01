L'utima giornata della settimana sta per prendere il via. Approfondiamo quindi le previsioni astrologiche e l'Oroscopo del giorno 17 gennaio 2021 con le indicazioni che porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro ai vari segni zodiacali.

Le previsioni per la prima sestina

Ariete: in amore questa sarà una giornata favorevole. Sfruttatela al meglio visto che da lunedì la Luna entrerà in opposizione. Nel lavoro ci sono alcune questioni economiche da dover rivedere.

Toro: nei sentimenti chi è solo potrebbe andare incontro a una conoscenza speciale. I single del segno otterranno qualcosa in più.

Nel lavoro, se avete un'attività in proprio, al momento non tutto sta andando come vorreste, siete alla ricerca di maggiore conferme.

Gemelli: a livello sentimentale qualcuno in questa giornata potrà essere contro di voi. Meglio evitare le polemiche. Nel lavoro non vi sentite forti, per questo motivo i problemi non mancheranno.

Cancro: in amore questo è un momento positivo, vi sentite più forti e fiduciosi. A livello lavorativo, se ci sono dei contratti da rivedere questo è un periodo potenzialmente utile per farlo.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale sarà una giornata positiva per chiarire alcune difficoltà del passato. Nel lavoro state cercando di risolvere un problema, anche se siete indecisi se continuare o meno un progetto.

Vergine: a livello amoroso questa non è la giornata ideale per andare contro qualcuno.

Meglio evitare di creare polemiche inutili. Nel lavoro è meglio dedicarsi solo le cose importanti in questo momento.

Previsioni e oroscopo del 17 gennaio: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: in amore se ci sono state delle complicazioni ultimamente ora siete pronti a superarle. Vi sentite più forti. Nel lavoro è ora di pensare a qualcosa di importante, attenzione dal punto di vista economico.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale, con Luna e Venere favorevoli sarà possibile organizzare qualcosa di interessante. Nel lavoro agite con calma e non prendete iniziative che non sarete in grado poi di sostenere.

Sagittario: a livello amoroso qualcosa potrebbe andare come vorreste, una persona sarà contro di voi. A livello lavorativo, se c'è la necessità di far partire un nuovo progetto, fate tutto con attenzione.

Capricorno: questa è una buona giornata per vivere al meglio tutto. In particolare le nuove storie sono favorite. Nel lavoro questo è un periodo nel complesso positivo. Evitate solo di voler fare troppo.

Acquario: per i sentimenti sarebbe meglio non fare troppo, anche se avete in mente diverse cose da portare avanti. Nel lavoro, se ci sono delle spese economiche da sostenere, sarebbe meglio programmare tutto con attenzione.

Pesci: in amore con la Luna favorevole i rapporti andranno bene. Nel lavoro, se desiderate cambiare qualcosa, non partite già sconfitti ma pensate in modo positivo.