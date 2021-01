L'Oroscopo di giovedì 14 gennaio ruoterà attorno alla combinazione di diversi sentimenti. Ci sarà chi faticherà a gestire la rabbia e chi, sotto l'impulso del momento, seguirà il proprio cuore. Nella volta celeste di domani, sarà possibile osservare la permanenza di Sole, Venere e Plutone in Capricorno e quella di Luna, Mercurio, Giove e Saturno in Acquario. Marte e Urano saranno nel segno del Toro, mentre Nettuno si troverà in Pesci.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'oroscopo di domani 14 gennaio. I profili riguarderanno tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di giovedì 14 gennaio: dubbi per Gemelli, solitudine per Cancro

Ariete: una notizia inaspettata potrebbe lasciarvi a bocca aperta. Non saprete come affrontare la cosa, ma sarete felici del cambiamento. Coinvolgere amici e famigliari vi aiuterà a raccogliere utili opinioni. Il partner, in particolare, saprà darvi dei consigli preziosissimi. Sul lavoro, sarete spigliati e vivaci. Non avrete paura di affrontare situazioni impreviste, perché avrete il talento necessario per trovare valide soluzioni.

Toro: gradirete molto la compagnia della vostra famiglia. Questo 14 dicembre sarà basato sull'affetto e sul rispetto reciproco. Non avrete voglia di cercare la felicità altrove, perchè a casa avrete tutto il necessario per spiccare il volo.

Il partner potrebbe sollevare alcune obiezioni riguardo a vecchie questioni irrisolte. Non avrete molta voglia di discutere, ma saprate di dover trovare una soluzione valida. Il lavoro si manterrà stabile.

Gemelli: avrete qualche dubbio riguardo a un amico speciale. Sospetterete che vi stia mentendo su qualcosa, ma avrete paura di porgli domande mirate.

Questa situazione vi metterà in difficoltà e vi renderà poco spontanei. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di risolvere la cosa, il prima possibile. Le risposte che otterrete potrebbero rivelarsi in contrasto con l'idea che vi eravate fatti precedentemente.

Cancro: la solitudine vi metterà a dura prova. Vorreste vederete tutti i vostri amici, ma dovrete accontentarvi di sentirli al telefono o tramite messaggi.

Cercherete di riempire il tempo con hobby interessanti e nuove passioni. Forse, non tutto avrà l'effetto sperato, ma sarete fieri del vostro atteggiamento. Il lavoro occuperà buona parte di questa giornata. Sarete pronti a mettervi alla prova e ad affrontare ogni tipo di sfida.

Oroscopo di domani 14 gennaio: Bilancia alla ricerca di armonia, nuovo look per Scorpione

Leone: sentirete il bisogno di migliorare la vostra situazione economica. Vorreste un lavoro più stabile, che possa darvi uno stipendio fisso e adatto alle vostre esigenze. Per il momento, però, dovrete adattarvi. Per fortuna, non vi perderete d'animo e sarete in grado di essere felici anche con poco. La compagnia dei vostri amici sarà di fondamentale importanza perchè contribuirà al miglioramento del vostro umore.

Vergine: un incontro inaspettato darà un sapore diverso alla vostra giornata. I piani prefissati verranno scombussolati e sarete costretti a realizzarne di nuovi. Non apprezzerete questo cambio di programma, ma niente potrà togliervi il sorriso. Avrete dei grandi progetti dal punto di vista lavorativo, dovrete solo trovare il modo per trasformarli in realtà. La situazione in famiglia subirà un netto miglioramento. Questo sarà causato soprattutto dalla collaborazione reciproca.

Bilancia: cercherete l'armonia in ogni piccola cosa. Non aspirerete a realizzare sogni di gloria o a superare tutti sul posto di lavoro, vorrete solo essere sereni. Il rapporto con il partner si rivelerà ricco d'amore e di dolcezza. Apprezzerete la sua compagnia e cercherete di renderete questa giornata speciale.

Vi basterà poco per divertirti: un film romantico, un cena appetitosa e un sonno rilassante. Le critiche esterne non avranno alcun impatto su di voi.

Scorpione: un cambio di look potrebbe aiutarvi a superare i momenti più difficili. Vedervi diversi allo specchio, infatti, contribuirà all'aumento dell'autostima. Sarete lieti di poter apportare determinate modifiche, ma vi impegnerete per crescere anche dal punto di vista personale. Farete di tutto per instaurare buone abitudini. Non sarà un percorso facile, soprattutto perché la costanza, in alcuni istanti, tenderà a vacillare. Però, se terrete duro, ce la farete.

Previsioni astrologiche e consigli dalle stelle del 14 gennaio: shopping per Capricorno, Pesci innamorati

Sagittario: ci saranno cambiamenti inaspettati all'interno della vostra routine quotidiana.

Dovrete far fronte a momenti di sconforto, ma le persone care vi saranno accanto in ogni secondo. Dal loro affetto, trarrete la forza necessaria per andare avanti. Vi stupirete delle risorse che riuscirete ad utilizzare a vostro favore. In amore, ci saranno alti e bassi. Alcune incomprensioni potrebbero minare la vostra vita di coppia, ma non avranno gravi conseguenze.

Capricorno: lo shopping, per voi, costituirà una valvola di sfogo insostituibile. Avrete voglia di comprare qualcosa che possa placare i vostri sfizi. Non avrete sensi di colpa, perché saprete di meritare qualche coccola dopo tanto stress. L'oroscopo, però, consiglia di fare attenzione a non farvi prendere troppo la mano, soprattutto se si tratta di acquisiti online. Infatti, davanti ai ricchi e colorati cataloghi, a volte, è difficile mantenere il controllo.

Acquario: sarete pronti ad affrontare un nuovo inizio in ambito lavorativo. Vi renderete conto che questo non sarà il momento ideale, ma non vi tirerete indietro. Nonostante le difficoltà, non sarete ancora pronti a rinunciare ai vostri sogni. Avrete un atteggiamento deciso e determinato, che eserciterà una particolare attrattiva sulle persone che vi saranno accanto. Purtroppo, alcuni colleghi potrebbero essere invidiosi del vostro successo e diffondere voci false.

Pesci: non avrete alcun dubbio riguardo alla vostra storia amorosa. Sarete certi di aver preso la decisione giusta, ma la vostra famiglia non la penserà allo stesso modo. Ci saranno alcuni discussioni legate al vostro futuro sentimentale. Vi batterete per portare avanti le vostre idee, ma l'unico modo per ottenere qualche risultato sarà tramite i fatti.

Le previsioni zodiacali consigliano, in ogni caso, di riflettere sugli avvertimenti che vi verranno indirizzati.