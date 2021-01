La giornata di venerdì 15 gennaio sarà sorprendente da diversi punti di vista. Amore, amicizia e voglia d'avventura si uniranno in un mix perfetto. Nella volta celeste di venerdì sarà possibile notare la permanenza di Sole, Venere e Plutone in Capricorno e quella di Luna, Mercurio, Giove e Saturno in Acquario. Marte e Urano si troveranno nel segno del Toro, mentre Nettuno sarà in quello dei Pesci.

Scopriamo, nel dettaglio quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 15 gennaio. I profili riguarderanno tutti i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di venerdì 15 gennaio: Toro energico, Cancro intraprendente

Ariete: sentirete il bisogno di stare al centro dell'attenzione. Odierete essere trascurati, soprattutto se a farlo sarà il partner. Tenderete ad avere dei comportamenti bruschi e a reclamare ciò che riterrete giusto per voi. Le previsioni zodiacali del 15 gennaio consigliano di mitigare un po' questi atteggiamenti: sicuramente, riuscirete a raggiungere risultati migliori. Sul lavoro accuserete un'eccessiva stanchezza, ma la vostra determinazione vi consentirà di non arrendervi.

Toro: sprigionerete un'energia travolgente. Avrete molti impegni da portare a termine e non sarete intenzionati a gettare la spugna. L'aiuto degli affetti più cari potrebbe rivelarsi molto prezioso, anche se tenderete a non fare richieste dirette.

Il partner avrà bisogno del vostro supporto morale. Vi rivelerete empatici e carismatici, ma sentirete anche l'esigenza di dedicare del tempo solo a voi stessi. Se riuscirete a trovare il giusto equilibrio, tutto andrà per il meglio.

Gemelli: cercherete di non cedere al romanticismo, ma il desiderio di renderete felice il partner vi spingerà a essere dolci e gentili.

Vorrete costruire una relazione basata sul rispetto e sulla comprensione reciproca. Scappare dalle discussioni, però, non renderà più saldo il vostro rapporto. L'oroscopo consiglia di affrontare le incomprensioni di volta in volta. Potreste scoprire degli aspetti nascosti del partner, non necessariamente negativi.

Cancro: un pizzico d'intraprendenza non guasterà durante questo 15 gennaio.

Per un po' metterete al bando esitazioni e prudenza. Il vostro obiettivo sarà quello di farvi notare sul posto di lavoro. Forse, non riuscirete a raggiungere il risultato sperato, ma sarete fieri dei vostri sforzi. La relazione con il partner procederà serenamente. Ci saranno dei momenti carichi di dolcezza e stima reciproca. Alcune sue richieste, però, potrebbero lasciarvi con l'amaro in bocca.

Oroscopo e suggerimenti dalle stelle del 15 gennaio: Bilancia sfuggente, Scorpione costante

Leone: alcune incomprensioni con il partner potrebbero spingervi a desiderare una vita diversa. Metterete in dubbio determinate decisioni e cercherete una scappatoia valida. Non avrete voglia di fermarvi a riflettere, ma preferirete immaginare un nuovo inizio.

I ricordi del passato saranno un'arma a doppio taglio. L'Oroscopo consiglia di non prendere decisioni affrettate. Dedicate tutto il tempo necessario ai vostri pensieri.

Vergine: avrete in mente un progetto di vita tutto nuovo. Per realizzarlo, dovrete contare sulla collaborazione dei famigliari. Ci saranno molti cambiamenti da apportare alla vostra quotidianità, alcuni non saranno semplici, ma non vi arrenderete. La relazione con il partner subirà dei grandi miglioramenti. Vi sentirete più sicuri accanto a lui e non avrete paura di sollevare determinati argomenti di discussione.

Bilancia: le domande della vostra famiglia inizieranno a diventare pressanti. Non avrete problemi a parlare della vostra vita, ma ci saranno delle cose che vorrete mantenere per voi.

Forse, non esprimerete il vostro malcontento per non ferire i sentimenti altrui. Le previsioni zodiacali del 15 gennaio suggeriscono di prendere delle posizioni ben precise. Stare in bilico, infatti, non vi consentirà di proseguire nel vostro percorso.

Scorpione: avrete l'impressione di non essere abbastanza presi in considerazione dalle persone che vi circonderanno. Vorrete emergere maggiormente, soprattutto sul posto di lavoro. Cercherete di sfruttare tutte le vostre risorse, ma dovrete essere pazienti. La costanza sarà un'ottima alleata, dovrete solo assicurarvi di non arrendervi davanti alle difficoltà. Nel rapporto sentimentale, pretenderete serietà e sincerità. Senza queste caratteristiche non riuscirete a pensare di costruire un futuro insieme.

Previsioni astrologiche del 15 gennaio: Sagittario speranzoso, Acquario fantasioso

Sagittario: la speranza verso il futuro vi accompagnerà per tutto il giorno. Non sarete disposti ad arrendervi ai fallimenti della vita. Avrete tanto potenziale da sfruttare e sarete decisi a farlo nel migliore dei modi. Il partner sarà di grande supporto emotivo. Vi starà accanto in ogni momento e contribuirà al vostro benessere. Forse, dovrete chiarire alcune questioni con un amico speciale. La situazione si risolverà facilmente.

Capricorno: non vedrete l'ora di ricevere qualche buona notizia. Non sarete in attesa di qualcosa di particolare, ma saprete di dover vedere il meglio in tutto ciò che farete. I rapporti con gli altri saranno regolati da simpatia e vivacità, ma non tutti vorranno ascoltarvi.

L'invidia di alcuni individui, infatti, potrebbe essere deleteria. Le previsioni zodiacali del 15 gennaio consigliano di andare dritti per la vostra strada. Qualcosa cambierà in positivo.

Acquario: un po' di fantasia vi aiuterà a rendere più sopportabile le difficoltà della giornata. Vi rifugerete in tutte quelle attività in grado di stimolare la vostra fantasia. Se riuscirete a coinvolgere amici e parenti, il divertimento sarà assicurato. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi. Un eccessivo nervosismo, infatti, potrebbe modificare le dinamiche tra voi. Un dialogo equilibrato vi aiuterà a risolvere tutto.

Pesci: la cucina eserciterà una grande attrazione su di voi. Vi scatenerete tra ricette sopraffine e manicaretti gustosi.

Lo scopo sarà quello di rendere felice la vostra famiglia. Darete vita a un clima domestico dolce e collaborativo. Ci sarà un fitto scambio di opinioni e il rispetto sarà una delle caratteristiche primarie. In amore, la situazione sarà un po' più complessa. Per giungere ad un accordo, una delle due parti dovrà assecondare l'altra.