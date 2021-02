Cosa hanno in serbo gli astri per l’Oroscopo di domani sabato 20 febbraio? Con la Luna in Gemelli si prospetta una giornata allegra e soleggiata. Le sofferenze e il grigiore invernale inizieranno via via a scemare, sul piano climatico si potrà dire che il peggio è passato. Gongolano i nati dei Gemelli, mentre si posiziona all’ultimo posto in classifica il Sagittario che ancora una volta dovrà vedersela con un cielo non proprio amichevole.

Relativamente ad amore, lavoro, soldi, salute e famiglia, approfondiamo ogni aspetto attraverso le seguenti previsioni astrali e annessa classifica.

Oroscopo 20 febbraio: i quattro segni ‘flop’ del sabato

Sagittario (12° in classifica) - Non sempre le cose possono andare lisce, perciò non arrabbiatevi se in giornata vi andrà tutto storto. Qualcosa sembra essersi interrotta e non fate altro che ripensare ai tempi andati. Questo è un periodo di transizione, occorre reinventarsi e mettere da parte ciò che non funge più. Una buona pizza di restituirà il sorriso.

Pesci (11° in classifica) - Sabato proprio ‘No’, non avrete tempo da perdere dietro agli altri. Vi sarà chiesta di fare una certa cosa, ma il malumore odierno vi farà perdere la pazienza. Esigete un certo rigore nel lavoro/studio, perciò detestate le persone poco professionali o che non mantengono la parola data. L’amore sembra camminare su due binari differenti, forse voi e il vostro partner volete due cose diverse.

Acquario (10° in classifica) - Partirà in maniera assonnata la giornata del 20 febbraio. La distrazione vi sarà nemica e vi rallenterà. Sarete reduci dalle ore piccole o da una settimana molto stressante. Siete stati messi a dura prova. Scrollatevi di dosso l’ansia e le preoccupazioni e cercate di non strafare. Potreste ricevere una visita da un parente o una telefonata/messaggio da qualcuno che vi sta a cuore.

Capricorno (9° in classifica) - Se qualcosa potrà andare storto, purtroppo lo farà. Questo sabato sarà molto insidioso, inoltre potreste non sentirvi bene. Sarà meglio essere prudenti e non provocare troppo i colleghi o i familiari. Possibili discussioni in vista. Tenetevi alla larga dal fare le ore piccole, perché avete bisogno di dormire di più.

Previsioni astrali 20 febbraio 2021, i segni mediamente stabili

Toro (8° posto) - Sabato perfetto per chiudere ogni pratica burocratica o discussione familiare. Prima di domenica sarà bene cercare di liberarsi da ogni incombenza, in modo tale da poter essere più liberi e leggeri. Da giorni combattete con un certo stato d’animo non proprio gioioso, a quanto pare c’è qualcosa che vi preoccupa.

Scorpione (7° in classifica) - Giornata piuttosto equilibrata, vi libererete anche di quella sofferenza fisica o mentale che vi trascinate avanti da alcuni giorni. Sarete un pochino più liberi e spensierati, per cui riuscirete a fare tante cose e a rilassarvi. Possibili uscite o incontri, qualcosa di buono succederà. Potrebbero giungere delle novità o dei cambiamenti.

Vergine (6° in classifica) - L’oroscopo della giornata parla di un sabato pieno di spunti e stimoli. La vostra mente sarà sgombra e questo favorirà l’apprendimento, le ricerche e il benessere psicofisico. Entro domenica la vostra anima si sentirà molto meglio.

Leone (5° in classifica) - Aspettatevi un lieto fine settimana caratterizzato da un sabato intenso ed emozionante. Qualcosa di bello potrebbe verificarsi in queste 24 ore, inoltre, riuscirete a concentrarvi meglio nei vostri doveri. Incontri e conoscenze risulteranno favorite così come le cene romantiche e i progetti di coppia. Un viaggio o un trasloco si intravedono all’orizzonte, qualcosa sta per cambiare: lo dicono le previsioni della prossima settimana.

Classifica e oroscopo dei quattro segni ‘top’ del giorno

Ariete (4° in classifica) - Approfittate dei buoni auspici che le stelle hanno in serbo per voi in questo sabato e partite all’attacco. Assicuratevi di non lasciare niente di intentato e chiudete ogni commissione. Sono previste uscite, magari in compagnia. Shopping e movimenti di denaro.

Bilancia (3° in classifica) - Con il partner o la famiglia si tornerà a fare progetti o a discutere pacatamente di una certa questione che vi sta a cuore. Avrete modo di occuparvi di quelle faccende che nell’arco della settimana non avete avuto tempo di fare. Ogni forma di attrito sparirà ed anche il timore più oscuro diverrà un lontano ricordo.

Cancro (2° in classifica) - Stando all’oroscopo stellare del 20 febbraio, avrete tutte le energie astrali dalla vostra parte.

Sarete e pratici, intuitivi e soprattutto vincenti. Riuscirete a risalire la china dopo un brutto periodo che vi ha investiti. Entro la prossima settimana riuscirete ad ottenere dei validi riscontri, a patto che sfruttiate queste 24 ore.

Gemelli (1° in classifica) - Con la Luna nel segno non si può sbagliare o fare male, questo sarà un sabato ricco di entusiasmo e buona volontà. In mattinata potreste ritrovarvi ad uscire e in questo caso non saranno da escludersi incontri al bar: qualcuno potrebbe offrirvi qualcosa. In famiglia sono previsti dei graditi colpi di scena. Un certo progetto sta per vedere la luce del sole, finalmente.