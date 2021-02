L'Oroscopo di San Valentino sarà caratterizzato da forti emozioni. La maggior parte dei segni zodiacali vorrà organizzare qualcosa di speciale per la persona amata, ma ci sarà anche chi desidererà rimanere lontano da qualunque romanticheria. Per avere un quadro più dettagliato, sarà necessario osservare la mappa celeste del 14 febbraio, con particolare attenzione alle posizioni dei pianeti. In particolare:

Sole, Mercurio, Venere, Giove e Saturno saranno in Acquario

Luna e Nettuno si troveranno in Capricorno

Marte e Urano continueranno a stare in Toro

Plutone sarà in Capricorno

Di seguito i profili zodiacali dettagliati e la classifica dell'oroscopo di domani 14 febbraio.

Oroscopo del 14 febbraio: i segni meno fortunati

Ariete (12°posto): sarete carichi di tensione emotiva e non riuscirete a godere di questo San Valentino. Vorreste apparire più sereni agli occhi degli amici, ma non riuscirete ad ingannare le persone care. Potrebbe essere il momento giusto per confidarvi, ma attenzione a non farvi travolgere dal pessimismo. Un sorriso, ricevuto al momento giusto, potrebbe cambiare il corso della giornata.

Pesci (11°posto): non sarà una giornata molto fortunata per il vostro segno. Vi sembrerà di non riuscire a trasformare in realtà gli obiettivi prefissati e avvertirete la mancanza di una perso a voi molto cara. Dovrete avere pazienza, perché non sarà facile superare questo momento. L'oroscopo suggerisce di non isolarvi e di continuare a mantenere vivi i rapporti con gli altri.

Un amico speciale potrebbe farvi una tenera sorpresa.

Gemelli (10°posto): vi aspetterete una determinata reazione dal partner, ma rimarrete delusi quando questa tarderà ad arrivare. Il vostro entusiasmo per la festa di San Valentino scemerà fino a trasformarsi in un granello di sabbia nel deserto. La persona amata proverà a chiedervi spiegazioni, ma non avrete molta voglia di parlare.

L'oroscopo consiglia di non saltare subito a conclusioni affrettate e di essere disponibili all'ascolto.

Scorpione (9°posto): non sarete soddisfatti del comportamento del partner. Vi sembrerà di non riuscire a spronarlo a sufficienza e avrete la sensazione di non poter far nulla per ridare vita al rapporto sentimentale. Per fortuna, si tratterà solo di un momento passeggero e ben presto troverete la soluzione giusta.

L'importante sarà collaborare e dialogare. Attenzione a non prendere decisioni affrettate.

I segni al centro della classifica

Vergine (8°posto): non sarà facile tenere sotto controllo le vostre emozioni, soprattutto davanti ad alcune situazioni che vi faranno storcere il naso. Sarete molto esigenti nei confronti del partner perché desidererete ottenere il meglio. La perfezione, però, non sarà possibile e quindi nasceranno delle piccole discussioni. Per fortuna l'atmosfera romantica di San Valentino vi consentirà di riconciliarvi velocemente.

Bilancia (7°posto): avrete molti dubbi riguardo la vostra relazione sentimentale. Vorreste rafforzare il vostro legame, ma prima vorrete vederci chiaro riguardo ad alcune questioni. Cercherete di non fossilizzarvi troppo sugli stessi pensieri, in modo da non sovraccaricare la mente.

Gli amici saranno un ottimo punto di riferimento, ma potrebbero essere troppo presi dal partner per ascoltarvi.

Sagittario (6°posto): sarete pronti ad amare il partner con tutti voi stessi. Dentro ai vostri cuori, avvertirete un dolcissimo bisogno di coccole, ma avrete paura di apparire troppo vulnerabili. Le previsioni zodiacali consigliano di non opporre resistenza e di seguire i vostri sentimenti. La reazione del partner potrebbe lasciarvi piacevolmente sorpresi. In famiglia, invece, la situazione sarà un po' più turbolenta.

Cancro (5°posto): vi impegnerete per dare vita a una giornata romantica e ricca di sorprese. Non lascerete nulla al caso, ma qualche piccolo imprevisto potrebbe interferire con i vostri piani. Starà a voi trovare la soluzione migliore per correre ai ripari.

Il partner, in ogni caso, sarà comprensivo e vi dimostrerà tutto il suo amore. Le sue attenzioni vi riempiranno il cuore di gioia e vi consentiranno di vedere tutto con maggiore chiarezza.

I segni sul podio secondo le previsioni zodiacali del 14 febbraio

Leone (4°posto): non sarete molto interessati alle questioni romantiche. Per voi, il giorno di San Valentino sarà come tutti gli altri, ma rispetterete i desideri del partner. Sarà bello trascorrere del tempo insieme e dedicargli piccole attenzioni. Con la mente, però, sarete già proiettati verso la settimana successiva. Avrete molti progetti su cui lavorare e non vedrete l'ora di mettervi alla prova.

Capricorno (3°posto): sarà una giornata molto positiva dal punto di vista sentimentale. Avrete modo di parlare a lungo con il partner e di risolvere qualunque questioni lasciate irrisolte.

Non avrete voglia di festeggiare in grande stile, ma vi basterà una cenetta gustosa e la compagnia della persona amata per sentirvi a casa. Per il momento, distoglierete l'attenzione dalle questioni lavorative perché non vorrete distrarvi.

Acquario (2°posto): non riuscirete a tenere a bada la vostra felicità. Sarà una giornata serena, all'insegna dell'amore e della dolcezza. Cercherete in tutti i modi di rendere felice il partner e di rafforzare il rapporto di coppia. Le vostre azioni avranno delle conseguenze molto positive sulla persona amata. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a pensare concretamente al futuro del vostro legame.

Toro (1°posto): amerete tutto del partner, sia dal punto di vista fisico che caratteriale. La passione e il romanticismo si uniranno in un mix perfetto per dare vita a dei momenti carichi di emozioni.

Forse, qualcuno potrebbe nutrire dell'invidia nei vostri confronti, ma saprete perfettamente come gestire la situazione. Niente e nessuno riuscirà a rovinarvi questa giornata. Attenzione solo a non peccare di superbia.