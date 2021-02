L'oroscopo della giornata di sabato 27 febbraio prevede serenità per i nativi Bilancia dal punto di vista professionale, forti di Giove e Mercurio in trigono dal segno dell'Acquario, mentre per il Cancro ci saranno buone opportunità di fare nuove conoscenze. Venere e Marte favorevoli per il Toro daranno ai nativi una forte carica erotica che darà i suoi frutti, mentre Gemelli si muoverà su mansioni già collaudate in ambito lavorativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 27 febbraio 2021.

Previsioni oroscopo sabato 27 febbraio 2021 segno per segno

Ariete: giornata che potreste non apprezzare particolarmente e che darà inizio ad un fine settimana poco piacevole.

Con la Luna in opposizione infatti, e Venere alle spalle, la sfera sentimentale non sarà così intensa come prima. Se siete single potreste tentennare un po’ con chi vi piace, causa anche molta indecisione da parte vostra. Settore professionale che fortunatamente continuerà a dare i frutti sperati, e in questo periodo avrete bisogno di qualche soddisfazione. Voto - 6,5

Toro: configurazione astrale tutta a vostro vantaggio in questo inizio di fine settimana, con Venere, Marte e la Luna in buon aspetto pronti ad aiutarvi. In amore state lavorando bene sul vostro atteggiamento e sul vostro fascino. Che siate single oppure no, la persona a cui tenete particolarmente noterà sicuramente i vostri cambiamenti. Per quanto riguarda il lavoro sarete ancora confusi da alcune novità, ma con l'aiuto di un collega potreste riprendervi velocemente.

Voto - 8-

Gemelli: configurazione astrale non al top per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo della giornata di sabato 27 febbraio. Venere e la Luna in quadratura non vi daranno scampo ai vostri errori e il partner potrebbe anche farvi pesare queste vostre mancanze. Se siete single dovrete cercare di lavorare di più sul vostro carattere.

In ambito professionale invece vi darete da fare, ciò nonostante in questa giornata preferirete muovervi su tipologie di incarichi che già sapete come gestire. Voto - 6,5

Cancro: oroscopo di sabato ottimo dal punto di vista sentimentale. Sarà una giornata colma di novità e di piacere insieme al partner, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Se di recente ci sono stati dei malintesi, avrete sicuramente modo di recuperare. Se siete single si apriranno nuove opportunità per fare nuove esperienze e conoscenze. Settore professionale tutto sommato discreto. Nonostante i tanti impegni, piano piano riuscirete a svolgerli tutti. Voto - 8,5

Leone: sfera sentimentale tutto sommato discreta ora che Venere non vi darà più fastidio, e la Luna vi ha dato una mano a renderla più movimentata. La vostra relazione di coppia dunque sarà abbastanza tranquilla, con un'intesa con il partner abbastanza soddisfacente per il momento. Se siete single le potenziali storia d'amore saranno messe alla prova. In ambito lavorativo ci saranno ancora astri come Giove e Saturno opposti, dunque meglio fare attenzione con i vostri progetti, e se necessario, prendersi tutto il tempo che serve.

Voto - 7

Vergine: questa Luna in congiunzione accenderà il romanticismo tra voi e la vostra anima gemella secondo l'oroscopo del 27 febbraio. Non dimenticate però che ci sarà comunque Venere in opposizione a rovinare l'atmosfera. Se siete single avrete ancora qualche possibilità di trovare l'amore. Per quanto riguarda il settore professionale magari non ci saranno risultati strabilianti, ma con un po’ di cautela riuscirete a cavarvela. Voto - 7+

Bilancia: quando volete, sapete dimostrare di saperci fare con le persone, e secondo l'oroscopo della giornata di sabato 27 febbraio, l'intesa con la vostra anima gemella non sarà così deludente. Per quanto riguarda i single stare con i vostri amici sarà molto piacevole. In ambito lavorativo lo scambio di opinioni con i colleghi si rivelerà molto utile per portare a termine i vostri progetti di gruppo.

Voto - 7,5

Scorpione: ottimo cielo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, che darà inizio ad un fine settimana più che valido, soprattutto in amore. Infatti la vostra relazione di coppia sarà piuttosto stabile, e potrete godervi la compagnia del partner senza troppe preoccupazioni. Se siete single questa giornata potrebbe rivelarsi produttiva per coloro in cerca di nuove sfide. In ambito lavorativo le buone prestazioni si faranno attendere ancora un po’, ma continuerete ad impegnarvi al meglio. Voto - 7+

Sagittario: attenzione a questo cielo che porta con sé nuvole nere per voi nativi del segno. La Luna e Venere infatti si troveranno in quadratura rispettivamente dal segno della Vergine e dei Pesci, impedendovi di esprimere al meglio i vostri sentimenti, sia che siate già impegnati oppure siate single.

Ancora positivo il settore professionale, anche ogni tanto potrebbe esserci qualche distrazione. Voto - 6,5

Capricorno: ottima giornata per lasciarsi andare ad emozioni e sentimenti secondo l'oroscopo, con la Luna in trigono e Venere in sestile. Per quanto riguarda i sentimenti forse non sarete ancora al top ma state lavorando bene per ottenere una relazione coppia stabile e piacevole. Se siete single inizierete a nutrire simpatia nei confronti di una persona in particolare. Per quanto riguarda il lavoro avrete ancora abbastanza tempo per prendere delle scelte, ma non sarebbe più comunque il caso di rimandare. Voto - 8+

Acquario: piccoli conflitti potrebbero nascere in amore secondo l'oroscopo. Questo cielo non vi darà grandi soddisfazioni come una volta, ragion per cui sarà cura vostra metterci il massimo dell'impegno per rendere felice il partner.

Se siete single vi servirà di più di qualche complimento per fare breccia nel cuore della persona che amate. In ambito lavorativo la situazione sarà abbastanza tranquilla, e avrete le idee ben chiare su come procedere. Voto - 7-

Pesci: la Luna in opposizione vi rallenterà un po’ dal punto di vista sentimentale, ma la vostra relazione sarà comunque abbastanza promettente con Venere in congiunzione. Se siete single i rapporti affettivi saranno abbastanza soddisfacenti. In ambito lavorativo la giornata si rivelerà produttiva fin da subito, grazie ad un'ottima organizzazione e un grande spirito d'iniziativa. Voto - 7,5