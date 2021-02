L'oroscopo della giornata di sabato 20 febbraio prevede miglioramenti in amore per i segni d'aria, in particolare per l'Acquario, che sarà tra i favoriti per quanto riguarda gli incontri grazie alla Luna in Gemelli, mentre Vergine dovrà evitare attriti con il partner, proprio a causa della Luna negativa. Settore professionale favorevole per il Capricorno, dove saranno attese delle novità, mentre Leone potrà contare su un po’ di energie in più. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di sabato 20 febbraio 2021.

Previsioni oroscopo sabato 20 febbraio 2021 segno per segno

Ariete: se siete single in questa giornata potreste ottenere qualche piccola soddisfazione.

Potreste stentare un po’ con le parole, ma riuscirete a dire ciò che provate nei confronti della persona che vi piace. Se avete una relazione stabile la posizione della Luna e di Venere apriranno le porte ad un weekend molto romantico. In ambito lavorativo sarete precisi quanto basta per raggiungere buoni risultati con le vostre mansioni. Voto - 8+

Toro: forse potrebbe mancare quella scintilla in amore che fa scattare la passione tra voi e il partner, ma secondo l'oroscopo di sabato 20 febbraio, la vostra relazione sarà piuttosto tranquilla. Se siete single forse sarebbe il caso di fare un passo indietro ed essere più umili con le persone che non vi hanno fatto nulla. Per quanto riguarda il lavoro vorreste fare di più, ma al momento le circostanze non sono favorevoli.

Tuttavia, conservate le idee che avete per i momenti migliori. Voto - 6+

Gemelli: finalmente avrete modo di esprimere il vostro potenziale in amore secondo l'oroscopo di sabato. Per voi single questo è il momento di maturare e di esprimere i vostri sentimenti con convinzione, soprattutto per i nati nella prima decade. Se avete una relazione stabile la Luna in congiunzione vi aiuterà a ritrovare la complicità di coppia con il partner.

Nel lavoro le vostre idee saranno piuttosto valide, e con un pizzico d'impegno raggiungerete buoni risultati. Voto - 8,5

Cancro: storie d'amore molto interessanti in questa giornata per voi cuori solitari. Se di recente avete conosciuto persone nuove, in questo periodo tenderete ad approfondire tali legami. Se avete una relazione stabile questo potrebbe essere un buon momento per discutere di qualcosa di importante con il partner.

In ambito lavorativo vi lancerete in nuovi progetti con quella voglia di ricevere belle soddisfazioni. Voto - 7,5

Leone: oroscopo di sabato che darà inizio ad un weekend discreto, grazie anche ad un pizzico di energie in più fornite dalla Luna, ma non per questo vorrà dire che la situazione tenderà a migliorare. In amore infatti continuerà ad esserci un po’ di gelo tra voi e il partner, anche se in questa giornata forse ce ne sarà di meno. Se siete single vi sembrerà di non avere chance con la persona che amate, ma non bisogna perdere la speranza. In ambito lavorativo non fatevi turbare dai colleghi, e continuate a portare avanti le vostre idee. Voto - 6

Vergine: sfera sentimentale che potrebbe conoscere qualche difficoltà in questo inizio di fine settimana secondo l'oroscopo.

Tutta colpa della Luna che sarà in quadratura dal segno dei Gemelli. Potreste infatti far fatica a comunicare con il partner, e fareste meglio dunque ad evitare attriti. Se siete single meglio prendersi una piccola pausa con i sentimenti per ora. Nel lavoro invece sarete piuttosto attivi, impegnandovi con le vostre faccende, anche se non sempre i risultati saranno quelli sperati. Voto - 6,5

Bilancia: previsioni astrali di sabato che vi vedranno tornare alla ribalta con la Luna e Venere nuovamente al vostro fianco. Per quanto riguarda la sfera sentimentale voi single vi lancerete in nuove e potenziali storie d'amore, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siate già impegnati noterete una complicità maggiore con la vostra anima gemella.

In ambito lavorativo andrete piuttosto bene con le vostre mansioni. Forse i risultati non saranno i migliori in assoluto, ma non avrete comunque nulla di cui lamentarvi. Voto - 8+

Scorpione: oroscopo di sabato in leggero miglioramento ora che la Luna non sarà più opposta, tuttavia ci saranno ancora tante da sistemare, soprattutto nella vostra relazione di coppia, affinché questa torni a splendere. Se siete single riuscirete ad essere un po’ più dolci con il mondo che vi circonda. In ambito lavorativo forse sarà necessario fare il punto della situazione per capire quale direzione intraprendere. Voto - 6,5

Sagittario: configurazione astrale che vedrà la Luna in opposizione secondo l'oroscopo della giornata di sabato 20 febbraio. In amore cercate di prendere il vostro rapporto con più filosofia, evitando così inutili litigi, d'altronde ricordatevi che avete sempre Venere dalla vostra parte.

Se siete single corteggiare va bene, ma dichiararsi al momento no. Nel lavoro invece sarete piuttosto reattivi con i vostri progetti, e non vi dispiacerà fare qualche piccolo extra. Voto - 7-

Capricorno: sarete particolarmente sicuri delle vostre capacità per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo. Marte si troverà infatti in una posizione favorevole e non avrete problemi ad approcciarvi ad incarichi per voi inediti. In amore l'intesa tra voi e il partner sarà sufficiente, godendo di un'atmosfera tutto sommato tranquilla. Se siete single trascorrere più tempo con i vostri amici non vi farebbe male. Voto - 7,5

Acquario: imparare dagli errori è molto importante e questa Luna negativa per qualche giorno vi ha fatto tornare coi piedi per terra.

Adesso che l'astro argenteo è di nuovo favorevole, tornerete ad amare davvero il partner, ma con maggior rispetto nei suoi confronti. Se siete single tenderete ad emozionarvi spesso quando vedrete la persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro sarete sempre operativi e pronti a dare il massimo. Voto - 8+

Pesci: un cielo non proprio al top in questa giornata di sabato a causa della Luna in quadratura dal segno dei Gemelli. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potreste non viaggiare sempre sulla stessa lunghezza d'onda del partner, causando spesso incomprensioni. Se siete single meglio non essere troppo impulsivi. Discretamente bene invece in ambito professionale, grazie ad alcune idee piuttosto innovative che vi permetteranno di portare avanti con decisione i vostri progetti.

Voto - 7-