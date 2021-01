L'oroscopo di martedì 26 gennaio sarà ricco di novità. Ci saranno momenti di tensione e altri di gioia, ma tutti proveranno a fare del loro meglio. Nella volta celeste di domani, sarà possibile trovare Sole, Mercurio, Giove e Saturno in Acquario. Luna entrerà in Gemelli, mentre Venere e Plutone saranno in Capricorno. Marte e Urano continueranno a essere nel segno del Toro e Nettuno in quello dei Pesci.

Scopriamo nel dettaglio quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 26 gennaio. I profili riguarderanno tutti i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche di martedì 26 gennaio: Toro innamorato, Gemelli tecnologici

Ariete: sarete terrorizzati all'idea di non riuscire a gestire tutti i vostri impegni. Considererete il tempo un nemico contro cui combattere e prendere le vostre decisioni in base alla brevità dell'incarico. Le previsioni astrologiche di domani consigliano di prendervi qualche momento di pausa per raccogliere le idee. Il confronto con il partner potrebbe essere di grande aiuto, perché vi consentirà di tranquillizzarvi e di riprendere in mano la situazione.

Toro: sarete molto innamorati del partner, ma avvertirete la necessità di ridefinire il vostro spazio. Gli impegni quotidiani, infatti, rischieranno di annullare le vostre passioni. Dovrete essere abili nel conciliare amore, lavoro e tempo libero.

Un piccolo imprevisto potrebbe impedirvi di portare a termine gli impegni della giornata. Cercate di non perdere la calma, perché solo a mente lucida potrete trovare una soluzione adatta all'accaduto.

Gemelli: sentirete il bisogno di alimentare la vostra vita sociale. Purtroppo, l'attuale situazione sanitaria vi sarà d'ostacolo. L'unico modo per comunicare con gli altri sarà quello di utilizzare strumenti tecnologici.

L'oroscopo di domani, però, consiglia di non fidarvi troppo delle persone incontrate online. Infatti, non sarà facile distinguere le parole vere da quelle false. Inoltre, potreste avere l'illusione di costruire relazioni importanti, quanto in realtà potrebbe non essere così.

Cancro: amerete il lavoro con tutti voi stessi. Vi impegnerete molto e potrete essere fieri del risultato.

Purtroppo, la situazione sentimentale vi metterà a dura prova. Tenderete a essere sospettosi nei confronti del partner e a desiderare spiegazioni per qualsiasi cosa. Questo atteggiamento potrebbe causare malcontento della coppia e aumentare la tensione tra le mura domestiche. Sarà opportuno ritrovare l'equilibrio.

Oroscopo e suggerimenti dalle stelle del 26 gennaio: dialogo per Vergine, Bilancia gelosa

Leone: sarete incerti sulle decisioni da prendere. Vorreste avere una guida che vi indichi la strada giusta da seguire, ma dovrete contare solo su voi stessi. La presenza degli amici sarà importante ma non determinante. Avrete la sensazione di avere un grande peso sulla schiena. L'unico modo per uscire da questa situazione sarà farvi carico delle vostre responsabilità ed evitare di rimandare gli impegni.

Con un po' d'ordine nella routine quotidiana, tutto andrà per il verso giusto.

Vergine: vorrete concentrarvi sulla vostra situazione sentimentale. Sarete intenzionati ad apportare delle modifiche positive, ma prima dovrete confrontarvi con il partner. Il dialogo tra voi sarà un po' burrascoso: alla fine riuscirete a raggiungere un accordo. Dal punto di vista lavorativo, sarete disposti a svolgere diverse mansioni, ma pretenderete massimo rispetto. Davanti ad arroganza e prepotenza, reagirete in modo molto deciso.

Bilancia: proverete un po' di gelosia verso il partner. Si tratterà di un sentimento leggero e non accentuato dai vostri gesti, vorrete vederci chiaro. Non sopporterete l'idea che qualcosa possa sfuggire al vostro controllo. Anche sul lavoro sarete molto precisi, ma questo aspetto di voi non verrà premiato.

Sarà fondamentale mostrare spirito d'iniziativa e voglia di fare. Non temete di sbagliare, perché compenserete facilmente eventuali piccoli errori.

Scorpione: sarà una giornata positiva e il vostro atteggiamento la migliorerà ulteriormente. Costituirete fonte d'ispirazione per tutti quelli che vi saranno attorno, grazie alla vostra allegria. Il partner non potrà fare a meno di instaurare un rapporto molto profondo con voi. Avrete qualche piccola difficoltà sul posto di lavoro, ma la supererete brillantemente. L'importante sarà non farvi rovinare l'umore da persone meschine e invidiose.

Previsioni zodiacali di domani 26 gennaio: Capricorno competitivo, Acquario solitario

Sagittario: le vostre speranze per il futuro verranno spezzate da un evento imprevisto.

Tenderete a mettere in discussione tutto ciò che avete costruito fino ad ora. Sarà qualcosa di difficile da superare, però potrete ancora manipolare gli eventi. L'oroscopo di domani consiglia di non chiudervi nel vostro guscio. L'amore, infatti, sarà l'unica cosa che potrà infondervi l'energia necessaria per andare avanti. Il contatto con la natura sarà un vero toccasana.

Capricorno: sarete competitivi sul posto di lavoro e non vorrete darlo a vedere. Preferirete che gli altri vi considerino delle persone tranquille e poco inclini al successo. Qualcuno, però, potrebbe riuscire a vedere dietro alla vostra facciata. Sarà fondamentale non assumere un atteggiamento brusco o sfacciato. Un sorriso e una piccola spiegazione potrebbero salvare la vostra reputazione.

Sarà il momento giusto per scoprire nuovi hobby.

Acquario: ergerete uno scudo tra voi e il mondo esterno. Vorrete evitare qualsiasi ferita, senza pensare che così vi perderete anche le cose belle. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di affidarvi ad amici preziosi e a persone degne della vostra fiducia. Se avrete dei dubbi, sarà opportuno evitare di svelare i vostri segreti più intimi. Sul lavoro, la situazione si manterrà stabile, anche se mirerete a raggiungere un livello molto più alto.

Pesci: non riuscirete a smettere di mangiare. Lo stress eccessivo vi spingerà ad alimentarvi in modo eccessivo e sregolato. Sarete attratti da cibi dolci e da bevande gassate. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di lasciar stare snack preconfezionati e di dedicarvi alla cucina di qualità.

Ciò potrebbe mitigare il vostro stress e aiutarvi a riprendere il controllo di voi stessi. Il partner sarà un ottimo compagno di ricette.