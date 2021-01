Sabato 9 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dai gradi dello Scorpione al Sagittario, mentre Nettuno sosterà nell'orbita dei Pesci. Venere, il Sole, e Plutone permarranno in Capricorno, così come Giove, Saturno e Mercurio proseguiranno il domicilio in Acquario. Infine, Urano assieme a Marte continueranno il moto in Toro come il Nodo Lunare rimarrà stabile nel segno dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Cancro, meno roseo per Toro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Scorpione: tenaci. Nel settore professionale i nati sotto il segno dello Scorpione potrebbero trovarsi alle prese con qualche fastidioso contrattempo che, grazie alla Luna nel loro segno in mattinata ed alla lucidità fornita da Nettuno d'Acqua, riusciranno a superare brillantemente.

2° posto Cancro: affettuosi. Nel primo giorno del weekend i nati Cancro avranno buone chance di riscoprire il loro lato affettuoso, che negli ultimi giorni sembrava sopito, donando le doverose attenzioni all'amato bene, il quale apprezzerà di buon grado.

3° posto Vergine: shopping. Il secondo segno di Terra, nella giornata di sabato, sarà presumibilmente pervaso da un'imponente voglia di shopping, che potrà soddisfare dal primo pomeriggio in poi assieme alle amiche storiche. Il rischio, però, sarà quello di spendere un po' troppo per beni voluttuari.

I mezzani

4° posto Leone: serata top. Eccezion fatta per le nervose ore mattutine, il sabato in casa Leone viaggerà sui binari dell'entusiasmo, specialmente per la seconda decade che potrà beneficiare presumibilmente di un celere avanzamento dei progetti lavorativi in essere.

5° posto Acquario: briosi. Malgrado qualche noia professionale, facilmente aggirabile già dal pomeriggio, i nati Acquario potrebbero risultare particolarmente briosi in queste 24 ore, grazie soprattutto alla Luna amica in Sagittario. Probabile serata di passione in coppia.

6° posto Capricorno: focus familiare. Una tematica riguardante il rapporto genitore-figlio potrebbe essere il focus di questa giornata che apre il weekend in casa Capricorno, coi nativi che saranno chiamati ad affrontare alcune argomentazioni sinora ritenute tabù in famiglia.

7° posto Bilancia: in crescendo. Sabato che potrebbe iniziare con un tono umorale fatto di alti e bassi per il secondo segno d'Aria, che però diverrà sempre più frizzante col trascorrere delle ore. Dal tardo pomeriggio, inoltre, sarà favorita la comunicazione in coppia, in particolar modo per la prima decade del segno.

8° posto Pesci: mattina top. Le ore migliori del sabato nativo si riveleranno, c'è da scommetterci, quelle mattutine dove sarà bene organizzare eventuali impegni gravosi e/o discussioni importanti, dove potranno contare su un'ottima loquacità.

9° posto Sagittario: confusi. Giornata da prendere con le pinze quella che parranno trascorrere i nati Sagittario, dove sarà necessario operare delle scelte, probabilmente complicate, nel menàge amoroso come intimato dal duetto Giove-Saturno in Acquario. Trattandosi di decisioni importanti, però, è importante non avere fretta nell'attuazione delle stesse, ponderando a dovere pro e contro e la quadratura Luna-Nettuno tenderà, invece, a confonderli in tal senso.

Ultime posizioni

10° posto Toro: destabilizzati. Da una parte Marte e Urano nel segno che spingeranno per affrettare i tempi, specialmente nei liberi professionisti, e dall'altro la Luna opposta che sino all'ora di pranzo tenderà a destabilizzare non poco i nati Toro. Meglio evitare questo sabato di lanciarsi in iniziative economiche rischiose, perché il rischio di perdite finanziarie sarà alto.

11° posto Ariete: fiacchi. Più che per mancanza di voglia nel mettersi in gioco potrebbe essere un deficit energetico a rendere probabilmente fiacchi i nati Ariete durante questa giornata, dove sarebbe meglio rinviare le attività pratiche meno urgenti a data da destinarsi.

12° posto Gemelli: umore flop. Con un parterre planetario particolarmente ostico come in queste 24 ore, i nativi dovranno fare i conti con un umore ballerino che virerà, spesso e volentieri, verso il basso. Perplessità amorose probabile nella seconda parte della giornata.