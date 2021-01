Nella settimana dal 25 al 31 gennaio troviamo sul piano astrale la Luna viaggiare dai gradi dei Gemelli (dove sosta il Nodo Lunare) alla Vergine, mentre Mercurio, il Sole, Giove e Saturno stazioneranno nel segno dell'Acquario. Venere e Plutone proseguiranno l'orbita in Capricorno, così come Marte ed Urano permarranno in Toro. In ultimo, Nettuno continuerà il domicilio in Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Acquario e Bilancia, meno roseo per Scorpione e Toro.

Sul podio

1° posto Acquario: opportunità. Eccezion fatta per le nervose giornate di giovedì e venerdì, la settimana in casa Acquario sarà presumibilmente foriera di ottime opportunità, perlopiù professionali, che renderanno orgogliosi i nativi e, al contempo, li faranno interrogare sulla loro voglia di continuare a perseguire i progetti lavorativi in essere.

Le prime due decadi, difatti, potrebbero iniziare a guardarsi intorno, magari inviando la propria candidatura a quell'azienda che ne premierebbe appieno le loro innate peculiarità.

2° posto Bilancia: lavoro top. I nativi che lavorano alle dipendenze altrui parranno avere una marcia in più nella settimana che chiude gennaio, sia per quanto riguarda il rapporto con capi e colleghi che nello svolgimento delle mansioni professionali. Weekend di probabili perplessità amorose.

3° posto Gemelli: amore top. A parte qualche probabile equivoco professionale nelle giornate del 26 e 27 gennaio, la settimana di casa Gemelli avanzerà col vento in poppa, specialmente nelle faccende di cuore. Nel menàge amoroso, infatti, il primo segno d'Aria ricoprirà di attenzioni l'amato bene, facendolo sentire al centro del loro mondo.

I mezzani

4° posto Leone: focus sulle relazioni. Adesso che anche il Sole è entrato in opposizione, sommandosi al duetto Giove-Saturno, i nati Leone saranno presumibilmente chiamati a mutare il loro approccio relazionale, facendolo divenire più collaborativo e meno individualista. Lavoro su sé stessi che dovrà essere certosino, se non vorranno che la retrogradazione mercuriale che terrà banco domenica li metta di fronte ad una situazione imbarazzante in tal senso.

5° posto Sagittario: speranzosi. Col parterre planetario che vanta un predominio di valori d'Aria, i nati Sagittario sembreranno divenire più speranzosi verso il loro prossimo futuro, sia professionale che amoroso, assumendo un atteggiamento più malleabile verso le avversità del quotidiano. Semaforo acceso sul rosso per l'intera giornata di lunedì, dove sarà meglio tenere la bocca cucita in amore.

6° posto Cancro: sospiro di sollievo. Malgrado resti Venere a guardarli in cagnesco, il Luminare diurno è finalmente sbarcato nel segno dell'Acquario facendo tirare un enorme sospiro di sollievo ai nati Cancro, soprattutto nel settore relazionale coi rapporti che si faranno via via sempre più distesi.

7° posto Ariete: chiarimenti amorosi. Da giovedì fino a domenica, i nati Ariete potrebbero essere chiamati ad affrontare alcune tematiche di coppia spesso procrastinate lanciandosi, se necessario, in un chiarimento di sorta. Ciò avrà l'importante funzione di cimentare la simbiosi della relazione sentimentale e, allo stesso tempo, far aumentare la fiducia reciproca.

8° posto Pesci: weekend flop. Ad un inizio settimana senza troppe novità o scossoni di sorta, potrebbe seguire un weekend da bollino rosso, specialmente nelle faccende di cuore, dove trovare un punto in comune con l'amato bene sarà un'ardua impresa.

9° posto Vergine: umore flop. Il predominio astrale d'Aria avrà buone chance di minare il tono umorale dei nati Vergine, i quali parranno avvertire che il terreno sotto i piedi sia meno stabile del solito. Fortunatamente nel fine settimana potranno lasciarsi coccolare dal partner, e le problematiche sembreranno sciogliersi come neve al sole.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: lavoro flop. Qualcosa sembrerà non quadrare sul versante professionale in questa settimana per i nati sotto il segno del Capricorno, i quali dovranno porre parecchia attenzione alla comunicazione coi parigrado, perché il rischio di innescare un litigio sarà alto.

11° posto Scorpione: amore flop. Venere di Terra sommata al Sole quadrato potrebbero far riemergere vecchie ruggini in ambito amoroso, soprattutto nelle giornate di lunedì, giovedì e venerdì, facendo divenire il clima in coppia tutt'altro che simbiotico.

12° posto Toro: bizzosi. Il nervosismo avrà buone chance di essere il protagonista settimanale di casa Toro, coi nativi che sembreranno cogliere la palla al balzo innescando un battibecco alla minima provocazione, sia in coppia che nel settore professionale. Facile intuire come tale comportamento non farà altro che fargli inimicare qualche altra persona, quindi meglio fare orecchie da mercante e provare a rasserenarsi dedicando del tempo ad hobby o attività sportive.