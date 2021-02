Il mese di febbraio è ormai giunto al suo termine e si prepara alla sua quarta e ultima settimana, accompagnata da un Oroscopo importante per alcuni tra i vari segni zodiacali. Il periodo in questione, ovvero quello compreso tra lunedì 22 e domenica 28 febbraio, racchiude in sé giornate di pura energia per i nati sotto al segno dell'Ariete, mentre si prepara a elargire aria di negatività ai nativi della Vergine. Periodo ottimale anche per il segno della Bilancia, pronto a dare il meglio di sé per raggiungere i propri obiettivi, affiancando dei Pesci sempre più fortunati in ambito relazionale e sentimentale.

Di seguito, l'oroscopo dei 12 segni zodiacali nel dettaglio.

L'oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, chi è nato sotto al segno dell'Ariete si ritroverà ad accogliere una carica di energia non indifferente che permetterà di avanzare nei vari ambiti e raggiungere gran parte degli obiettivi prefissati. Riuscire a conciliare gli hobby con il lavoro non è di certo cosa semplice, ma basterà un po' di volontà per riuscire a non discriminare i propri pensieri e le proprie passioni. Ottimo periodo anche in amore.

Toro - i nativi di questo segno zodiacale potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. L'oroscopo dell'ultima settimana di febbraio preannuncia l'arrivo di giornate interessanti ed a dir poco fortunate per il Toro.

Meglio armarsi di pazienza e buona volontà per riuscire a realizzare quanti più sogni possibili in questo periodo, o perlomeno, riuscire ad ingranare la marcia per imboccare la strada giusta.

Gemelli - attenzione a Venere che, secondo l'oroscopo, ha deciso di allontanarsi dal segno dei Gemelli per volgere il proprio favore altrove. Qualche piccolo problema di cuore potrebbe sopraggiungere durante le prossime giornate, ma senza allarmismi né sceneggiate varie lo si potrà superare.

L'importante è avere fiducia nel partner e non tradirlo per nessuna ragione.

Cancro - splendide giornate si ergono all'orizzonte per il segno del Cancro e non sarà solamente l'amore a renderle tali. La vicinanza del partner e della famiglia sarà il fulcro attorno al quale ruoteranno i giorni ed ogni attimo, anche quello considerato più insignificante, si colorerà di un nuovo colore.

Gioia e felicità, dunque, per coloro nati sotto al segno del Cancro. Da non dimenticare la fortuna: pronta a fare dono di sé stessa in questo periodo.

Leone - con un oroscopo così non ci si possono attendere di certo giornate cupe e prive di significato. Venere ha deciso di volgere il proprio sguardo verso questo segno zodiacale, facendogli dono della propria influenza e di un periodo decisamente gioioso e colorato. Chi non ha ancora avuto modo di incontrare l'anima gemella potrebbe imbattersi in essa proprio in questa nuova settimana di febbraio.

Vergine - i nativi di questo segno zodiacale, secondo l'oroscopo di questa ultima settimana di febbraio, si ritroveranno costretti a fare i conti con una certa negatività. Si riuscirà a fatica a proseguire sul lavoro e alcune mattine si avvertirà venir meno la voglia di alzarsi dal letto, così come chi frequenta gli studia preferirà assentarsi per qualche ora.

Attenzione a non lasciarsi trasportare troppo da questi pensieri negativi poiché, dietro l'angolo, ci sarà sempre qualcuno pronto a "rubare" il posto.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - ottime notizie per i nati sotto al segno della Bilancia. Le giornate trascorreranno nel migliore dei modi e non sembra esserci nemmeno l'ombra di alcun rallentamento all'orizzonte. Se qualche problema o qualche intoppo deciderà di mettere i bastoni fra le ruote, basterà armarsi di pazienza e darsi da fare per riuscire a superarlo senza troppe difficoltà. Ottime notizie anche in ambito relazionale e sentimentale, specialmente per coloro che vivono già in compagnia della propria anima gemella.

Scorpione - nonostante i "maltrattamenti" ricevuti nelle giornate appena trascorse, i nativi dello Scorpione si preparano ad accogliere a braccia aperte l'arrivo di una o più buone notizie nei vari ambiti della vita.

Sia che si guardi all'aspetto lavorativo, e quindi al lato economico, sia che si osservi il lati sentimentale di questo periodo, non ci si potrà imbattere in altro che in una chiara ondata di positività. Il sorriso tornerà a splendere sulle labbra e le tensioni e le preoccupazioni svaniranno.

Sagittario - il nervosismo sembra essere pronto ad incombere sulle prossime giornate, rendendo gli animi inquieti e preoccupati per le varie situazioni che potrebbero sopraggiungere. L'oroscopo, prevenendo quanto potrebbe accadere durante l'intera settimana, consiglia vivamente di non soffermarsi troppo sui piccoli dettagli che vi circondano, sorvolando spesso e volentieri anche sulle parole che non sembrano essere pregne di cordialità. Qualche miglioramento arriverà con il weekend.

Capricorno - la Luna in opposizione comporterà qualche rallentamento in ambito lavorativo ed un lento allontanamento da quelli che sono gli obiettivi prefissati ad inizio settimana. La vicinanza del partner e delle persone care risulteranno un vero toccasana per quegli animi un po' troppo alla deriva, ma questo aiuto non basterà per riprendere in mano la propria vita e darsi realmente da fare. bisognerà faticare un po' prima di potersi rimettere "in pari" con il lavoro.

Acquario - se vi sono problematiche o discussioni lasciate in sospeso con il proprio partner, questo è il momento adatto per riprenderle e concluderle una volta per tutte. Secondo le anticipazioni dell'oroscopo, in questo nuovo periodo di febbraio Venere ha deciso di allontanarsi da questo segno zodiacale per volgere le proprie attenzioni altrove.

Riuscire a riconciliarsi con le persone care, specialmente dopo avere affrontato discussioni pesanti, non è semplice e verrà richiesta molta più pazienza di quel che si può immaginare.

Pesci - l'aria è quasi completamente intrisa d'amore e regalerà giornate interessanti ed emozionanti a tutti i nati sotto a questo segno zodiacale. I sentimenti prenderanno il sopravvento e potrebbero influenzare le decisioni che verranno prese nei prossimi giorni. Proprio per questo motivo è consigliabile riflettere attentamente su ciò che viene chiesto, evitando il più possibile di dare risposte troppo affrettate.