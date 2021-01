A febbraio troviamo sul piano astrologico il Sole assieme a Venere viaggiare dal domicilio dell'Acquario (dove stazionano Mercurio, Giove e Saturno) al segno dei Pesci (dove sosta Nettuno). La Luna si sposterà dal segno della Bilancia alla Vergine, mentre Urano e Marte permarranno sui gradi del Toro.

Oroscopo mensile, riguardante fortuna e lavoro, favorevole per Gemelli e Acquario, meno entusiasmante per Leone e Scorpione.

Sul podio

1° posto Gemelli: finanze top. In vetta alla classifica c'è il primo segno d'Aria che, grazie agli straordinari influssi del binomio Sole-Venere nelle prime due settimane e di Giove a fine mese, vedrà presumibilmente salire, in maniera lenta ma costante le proprie finanze.

Giorni fortunati: 15, 16 e 26.

2° posto Acquario: incontri professionali. Il secondo mese del 2021 avrà buone chance di risultare particolarmente utile ai nati Acquario per conoscere nuove persone, che si riveleranno utili per il loro percorso professionale futuro. Fare una buona prima impressione sarà fondamentale, ma grazie al sostegno mercuriale e alla stimolazione di Urano in quadratura l'eloquio non sarà un problema per il terzo segno d'Aria. Giorni fortunati: 1, 2 e 16.

3° posto Pesci: volitivi. Il lassismo che, spesso e volentieri, ha contraddistinto le giornate lavorative del mese di gennaio lascerà presumibilmente spazio ad un mood volitivo in casa Pesci, che risulterà oltremodo apprezzato dai capi aziendali a fine mese. Giorni fortunati: 19, 21 e 23.

I mezzani

4° posto Bilancia: mettersi in proprio. I nati Bilancia che hanno accumulato un bel bagaglio esperienziale sul fronte lavorativo potrebbero, durante le prime tre settimane di febbraio, decidere di mettersi in proprio. Tali decisioni, seppur incontrando i favori astrali, dovrà essere vagliata in ogni minimo dettaglio prima di essere messa in atto, perché il rischio di perdite economiche sarà rilevante.

Giorni fortunati: 2, 17 e 18.

5° posto Toro: stacanovisti. Il parterre planetario, malgrado non sia particolarmente favorevole ai nati Toro, li spingerà, grazie al sostegno del duetto Marte-Urano, a pigiare sul pedale dell'acceleratore per raggiungere celermente le mete lavorative prefisse. Da porre sotto attenzione la prima settimana, dove dovrebbero tenere la bocca cucita quanto più possibile, onde evitare spiacevoli equivoci.

Giorni fortunati: 19, 23 e 27.

6° posto Ariete: opportunità. Il secondo mese dell'anno potrebbe presentarsi come uno spartiacque in casa Ariete, coi nativi che avranno buone chance di ricevere delle opportunità professionali, le quali però non saranno entusiasmanti sotto il profilo economico. Accettarle vorrebbe dire partire in un nuovo ambito lavorativo col freno a mano economico tirato, ma con la consapevolezza di imparare cose nuove e al contempo scalare le posizioni gerarchiche. Rifiutarle, invece, starebbe a significare che il lavoro saturniano dell'ultimo triennio non è stato ben assimilato. Giorni fortunati: 23, 26 e 27.

7° posto Sagittario: voglia di nuovo. Fin quando il terzetto Giove-Sole-Venere si troverà nell'amico Acquario, i nati Sagittario potranno presumibilmente dare sfogo alla loro voglia di nuovo in campo professionale, vagliando eventuali proposte o proponendo a loro volta la candidatura nei posti che più gli aggradano.

Dal 18, però, sarà bene che i nativi abbiano le idee chiare, facendo una scelta definitiva in ambito professionale e cimentarsi, senza remore, nel perseguirla sino in fondo. Giorni fortunati: 6, 7 e 17.

8° posto Capricorno: mutamenti caratteriali. Per uscire "indenni" dal mese di febbraio il terzo segno di Terra dovrebbe adattarsi alle circostanze professionali divenendo malleabile come la plastilina, esercizio non facile per un segno così ancorato ai propri ideali esistenziali. In questi 28 giorni, però, ciò sarà necessario sia per dimostrare a sé stessi di essere capaci di cambiare e sia perché, così facendo, il clima al lavoro risulterà meno ostico e più conciliante. Giorni fortunati: 5, 8 e 19.

9° posto Vergine: revisioni finanziarie. La floridezza economica di gennaio potrebbe lasciar spazio ad un mese più incline alle ristrettezze finanziarie, a causa di qualche ora in meno di straordinario e/o delle spese extra da estinguere.

Durante l'ultima settimana, inoltre, la confusione regnerà presumibilmente sovrana al lavoro e, a fronte di ciò, sarà meglio non lanciarsi in provocazioni di alcun tipo. Giorni fortunati: 17, 19 e 24.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: pigri. La voglia di mettersi in gioco potrebbe venir meno in questo mese per i nati Scorpione, i quali parranno stufi di cimentarsi nelle solite mansioni lavorative che ai loro occhi appariranno meno stimolanti del solito. Fortunatamente, in loro soccorso verrà il Sole nel loro Elemento a rimetterli in carreggiata, restituendogli un pizzico di tenacia nel perseguire i propri obiettivi che pareva perduta. Giorni fortunati: 18, 20 e 23.

11° posto Cancro: scelte complicate. Dopo un gennaio alquanto complicato, ecco che alla vista dei nativi si propone un mese di decisioni professionali non così semplici da prendere.

Sarà probabile che il primo segno d'Acqua debba abbandonare una posizione lavorativa storica o che il rapporto con una figura professionale decennale venga meno. Qualunque sia la scelta da prendere, i nati Cancro dovranno affrontarla sapendo che non ci sarà spazio per un nuovo percorso professionale se non accantoneranno quello preesistente. Giorni fortunati: 20, 21 e 26.

12° posto Leone: fuori giri. Eccezion fatta per la terza decade che godrà di maggiore sostegno astrale, il mese di febbraio si presenterà al cospetto dei nati Leone lanciandogli il guanto di sfida. Saturno, Giove e Mercurio opposti da un lato e Marte assieme a Urano quadrati dall'altro, sembrano voler dire ai nativi che ogni loro certezza verrà messa in discussione, e ciò per un segno fisso non è semplice da digerire.

Giorni fortunati: 22, 25 e 28.