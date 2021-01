Nella giornata del 17 gennaio, non mancheranno novità ed imprevisti. L'Oroscopo di domani ruoterà attorno alle passione e alle speranze di tutti i segni zodiacali. Osservando la mappa celeste, sarà possibile notare la permanenza di Sole, Venere e Plutone in Capricorno e quella di Mercurio, Giove e Saturno in Acquario. Luna e Nettuno saranno nel segno dei Pesci, mentre Marte e Urano si troveranno in quello del Toro.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'oroscopo del 17 gennaio. I profili riguarderanno tutti i segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali e suggerimenti dalle stelle di domenica 17 gennaio: Toro tenace, Gemelli lunatici

Ariete: potrete approfittare di questa domenica per staccare la spina dai numerosissimi impegni. Non dovrete necessariamente trascorrere la giornata in poltrona, vi basterà dedicarvi ai vostri hobby preferiti. La vita sentimentale sarà caratterizzata da alti e bassi. Il partner potrebbe essere molto esigente nei vostri confronti, soprattutto per questioni legate alla famiglia. Le previsioni zodiacali consigliano di prendere tutto con più leggerezza.

Toro: sarete molto tenaci nel raggiungimento dei vostri obiettivi. Deciderete di non fermarvi, fino a quando non sarete fieri di voi stessi. Si tratterà di un percorso lungo, caratterizzato da sfide intense e complesse.

Per fortuna, la vostra grinta vi consentirà di non arrendervi. Il partner vi darà tutto il supporto emotivo necessario per andare avanti. Un contatto inaspettato potrebbe lasciarvi molto sorpresi.

Gemelli: vi sembrerà di stare a bordo di una montagna russa. Non riuscirete a controllare le emozioni nel modo in cui vorreste. L'umore sarà molto altalenante, a causa degli ultimi eventi, ma non per questo dovrete farvi prendere dallo sconforto.

Avrete modo di ristabilire un equilibrio solido tramite la routine quotidiana. Abitudini costanti ed efficaci, infatti, vi consentiranno di ritornare sui vostri passi.

Cancro: Cupido scoccherà la freccia del vero amore verso il vostro cuore. Vi sentirete invasi da sentimenti profondi e incontrollabili. Temerete di non essere ricambiati, ma l'unico modo per scoprirlo sarà quello di parlarne alla persona amata.

Forse, vi sembrerà di non avere abbastanza coraggio, ma dentro di voi avrete tutte le risorse necessarie. Il consiglio di un amico potrebbe rivelarsi utile e rassicurante.

Oroscopo di domani 17 gennaio: Vergine serena, Scorpione perplesso

Leone: sarete un po' preoccupati per la vostra situazione lavorativa. Avrete l'impressione di esservi bloccati e di non riuscire più a progredire. L'oroscopo consiglia di inserire qualche elemento nuovo nella vostra organizzazione. Una piccola rivoluzione, infatti, potrebbe aiutarvi a ritrovare gli giusti stimoli. Non sarete molto interessati alle questioni sentimentali. Per il momento, vi concentrerete sui rapporti d'amicizia.

Vergine: finalmente, la situazione in famiglia tornerà serena. Riuscirete a rapportarvi con molta più facilità, soprattutto perché eviterete di esagerare con le pretese.

Sarete circondati da un forte affetto e la persona amata vi farà sentire al centro della scena. Desidererete trascorrere una giornata serena e all'insegna del relax. Fuggirete da discussioni e possibili incomprensioni, per catapultarvi in un mondo tutto vostro.

Bilancia: avrete bisogno di ritrovare voi stessi. La cosa migliore sarà ripartire dalle vostre passioni e da ciò che vi ha caratterizzati fino ad oggi. Forse, dovrete fare un'accurata selezione delle persone che vorrete avere nella vostra vita. Saranno da evitare tutti coloro che, in passato, vi hanno influenzato con la loro negatività. Il rapporto con il partner si fonderà su basi salde e durature.

Scorpione: un piccolo passo falso potrebbe compromettere la vostra situazione sentimentale.

Sarete pronti a chiedere scusa al partner, ma vorrete, anche, una sua maggiore partecipazione. In alcune circostanze, infatti, vi sentirete trascurati e poco considerati. Gli amici saranno un'ottima compagnia. Vi aiuteranno ad affrontare le difficoltà e cercheranno di spronarvi ad andare avanti.

Previsioni astrologiche del 17 gennaio 2021: Acquario poco loquace, Pesci padroni dei sentimenti

Sagittario: tenderete a perdere la pazienza molto facilmente. Basterà poco per farvi pensare subito al peggio e per innervosirvi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di contare sull'affetto dei vostri cari. La loro confortante presenza, infatti, vi aiuterà a mantenere stabile l'umore. Dedicarvi ad attività creative e fantasiosi potrebbe rivelarsi la cosa migliore da fare.

Le questioni sentimentali non avranno un ruolo centrale.

Capricorno: avrete molti progetti da realizzare in ambito sentimentale. Non vi tirerete indietro davanti alle vostre responsabilità, perché vorrete rendere ancora più saldo il rapporto di coppia. Sarete un po' incerti riguardo ad alcune situazioni lavorative. Con la mente non farete che escogitare strategie, però, stare troppo sotto pressione, non vi servirà a nulla. Pazienza e costanza saranno le due armi più efficaci.

Acquario: la situazione lavorativa vi renderà felici, ma anche colmi di responsabilità. Non riuscirete a godere di questa domenica a causa della tensione. Il partner vi spronerà a rilassarvi e a trascorrere del tempo in famiglia. Per voi, però, sarà difficile mantenere un carattere aperto e collaborativo.

Per fortuna, si tratterà solo di un periodo limitato. Nel giro di poco tempo, tutto tornerà alla normalità.

Pesci: la fortuna non sarà dalla vostra parte, ma riuscirete a vivere una giornata serena e senza troppi imprevisti. Forse, non potrete seguire il programma prefissato, però, non vi perderete d'animo. Sarete pronti ad adattarvi a qualsiasi situazioni e avrete un ottimo controllo sui sentimenti. Questo non passerà inosservato agli occhi di amici e parenti. La loro stima nei vostri confronti salirà moltissimo.