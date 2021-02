L'Oroscopo del giorno 28 febbraio 2021 prevede una giornata entusiasmante per alcuni segni, mentre altri dovranno fare i conti con qualche senso di colpa. Amore, lavoro e fortuna, vediamo nel dettaglio cosa preannunciano gli astri per tutti e 12 i segni dello zodiaco

Ultimi 4 segni in classifica

12° in classifica Toro: la giornata non comincia esattamente nel migliore dei modi per voi. In questi giorni vi siete lasciati sopraffare dal nervosismo e potreste aver dato luogo a discussioni di cui adesso vi sentite in colpa. Nel lavoro, invece, dovete essere più risoluti.

11° in classifica Sagittario: oggi ci sarà qualche malumore.

Specie dal punto di vista sentimentale potrebbero nascere delle insolite discussioni. La fortuna, invece, non è esattamente dalla vostra parte, pertanto, evitate di giocare d'azzardo.

10° in classifica Bilancia: momento un po' confuso per i nati sotto questo segno. Se non sapete esattamente in quale direzione andare, fermatevi un momento. In famiglia potrebbe esserci qualche controversia di troppo, mentre sul lavoro urge un piano.

9° in classifica Ariete: non mancheranno i piccoli screzi, specie sul lavoro. Se qualcuno non la penserà esattamente come voi, non dovete necessariamente intavolare discussioni. Nella vita si possono avere opinioni divergenti senza necessariamente sollevare polveroni. Sul lavoro state attenti ai colleghi, non tutti sono sinceri.

Previsioni astrologiche del 28 febbraio posizioni centrali

8° in classifica Cancro: posizione intermedia per i nati sotto questo segno. La situazione sentimentale è in miglioramento rispetto alle settimane passate, ma continuate ad essere un po' turbati. Se non vi sentite pienamente soddisfatti della vostra vita è il momento di pensare ad un cambiamento.

7° in classifica Leone: l'Oroscopo del giorno 28 febbraio 2021 denota una giornata un po' sottotono per il leone. Il mese si concluderà con qualche consapevolezza in più, ma anche con qualche perdita. Se avete rinunciato a qualcosa e a qualcuno questo sarà il momento giusto per capire se vi mancherà.

6° in classifica Capricorno: non siate impazienti, se non siete ancora riusciti a realizzare i vostri progetti o desideri non dovete abbattervi.

La vita è fatta di sacrifici, attese e rinunce, pertanto, non gettate la spugna e continuate a battere il ferro finché è caldo.

5° in classifica Scorpione: il mese si concluderà in modo più positivo rispetto a come è iniziato. Dal punto di vista lavorativo, però, continuerete ad essere un po' titubanti, non fate il passo più lungo della gamba. In amore siete desiderosi di un po' di tranquillità.

Classifica e Oroscopo dei primi 4 segni

4° in classifica Acquario: l'Oroscopo del giorno 28 febbraio 2021 denota una giornata all'insegna del buon umore. Oggi siete molto più ottimisti rispetto ai giorni passati, pertanto, riuscirete a rendere allegre anche le persone che vi circondano. Sarà un vero piacere avervi tra i piedi.

3° in classifica Gemelli: terza posizione per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Se vi siete messi in gioco in amore, a partire da oggi potrete ricevere delle belle soddisfazioni. Anche sul lavoro ci sono delle novità, tenete gli occhi ben aperti.

2° in classifica Vergine: sul lavoro state vivendo un momento parecchio positivo. Vi sentite gratificati e pieni di voglia di mettervi in gioco. In amore, invece, potrebbe sorgere qualche disguido. Se vivete relazioni a distanza meglio cercare di essere un po' più comprensivi e presenti almeno con le telefonate.

1° in classifica Pesci: giornata energica e piena di emozioni per i nati sotto questo segno. Ad essere favorito è, soprattutto, l'amore. Sia che siate single sia in coppia questo è un momento davvero d'oro. Nel lavoro, invece, sarete così pieni di buon umore che sarà difficile dirvi di no.