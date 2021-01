L'oroscopo di mercoledì 20 gennaio ruoterà attorno alle emozioni più profonde. Nella volta celeste di mercoledì, sarà possibile notare la permanenza di Sole, Mercurio, Giove e Saturno in Acquario e quella di Venere e Plutone in Capricorno. La Luna si troverà in Ariete, mentre Nettuno in Pesci. Per finire, Marte e Urano saranno nel segno del Toro.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'Oroscopo del 20 gennaio. I profili zodiacali riguarderanno tutti i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di mercoledì 20 gennaio: fortuna per Ariete, Toro deluso

Ariete: sarà una giornata molto fortunata, soprattutto dal punto di vista lavorativo.

Sarete in grado di gestire ogni tipo di situazione, ma avrete qualche difficoltà in ambito sentimentale. Le parole del partner vi appariranno poco chiare. Perderete facilmente il filo della conversazione e non saprete individuare le sue necessità. Non dovrete avere paura di chiedere maggiori spiegazioni, perché altrimenti rischierete di compiere errori.

Toro: vorreste ottenere maggiori soddisfazioni dal lavoro, ma ancora non sarà il momento giusto. Potreste considerare inutile tutto il vostro impegno, però, in futuro, vi porterà a buoni risultati. Il nervosismo non vi consentirà di rapportarvi in modo sereno con gli altri. A risentirne sarà soprattutto il partner. Per non far degenerare la situazione, l'oroscopo consiglia di trovare una valvola di sfogo efficace.

Gemelli: avrete un ottimo feeling con la persona amata. Vi sentirete vicino a lei, sia dal punto di vista mentale, che emotivo. Sarete pronti a condividere ogni più piccola esperienza e a trascorrere una giornata all'insegna dell'amore. Il lavoro, purtroppo, spegnerà un po' tutto questo entusiasmo. Le mansioni da svolgere, infatti, saranno più numerose del previsto.

Per fortuna, non vi arrenderete.

Cancro: non sarete molto contenti dei vostri ritmi quotidiani e, per questo, deciderete di introdurre degli elementi di novità. Saranno delle piccole cose che, se ripetute con costanza, vi porteranno a grandi risultati. Gli amici avranno molte cose da rivelarvi, ma attenzione a non tradire la loro fiducia. Se prometterete di mantenere il segreto, non fatevi tentare dalla necessità di diffondere pettegolezzi.

Oroscopo del 20/01: Leone ansioso, Bilancia contenta

Leone: cercherete di apparire forti agli occhi degli altri, ma farete fatica a controllare la vostra ansia. Sarete così determinati a compiere il maggior numero di azioni possibili, da non riuscire più a riconoscere le vostre emozioni. Le previsioni zodiacali del 20 gennaio consigliano di prendervi un momento di pausa per riorganizzarvi. Vi basterà una buona agenda e un piano giornaliero. Sicuramente, non ve ne pentirete.

Vergine: il vostro rapporto con il partner vi causerà notevole preoccupazione. Avrete l'impressione di non essere ascoltati e di non riuscire ad attirare l'attenzione della persona amata. Vi impegnerete per proporre attività sempre nuove e divertenti, ma con scarsi risultati.

L'oroscopo consiglia di non fermarvi alle apparenze e di analizzare anche il contesto. Potreste scoprire qualcosa di inaspettato.

Bilancia: sarete fieri delle vostre amicizie e non potrete fare a meno di restare in contatto con loro. Anche se non potrete vedere le persone care, potrete sfruttare la tecnologia e le applicazioni di messagistica istantanea. Forse, questi metodi, vi lasceranno un po' l'amaro in bocca, ma si riveleranno ugualmente utili. In amore, apparirete timidi e impacciati, probabilmente perché non sentirete di aver trovato la persona giusta.

Scorpione: non riuscirete ad affrontare i fallimenti. Vi attribuirete numerosi sensi di colpa e non farete altro che confrontarvi con gli altri. Le previsioni zodiacali di mercoledì consigliano di rimanere concentrati solo su voi stessi.

Se continuerete ad impegnarvi, i risultati non stenteranno ad arrivare. Sarà fondamentale rimanere positivi e non perdere di vista gli obiettivi prefissati. Il partner vi sarà di grande aiuto.

Sagittario curioso, Capricorno carismatico

Sagittario: sarete a caccia di nuove competenze. Non vi arrenderete alla vostra attuale situazione, ma vorrete arricchirvi e ampliare le conoscenze. Lo scopo sarà quello di usarle sul posto di lavoro, ma non metterete in secondo piano l'evoluzione personale. Tutto questo comporterà un notevole impegno e non si incastrerà facilmente con le altre responsabilità quotidiane. Per fortuna, sarete molto determinati.

Capricorno: sarete molto attraenti e carismatici. Le persone non riusciranno a distogliere gli occhi da voi, ma desidererete conquistare solo una persona.

L'impresa si rivelerà più ardua del previsto, a causa delle numerose differenze caratteriali. Le previsioni zodiacali del 20 gennaio consigliano di non modificare la vostra personalità, solo per piacergli. La cosa migliore sarà rimanere voi stessi.

Acquario: in famiglia ci saranno alcuni diverbi riguardo a determinate scelte. Non vi sentirete molto apprezzati e tenderete a ribattere con rabbia. Avrete la sensazione di essere giudicati per qualunque cosa, soprattutto in ambito lavorativo. L'oroscopo consiglia di mantenere la calma e di analizzare la situazione. Con poco, potreste riuscire a calmare le acque. Dialogo e dolcezza saranno le due strategie vincenti.

Pesci: avrete voglia di dedicarvi allo shopping e di togliervi qualche sfizio. Purtroppo, l'attuale situazione economica vi lascerà poco spazio.

Dovrete accontentarvi, cercando di non superare il budget. Questo vi farà soffrire, ma l'oroscopo consiglia di non demordere. In futuro, vi si presenteranno delle ottime occasioni lavorative. Gli amici vi aiuteranno a mantenere alto l'umore, ma attenzione alle nuove conoscenze.