Giovedì 14 gennaio troveremo sul piano astrologico la Luna, Giove, Mercurio e Saturno transitare nel segno dell'Acquario, mentre Plutone, Venere ed il Sole stazioneranno in Capricorno. Marte assieme ad Urano proseguiranno l'orbita in Toro, così come Nettuno permarrà nel domicilio dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Bilancia, meno roseo per Leone e Scorpione.

Sul podio

1° posto Gemelli: briosi. Il tono umorale di casa Gemelli godrà, con ogni probabilità, della congiunzione tra Giove e la Luna nel loro Elemento, facendo divenire i nativi particolarmente briosi in questa giornata di metà settimana.

2° posto Bilancia: shopping. 24 ore in cui il secondo segno d'Aria potrebbe decidere di concedersi una sessione di shopping assieme alle amiche storiche che potranno permettersi grazie al florido bottino economico del momento.

3° posto Capricorno: amore top. Sebbene spesso non riescano a dimostrarlo appieno, in questa giornata i nati Capricorno avranno buone chance di far capire inequivocabilmente la profondità del loro sentimento al partner.

I mezzani

4° posto Vergine: lavoro top. Domani i nati sotto il segno della Vergine che svolgono un'attività autonoma, in special modo le prime due decadi, potrebbero ottenere degli ottimi risultati professionali. Probabili perplessità amorose nelle ore serali.

5° posto Acquario: impazienti. A volte forzare i tempi può provocare l'effetto contrario a quello desiderato, ed è un po' il rischio che potrebbe avere questo giovedì il segno dell'Acquario, alle prese con una controproducente impazienza.

Giove e Saturno nel segno, però, gli intimeranno di attendere quanto basta.

6° posto Toro: revisioni. La Luna quadrata in Acquario sommata alle spinte marziali e uraniane nel loro segno spingeranno, c'è da scommetterci, i nati Toro ad analizzare con scrupolo le mete esistenziali e le priorità del momento, suggerendogli di applicare delle modifiche se necessario.

7° posto Cancro: perplessi. La Bianca Signora in opposizione trigona a Marte potrebbe creare un pizzico di trambusto nel menàge amoroso di casa Cancro, coi nativi che non riusciranno a comprendere sino in fondo gesti e parole dell'amato bene.

8° posto Pesci: pigri. Poca o nulla sarà presumibilmente la voglia di darsi da fare per il dodicesimo segno zodiacale nella giornata di domani, difatti preferiranno di gran lunga trascorrere il giovedì all'insegna dell'oziosità.

Amore in secondo piano.

9° posto Sagittario: confusi. Il terzo segno di Fuoco, durante questa giornata, potrebbe dover fare i conti con un appannamento d'idee ed intenti che lo renderanno titubante verso le scelte, perlopiù amorose, che bisognerebbe compiere al più presto. Grazie al supporto dei pianeti generazioni, fortunatamente, capiranno che agire con questa confusione mentale non sarebbe una saggia idea, e rinvieranno qualsiasi decisione.

Ultime posizioni

10° posto Leone: riflessivi. Il parterre planetario non è dei migliori per i nati Leone in questa giornata, ed i nativi saranno spinti ad attuare un mood riflessivo, centellinando ogni parola pronunciata a pro di un atteggiamento più pensieroso.

11° posto Scorpione: bizzosi. Giovedì in cui i nati Scorpione potrebbero avere un diavolo per capelli, specialmente sul versante professionale dove alla minima provocazione salteranno come molle.

Sarà bene, invece, allentare la tensione praticando dell'attività fisica o, per i più golosi, cibandosi del proprio piatto preferito.

12° posto Ariete: finanze flop. Nelle ultime settimane, in particolar modo la terza decade del segno, è possibile che abbia esagerato con gli acquisti per la propria abitazione e, a fronte di ciò, domani sarà meglio serrare i cordoni della borsa, in modo da non gravare troppo sul proprio bilancio finanziario.