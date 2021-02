L'Oroscopo del 20 febbraio metterà in luce punti di forza e debolezze di tutti i segni zodiacali. Alcuni faranno del loro meglio per sbaragliare la concorrenza, mentre altri preferiranno dedicarsi alla famiglia. Per avere una visione più completa dell'influenza astrale, sarà necessario osservare la mappa celeste di domani. In particolare:

Sole e Nettuno saranno in Pesci

Mercurio, Venere, Giove e Saturno si troveranno in Acquario

Marte e Urano rimarranno nel segno del Toro

Luna sarà in Gemelli

Plutone si troverà in Capricorno

Di seguito, tutti i dettagli sull'oroscopo del 20 febbraio 2021.

Oroscopo di sabato 20 febbraio: Toro fiero, Gemelli in difficoltà

Ariete: avrete paura di non riuscire a rilassarvi durante questo sabato. Le tensioni della settimana, infatti, continueranno a farsi sentire. Forse, avrete bisogno di trovare la persona giusta con cui sfogarvi. Non sarà una ricerca facile, perché non potrete rivelare i vostri segreti a chiunque. Se sceglierete con cura, però, in cambio, avrete consigli preziosissimi.

Toro: sarete in grado di camminare a testa alta, nonostante i possibili fallimenti. Non vi stancherete di essere curiosi e di apprendere cose nuove. Il partner vi dedicherà delle dolcissime parole romantiche e voi saprete rispondere con amore e passioni. Forse, riceverete una piccola delusione in amicizia, ma con un dialogo sincero e costruttivo potrete rimediare.

Gemelli: avrete bisogno di maturare una maggiore determinazione interiore. Le difficoltà potrebbero mettere a rischio la vostra pazienza e il vostro impegno. Sarà importante affidarvi a persone empatiche e in grado di smuovere qualcosa dentro di voi. L'amore vi metterà alla prova a causa di alcune pretese da parte del partner. Starà solo a voi decidere come comportarvi.

Cancro: il vostro umore sarà soggetto ad alti e bassi. Vi innervosirete molto facilmente, soprattutto quando gli altri tenderanno a sottovalutarvi. Non vorrete essere criticati per le vostre scelte, ma non riuscirete a fare a meno del parere del prossimo. L'oroscopo di domani consiglia di mantenere l'attenzione solo sui vostri desideri.

Previsioni zodiacali di domani 20 febbraio: Leone protagonista, Bilancia sensibile

Leone: amerete stare sotto i riflettori e ricevere le attenzioni delle persone che vi saranno accanto. Sarete caratterizzati da una luce intensa, che si irradierà attorno a voi. Non tutti, però, troveranno attraenti i vostri atteggiamenti. Ci sarà chi, infatti, vi giudicherà un po' troppo indisponenti. Se ci terrete, potrete provare a fargli cambiare idea grazie alle vostre doti personali.

Vergine: l'amore per la famiglia vi spingerà a fare di tutto per renderla felice. Non trascurerete i vostri impegni lavorativi, ma avrete voglia di fare qualcosa di divertente insieme. Con una giusta organizzazione e un pizzico di fortuna, riuscirete a coinciliare le due cose.

Attenzione all'invidia sul posto di lavoro, perché potrebbe mettervi in difficoltà.

Bilancia: la vostra sensibilità vi renderà degli ottimi ascoltatori. Saprete confrontarvi con il prossimo e far spuntare sorrisi sui volti delle persone a cui volete bene. In amore, la vostra timidezza vi apparirà come un punto debole, ma il partner l'apprezzerà enormemente. Gesti romantici e parole gentili vi riscalderanno il cuore e vi faranno sentire a vostro agio.

Scorpione: vorrete accanto una persona matura, che sappia ascoltarvi e che non abbia paura di prendere decisioni. Purtroppo, al momento, sarete molto incerti riguardo al partner, perché non vedrete in lui queste caratteristiche. Prima di fare una mossa azzardata, però, preferirete attendere ancora un po' di tempo per capire come evolveranno le cose.

Previsioni astrali di sabato 20 febbraio: Sagittario determinato, solitudine per Acquario

Sagittario: vi sentirete ricchi di risorse e non vedrete l'ora di metterle in pratica. Cercherete di fare del vostro meglio, sia in ambito lavorativo, che romantico. Forse, non sarete del tutto soddisfatti a fine serata, ma il partner vi farà tornare il sorriso sulle labbra. Nei prossimi giorni potrebbe esserci una bellissima sorpresa per voi.

Capricorno: adorerete mettere gli altri alla prova, ma il vostro desiderio di provocare potrebbe ritorcersi contro di voi. Ci sarà chi, infatti, non gradirà affatto il vostro atteggiamento. Forse, vi verrà dato modo di dire la vostra, ma dovrete essere abbastanza incisivi perché rischierete di perdere l'occasione.

In amore, tutto andrà per il meglio e, con il partner, farete scintille.

Acquario: non sarà una giornata molto positiva per il vostro segno. Tenderete a chiudervi in voi stessi e a non confidarvi con gli altri, neanche con la vostra famiglia. Il partner sarà molto preoccupato e cercherà di aiutarvi in tutti i modi possibili. Un modo per uscire dal guscio potrebbe essere quello di concentrarvi sui vostri hobby preferiti.

Pesci: avrete qualche piccola difficoltà sul posto di lavoro. Vi sembrerà difficile emergere rispetto ai vostri colleghi e questo non farà altro che acuire la vostra insicurezza. Un complimento inaspettato, però, potrebbe cambiare le carte in tavola. L'oroscopo consiglia di non alterare la vostra personalità per piacere agli altri, perché prima o poi verrete notati.