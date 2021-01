La settimana avrà un inizio un po' burrascoso per alcuni segni, mentre altri saranno accompagnati dalla fortuna. L'oroscopo di lunedì 25 gennaio si concentrerà attorno a paure e sentimenti. Osservando la mappa celeste di domani, sarà possibile notare la permanenza di Sole, Mercurio, Giove e Saturno in Acquario e quella di Luna, Marte e Urano in Toro. Venere e Plutone saranno nel segno del Capricorno, mentre Nettuno si troverà in quello dei Pesci.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 25 gennaio 2021. I profili riguarderanno tutti i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche di lunedì 25 gennaio: Ariete alla ricerca del meglio, Cancro innamorato

Ariete: desidererete ottenere il meglio dalla vostra posizione lavorativa. Metterete al bando gli impegni di poco conto e vi dedicherete completamente al successo. Questo vi porterà a prendere delle decisioni, forse poco condivise dagli altri. Il partner vi supporterà nei vostri progressi, ma non sarà disposto a rinunciare al suo ruolo all'interno della coppia. Per mantenere la pace, sarà necessario donargli le giuste attenzioni.

Toro: dovrete lavorare molto sull'autostima e sull'esternazione dei vostri sentimenti. Non vi sentirete all'altezza di svolgere alcuni compiti, ma sarà solo questioni d'insicurezza. Avrete bisogno di un po' di tempo da dedicare a voi stessi per riscoprire determinati talenti.

In amore, la situazione non sarà molto stabile. Sarete guidati da sentimenti contrastanti, che non vi consentiranno di prendere una decisione definitiva.

Gemelli: sarete fortunati sia dal punto lavorativo che sentimentale. Darete il meglio di voi, ma ci saranno ancora delle cose che vorrete perfezionare. Il rapporto con gli amici sarà basato su pochi, ma validi principi.

Nonostante tutto, sentirete il bisogno di aggiungere un po' di brio alla vostra quotidianità. Vi basterà poco per introdurre i cambiamenti necessari. L'importante sarà sentirvi stimolati e carichi di energie.

Cancro: sarete interessati più all'ambito sentimentale, che lavorativo. Vorrete avere accanto una persona disposta ad ascoltarvi e a crescere insieme a voi.

Non sarete eccessivamente esigenti, ma ci saranno delle cose che non sarete disposti ad accettare. Sul posto di lavoro, vi impegnerete a sufficienza per portare a termine le mansioni assegnate. Forse ci sarà qualche piccolo battibecco con i colleghi. Niente che non si possa risolvere con un breve chiarimento.

Oroscopo di domani 25 gennaio: Leone impegnato, Scorpione desideroso di attenzioni

Leone: la routine quotidiana diventerà molto serrata. Farete fatica a trovare un po' di tempo libero, ma sarete soddisfatti di voi stessi. In amore, potrebbero esserci dei contrasti accesi con il partner. Sarete stufi di discutere e per questo preferirete lasciare in sospeso alcune questioni. Per fortuna, avrete modo di ricaricarvi sul posto di lavoro. L'ambizione vi consentirà di lasciarvi alle spalle tutti i problemi domestici.

Vergine: la situazione lavorativa non sarà delle migliori. Non riuscirete a trovare la vostra dimensione e, per questo, diventerete molto nervosi. Proverete svariate alternative, ma l'unica soluzione sarà aspettare il momento giusto per lanciarvi. In amore, troverete un feeling del tutto nuovo del rapporto di coppia. Avvertirete qualcosa di diverso nel partner e sarete felici di questo cambiamento. Purtroppo, non riuscirete a cancellare, del tutto, i vostri sospetti.

Bilancia: non avrete voglia di interagire con i colleghi di lavoro. Vi sembreranno mossi da sentimenti non sinceri e preferirete concentrarvi solo sulle vostre mansioni. Questo, però, potrebbe causare delle tensioni che interferiranno con il lavoro da svolgere. L'oroscopo di domani consiglia di essere maggiormente collaborativi.

Non dovrete discutere delle vostre faccende personali, ma solo unire le forze per essere più produttivi.

Scorpione: in amore, il partner sarà poco collaborativo e incline al distacco. Avrà a cuore solo i suoi hobby e questo vi indispettirà molto. Proverete a coinvolgerlo in attività di coppia, ma con scarsi risultati. Sul lavoro, invece, otterrete maggiori risultati. Qualcuno si accorgerà di voi e potrebbe offrirvi un'opportunità vantaggiosa. Prima di decidere, però, fate attenzione a valutare tutti i pro e i contro. A volte, non è facile intuire subito le intenzioni altrui.

Previsioni zodiacali di lunedì 25 gennaio: Sagittario determinato, Pesci lunatici

Sagittario: la situazione lavorativa si manterrà stabile. Sentirete il bisogno di raggiungere maggiori risultati, ma non sarà ancora il momento giusto.

Questo, però, non sarà un motivo valido per gettare la spugna o per metterci meno impegno. In amore, avrete accanto una persona disposta ad aiutarvi e a supportarvi. Purtroppo, non sarà disposta a compiere alcune rinunce. Dovrete trovare dei compromessi che rendano felici entrambi.

Capricorno: il rapporto con gli amici non sarà dei migliori, ma riuscirete a sistemare tutto. In famiglia, invece, la situazione sarà molto più rosea. Avrete pieno sostegno e questo vi consentirà di aprire le ali verso il futuro. Sarete determinati a migliorare la situazione economica. Ciò non potrà avvenire nel giro di pochi giorni, ma sarà il risultato di un impegno a lungo termine. Attenzione a non farvi attrarre da spese non necessarie.

Acquario: la tensione sul posto di lavoro verrà sostituita da tanto entusiasmo e voglia di fare.

Non vi priverete del tempo libero, ma sarete decisi a ottenere il massimo possibile. In amore, non vi porrete alcun ostacolo. Vi lascerete alle spalle vicende dolorose e vi getterete in una nuova relazione sentimentale. Sarà tutto magico e stupefacente, ma attenzione alle parole che direte. Prima di fare promesse, studiate bene la situazione.

Pesci: un umore altalenante vi accompagnerà per tutta la giornata. Non avrete voglia di dire la verità al partner, ma la sua insistenza vi renderà impossibile l'isolamento. Sarà un lunedì difficile da gestire, metterete da parte determinati impegni, ma non riuscirete a eliminare i sensi di colpa Una persona inaspettata potrebbe mostrarvi tutta la sua solidarietà. Attenzione a non respingere l'affetto degli amici: non sarà la mossa giusta.