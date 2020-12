Nella prima giornata del 2021, l'oroscopo di venerdì 1°gennaio annuncia aria di rinnovamento per i nativi sotto il segno del Leone, che inizieranno questo nuovo ciclo con una fantastica Luna in congiunzione che li renderà parecchio ottimisti, mentre Pesci potrebbe tentare un approccio differente per cercare di conquistare la propria anima gemella. Non sarà la giornata adatta per sognare in grande per i nativi Acquario, considerato che questo cielo sarà contrario, mentre Vergine attraverserà momenti di sicurezza emotiva e fiducia nei confronti del partner.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la prima giornata del 2021 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 1°gennaio 2021 segno per segno

Ariete: primo giorno dell'anno che vi vedrà partire a razzo dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Godrete di una fantastica Luna in congiunzione, perfetta per dare un tocco più frizzante alla vostra relazione di coppia, e cercare di dimenticare eventuali errori commessi nelle giornate precedenti, nell’anno ormai trascorso, e dunque ormai appartenenti al passato. Se siete single le connessioni romantiche potrebbero intensificarsi nel prossimo periodo, soprattutto per i nati nella prima decade. Voto - 8,5

Toro: oroscopo di venerdì 1°gennaio un po’ sottotono per voi nativi del segno, ma nel complesso discreto.

Mercurio in buona posizione terrà ben saldo il rapporto con il partner, anche se dovrete guardarvi le spalle dalla Luna in quadratura, che potrebbe mettervi in difficoltà con il partner. Per quanto riguarda i single forse una nuvola all'orizzonte metterà in crisi anche quei rapporti affettivi più collaudati. Ricordatevi però che è solo una nuvola, non fatelo diventare un acquazzone.

Voto - 7-

Gemelli: Venere si troverà ancora in opposizione rispetto al vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo. In amore dunque sarà facile generare incomprensioni tra voi e il partner. Ciò nonostante avrete la Luna dalla vostra parte, dunque uno sforzo in più potreste anche farlo. I single tenderanno a trascorrere del tempo insieme a persone simpatiche e divertenti.

Voto - 7

Cancro: questa giornata andrà via serenamente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Nella vostra casa domineranno felicità e allegria in compagnia del partner. Proprio la vostra anima gemella vi dedicherà tante attenzioni, che voi ne sarete davvero felici, soprattutto i nati nella seconda decade. Se siete single dare una mano a chi ne ha più bisogno sarà un'esperienza davvero piacevole per voi. Voto - 8+

Leone: inizio anno formidabile per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di venerdì. con la Luna in congiunzione e Venere in trigono dal segno del Sagittario non potrete chiedere di meglio dal punto di vista sentimentale. Quest'anno dunque inizierà molto bene, quasi un buon auspicio per dimenticare tutti gli errori commessi.

Se siete single la vostra vita sociale proseguirà in maniera piuttosto equilibrata. Voto - 9

Vergine: prima giornata dell'anno nel complesso discreta per voi nativi del segno. Non sarà un cielo sicuramente eccezionale, ma tutto sommato la vostra relazione di coppia andrà avanti senza particolari problemi, e voi stessi acquisirete un po’ di sicurezza in più. Se siete single invece forse sarebbe il caso di aspettare qualche altro giorno prima di farsi avanti. Voto - 7,5

Bilancia: sarete abbastanza fiduciosi in questo capodanno secondo le previsioni zodiacali del 1°gennaio. Questo cielo è forte, e prevede una bella Luna e una bella Venere in ottimo aspetto, che in amore vi permetterà di non sbagliare nulla nei confronti del partner, grazie anche ad una forte sicurezza in voi.

Se siete single nessuno è perfetto, ma forse a voi i difetti di una persona in particolare vi piacciono tanto. Voto - 8,5

Scorpione: questa Luna in quadratura potrebbe rappresentare un vero e proprio ostacolo in questa giornata. I suoi influssi, anche se non così efficienti, potrebbero farvi prendere le distanze dal partner, e il vostro cuore potrebbe aver bisogno di una scossa. Se siete single sentirete la necessità di capire quale sia la vostra strada prima di buttarvi in una relazione che potrebbe rivelarsi fallimentare sul nascere. Voto - 6+

Sagittario: un capodanno che vedrà una fantastica Luna in trigono dal segno amico del Leone, e insieme a Venere in congiunzione sarà una giornata molto interessante. In amore infatti i sentimenti saranno i soli protagonisti nella vostra relazione di coppia, soprattutto per i nati nella terza decade.

Per quanto riguarda i single trascorrere questa giornata in compagnia della persona che amate potrebbe un sogno che si realizza. Voto - 9

Capricorno: se siete single i rapporti che avete saranno molto sinceri in questa giornata secondo l'oroscopo. Apprezzerete davvero tanto ciò che gli amici fanno per voi, e non potrete che esserne felici. Se avete una relazione stabile, forse mancherà il romanticismo tra voi e il partner, ma il vostro rapporto sarà comunque molto felice, anche senza dolci effusioni. Voto - 8-

Acquario: non una giornata entusiasmante per voi nativi del segno a causa della Luna negativa. Se siete single questo non sarà il momento più adatto per provare a realizzare un desiderio. Se invece avete una relazione stabile potreste non sentirvi sempre a vostro agio con il partner, magari c'è qualcosa di cui vorreste parlare.

Nulla di grave intendiamoci, ma vi farà piacere togliervi questo peso di dosso. Voto - 6,5

Pesci: previsioni zodiacali del 1°gennaio discrete per voi nativi del segno. Questo cielo sarà tutto sommato buono per provare a risalire la china a livello sentimentale. Infatti, che siate single oppure impegnati in una relazione fissa, tenterete di fare qualcosa di diverso dal solito per conquistare la vostra anima gemella. Attenzione però a Venere che continua ad essere negativa. Dunque tentare sì, ma con le dovute precauzioni. Voto - 7+