È l'inizio di un nuovo anno. Alcuni equilibri cambieranno, mentre altri troveranno fiducia nella loro stabilità. Le emozioni avranno un nuovo spazio per agire e ciascuno di noi dovrà confrontarsi con sogni e paure. Le stelle porteranno consiglio, ma influenzeranno anche il nostro modo di agire e di amare.

L'oroscopo di venerdì 1°gennaio avrà in serbo più sorprese rispetto al solito. Sole, Mercurio e Plutone saranno in Capricorno, mentre Giove e Saturno sosteranno in Acquario. La Luna si troverà nel segno del Leone e Venere in quello del Sagittario. Non andranno sottovalutate le posizioni di Venere, Marte, Urano e Nettuno che rispettivamente saranno in Sagittario, Ariete, Toro e Pesci.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 1°gennaio di tutti i segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di venerdì 1°gennaio: Ariete passionale, Gemelli giù d'umore

Ariete: non potrete dire di no a nessuna richiesta del partner. Vorrete solo vedere la felicità sul suo volto. Anche se cercherete di nasconderlo, tutto il vostro romanticismo verrà allo scoperto. Sarete delle anime guidate dalla passione e dall'intensità dei sentimenti. Il rapporto di coppia ne gioverà moltissimo e potrebbe evolversi in qualcosa di più complesso. Risate e umorismo faranno da sfondo alle vostre conversazioni. Voto: 7.5

Toro: sentirete il bisogno di affrontare con più superficialità le vicende che verranno. Vorrete evitare, a tutti i costi, di stressarvi e di accumulare ansia immotivata.

Il rapporto di coppia potrebbe avere una piccola battuta d'arresto a causa di questo nuovo atteggiamento. Sarà di vitale importanza parlare a cuore aperto e cercare di comunicare al partner le proprie motivazioni. Voto: 6.5

Gemelli: il vostro rapporto sentimentale vacillerà sotto le spinte dei cambiamenti che avverranno nella vostra vita. Cercherete di far tornare tutto alla normalità, ma dovrete saper gestire al meglio le novità.

Il partner si sentirà un po' disorientato e ostile, ma alla fine riuscirà ad adattarsi. Un piccolo aiuto da parte di una persona cara potrebbe alleggerire il vostro stato d'ansia. Voto: 5.5

Cancro: avvertirete un moto rivoluzionare all'interno del vostro cuore. Tirerete fuori una grinta che non immaginavate di avere e vi vedrete, già, con il mondo in mano.

Agli occhi una persona disattenta, potreste apparire superbi e snob, ma in realtà tutto ciò sarà causata dal vostro desiderio di cambiare. La speranza per le cose che verranno sarà così forte da spingervi a sorridere verso una meta sconosciuta. Voto: 7

Oroscopo dagli astri di domani 1°gennaio: amore per Vergine, Scorpione ricco di risorse

Leone: non perderete tempo, avrete intenzione di sfruttare ogni singolo momento della giornata per lavorare ai vostri impegni. Preferirete non prendervi delle pause inutili perché, secondo voi, non saranno utili alla causa. L'oroscopo, però, consiglia di non sovvraccaricarvi perché rischierete di non poter reggere, a lungo, un ritmo tanto serrato. Concedetevi anche dei piccoli spazi personali. Voto: 7

Vergine: non passerete inosservati agli occhi del partner.

Sebbene il vostro umore non subirà grandi miglioramenti, vi sentirete più positivi e con più voglia di fare. Ricevere affetto e attenzioni valorizzerà le vostre caratteristiche e vi consentirà di muovervi con più sicurezza nell'ambiente quotidiano. Dovrete trovare un modo per ritrovare la giusta direzione. Con un po' di impegno e tanta riflessione, ci riuscirete. Voto: 6

Bilancia: la vostra allegria contagiosa invaderà le anime di tutte le persone amate. Infonderete ottimismo e fiducia verso il futuro, ma senza allontanarvi dal realismo. La vostra presenza sarà un dono per la famiglia e fonte d'ispirazione per gli amici. Il partner, grazie al fascino che sprigionerete, non potrà staccare gli occhi da voi. Attenzione, però, a quello che direte.

Dovrete dare un grande peso alle parole perché basterà poco per compiere un passo falso. Voto: 9

Scorpione: un evento imprevisto stravolgerà i piani per la giornata. Rimarrete un po' perplessi, ma non resterete a guardare senza fare niente. Il vostro spirito d'iniziativa vi permetterà di non farvi travolgere dalla perdita di controllo. Non avrete paura dell'ignoto perché saprete trovare una soluzione a tutto. Le persone che vi saranno attorno esprimeranno sentimenti di stima verso di voi. Voto: 7.5

Previsioni astrologiche del 1°gennaio: Sagittario propositivo, libertà per Capricorno

Sagittario: sarete pronti ad iniziare questo nuovo anno con tanti buoni propositi. Avvertirete un'energia travolgente farsi spazio nel vostro cuore. Aggrappandovi ad essa potrete raggiungere picchi di determinazione notevole.

Il vostro impegno sarà ricompensato da risultati lodevole, ma che potranno ancora evolvere. Se riuscirete a mantenere un buon rapporto con le persone, tutto andrà per il meglio. Voto: 8.5

Capricorno: troverete la presenza del partner un po' invadente. Apprezzerete le sue attenzioni, ma non dovranno superare il limite. Rivendicherete indipendenza e libertà perché, secondo voi, saranno le cose più importanti. L'oroscopo di domani consiglia di affrontare la rabbia con un approccio diverso. Non avrà senso reprimerla e soccombere, successivamente, ai suoi influssi negativi. Voto: 6.5

Acquario: dovrete raccogliere tutto il vostro coraggio per guardare, con fiducia, al nuovo anno. Sarete consapevoli delle difficoltà che vi attenderanno, soprattutto dal punto di vista emotivo, ma non vorrete rinunciare alla vostra produttività.

Le previsioni zodiacali consigliano di individuare una persona che possa diventare vostra confidente. Ricevere consigli, infatti, vi aiuterà ad osservare le situazioni da nuovi punti di vista. Voto: 7

Pesci: vorrete trovare degli amici sinceri che riescano a rallegrarvi anche quando sarete giù di morale. Non sarà facile perché farete fatica a riporre la vostra fiducia in qualcuno. L'istinto costituirà una grande risorsa per voi, dovrete solo accantonare la paura di seguirlo. Se vi lascerete guidare da esso, tutto vi sembrerà diverso. Un amore inatteso potrebbe entrare nella vostra vita, ma attenzione a creare la giusta atmosfera. Voto: 6.5