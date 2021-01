L'Oroscopo di lunedì 18 gennaio è pronto per essere consultato. In evidenza in questa sede l'attesa classifica con le stelline quotidiane e, come da prassi, le immancabili previsioni zodiacali riservate in questo caso agli ultimi sei segni dello zodiaco. Iniziamo mettendo in risalto i segni fortunati in amore e nel lavoro. Certamente domani, come del resto anticipato dal titolo d'apertura, sarà un gran giorno per coloro appartenenti al segno dell'Acquario e a quello dei Pesci, nel frangente entrambi considerati in giornata a cinque stelle. Invece a soffrire un po' di più il periodo rispetto a tutti gli altri saranno coloro nativi dello Scorpione (sottotono): i nativi del segno di Acqua avranno a che fare con un lunedì abbastanza difficile nei riguardi dei rapporti d'amore.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì, 18 gennaio

Bilancia: ★★★★. Le previsioni astrali di lunedì, viste le quattro stelle messe in preventivo, preannunciano una giornata tranquilla. In molti casi, parlando di affetti familiari, amicizie o sentimenti in generale, potrebbe ancora essere in corso una fase di transizione, in attesa di miglioramenti un po' ovunque. In amore, sarà il giorno giusto per affrontare col partner una situazione che ultimamente vi sta facendo letteralmente impazzire. Mettete da parte spirito critico ed individualismo: fate la vostra parte. Single, in questa giornata vi dedicherete esclusivamente al vostro benessere ed alla vostra salute, cosa che avete trascurato nell'ultimo periodo a causa del poco tempo a disposizione.

Nel comparto lavoro, per chiudere, avete le carte in regola per concludere buoni affari, se non questo lunedì almeno prima del prossimo weekend.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di lunedì preannunciano una giornata non troppo positiva in amore: prevista dalla carta del cielo (leggasi pure effemeridi) con il "ko". Dunque, frangente piatto e privo di stimoli?

Potrebbe essere come non potrebbe, dipende solo da voi. Per i sentimenti, d'obbligo muoversi con cautela. Il momento si prevede poco entusiasmante, specialmente per chi vive una situazione sentimentale un po’ barcollante: forse, per evitare guai più seri, qualcuno dovrà prendere le distanze da una persona, cercando di restaurare il rapporto con il proprio partner.

Single, respirate profondamente e contate mentalmente sempre fino a cento prima di parlare o agire. Muovetevi dunque con attenzione perché la situazione generale non depone a vostro favore. In altri casi sappiate che alcuni vostri amici sono stanchi del vostro carattere impulsivo: regolatevi! Nel lavoro invece, in questo giorno sarete disorientati e non riuscirete a dare il meglio: cercate di staccare la vita privata dall'attività.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 18 gennaio al Sagittario indica presumibilmente tanta normalità in questo lunedì di avvio settimanale. Quindi, preparatevi pure a trascorrere una tranquilla quanto scontatissima giornata come tante altre già vissute. In amore, se dovessero esserci buone occasioni per chiarire con la vostra metà, approfittatene, magari per mettere in sicurezza quelle cose che necessitassero di appropriati aggiustamenti.

In coppia soprattutto, un consiglio: non lasciate entrare la gelosia nel vostro cuore ma siate sereni e fiduciosi nella persona che avete a fianco. Per i single, nel corso del secondo pomeriggio potreste avere il piacere di incontrare una vecchia conoscenza, magari un amico/a che avevate perso di vista da un pezzo oppure ritrovare la stima di una bella persona. Per la parte riguardante il lavoro, se riuscirete a svolgere le vostre mansioni con equilibrio, senza commentare in alcun modo le attività altrui, farete molta strada.

Oroscopo e stelle del giorno 18 gennaio

Capricorno: ★★★★. In molti (non tutti ovviamente) questo lunedì riceverete una lieta notizia che forse attendevate da molto tempo. Questo vi renderà particolarmente felici e amabili.

In merito agli affetti, se ci dovesse essere qualcosa da chiarire con il partner fatelo oggi stesso oppure, in caso di forza maggiore, cercate di parlarne nel caso in cui si presentasse l'occasione giusta per farlo. Sicuramente vi sentirete più tranquilli e la giornata diverrà ideale per sentirsi più uniti che mai con chi avete a fianco. Single, potrete contare su una buona serata, su un clima di relax e di distensione, nonché su rinnovate energie. Potreste così riscoprire il gusto di fare le cose che più vi piacciono, come ultimare alcuni lavori in casa o praticare esercizi per rilassarvi. Nel lavoro, farete appello alla vostra forza di volontà ma soprattutto alla pazienza: per non cedere al nervosismo cercate di fare buon viso a colleghi e situazioni.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali annunciano una giornata perfetta quasi in ogni campo. In generale, la vostra vita sarà in aspetto positivo e in molti casi sarete più convincenti del solito. Il vostro bisogno di brillare ispirerà la fantasia, quindi, diciamo che vivrete e assaporerete tutto ciò che la vita senz'altro vi offrirà. In campo sentimentale, bene il rapporto con il partner; per quelli con problematiche aperte, buone possibilità di concluderle in modo convincente. In questi giorni molti di voi stanno vivendo una fase di grande energia e sicuramente avrete un atteggiamento positivo nei confronti della vita affettiva. Anche per chi avesse problemi nel rapporto le cose andranno meglio e molti si sentiranno più rilassati e tranquilli.

Single, la giornata in arrivo potrebbe rendere stabile il buonumore con un lieve aumento del benessere generale. In qualche caso (ascendente ai primi posti in classifica) il periodo potrebbe far vivere una giornata molto ricca di nuove emozioni. Nel lavoro, per chiudere, splendide occasioni in giornata potrebbero prender vita dal nulla, con predominanza in alcuni settori. Molto avvantaggiati coloro a stretto contatto con le persone.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo di lunedì 18 gennaio, predice nuove energie su cui poter contare. Dunque, giornata da mettere in preventivo come ottima in quasi tutti i settori della vita quotidiana. In amore lanciatevi pure nelle iniziative che più vi interessano, senza esitare. Anche perché gli astri senz'altro vi coccoleranno scaraventandovi in una giornata davvero magnifica.

Trascorrerete ore deliziose con la persona amata, dimenticandovi di tutte le incombenze o gli attuali stress quotidiani e sarete felici di essere insieme a chi amate. Per coloro ancora single sarà il giorno ideale per esprimere i vostri sentimenti o per lanciarvi con tutto il cuore su qualcosa di importante. Ammettetelo: è questo ciò che vi serve per essere felici? Uscite dalla vostra corazza e amate... Il lavoro andrà con tutta probabilità ci sono in arrivo delle belle novità. Proponetevi dunque, mettetevi in bella evidenza. È il momento di prendere anche qualche rischio, del resto se non si osa un po' nella vita difficilmente si ottengono dei risultati incoraggianti.

Classifica 18 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata di domani, lunedì 18 gennaio, è pronta a mettere in evidenza i segni fortunati e non.

Ansiosi di sapere quante stelline sono state assegnate ai dodici segni?

Le stelline di lunedì 18 gennaio: