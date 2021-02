Il mese di febbraio è ormai giunto al suo termine e si prepara a lasciare il posto ad un nuovo marzo probabilmente carico di novità per i vari segni zodiacali. L'Oroscopo di questo ultimo weekend del mese si prospetta interessante ed al contempo preoccupante per molti. A finire nella cerchia della negatività, secondo le previsioni, sarebbero coloro nati sotto al segno dei Gemelli, accompagnati a ruota da un Sagittario spesso nervoso e carico di stress. Chi invece riuscirà a godersi appieno questo nuovo fine settimana sembra essere il segno dell'Ariete, carico di nuova energia e di tanta voglia di fare che gli permetterà di avvicinarsi sempre più al raggiungimento dei propri obiettivi.

Ottime notizie potrebbero sopraggiungere per coloro nati sotto al segno della Bilancia. Di seguito, l'oroscopo dei 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, coloro nati sotto al segno dell'Ariete avranno modo di godersi questo nuovo ed ultimo weekend del mese senza troppe problematiche. Una carica di energia positiva sopraggiungerà nei prossimi giorni rendendo possibile ciò che fino a qualche giorno prima si considerava impossibile o fin troppo difficile da realizzare. Buone notizie in arrivo anche in ambito sentimentale.

Toro - la fortuna ha deciso di volgere il proprio sguardo anche in direzione del Toro, rendendo questi nuovi giorni del mese di febbraio a dir poco colorati e pieno di gioia ed allegria.

Raggiungere i propri obiettivi non sarà complicato e con una leggera dose in più di impegno si potranno realizzare alcuni dei sogni che erano stati "chiusi in un cassetto".

Gemelli - la negatività sembra aver deciso di impossessarsi delle prossime giornate, specialmente per quanto riguarda questo segno zodiacale. Riuscire a pensare attivamente e, soprattutto, in maniera positiva sembra essere realmente impossibile, ma ciò non significa che è necessario abbandonare i propri ideali.

Secondo l'oroscopo, circondarsi di persone fidate e disposte a dare una mano di aiuto dove necessario risulta essere l'unico modo per non abbattersi.

Cancro - anche per i nativi del Cancro sembra essere giunto il momento di tirare un sospiro di sollievo e godersi le ultime giornate del mese con gioia e felicità. L'oroscopo di questo nuovo weekend preannuncia l'arrivo di momenti interessanti ed intrigati per questo segno zodiacale.

Ottime prospettive anche per quanto riguarda l'amore.

Leone - attimi di ripresa per il segno del Leone. I buoni propositi non sono mai troppi, ma riuscire a rispettarli tutti sembra essere un'impresa più ardua del previsto. La compagnia e la vicinanza delle persone amate saranno il bastone su cui poggiarsi nei momenti di sconforto.

Vergine - nonostante le energie risulteranno dimezzate rispetto all'inizio della settimana, chi è nato sotto all'influenza della Vergine sarà comunque in grado di organizzare le proprie giornate e godere appieno di ciò che la vita ha deciso di donargli. L'oroscopo di questo periodo anticipa attimi importanti per questo segno e risulta quindi consigliabile non abbassare mai la guardia.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - ottime notizie sembrano essere in arrivo anche per il segno della Bilancia. L'oroscopo di questo fine settimana preannuncia l'arrivo di giornate fortunate e decisamente ottimali, specialmente per coloro che hanno intenzione di portare avanti uno dei propri sogni e mettersi in gioco per realizzarlo. Riuscire a far conciliare i vari impegni non sarà assolutamente un'impresa titanica.

Scorpione - riuscire a sorridere sembrerà una cosa talmente spontanea che agli occhi degli altri suonerà a dir poco "strano", soprattutto se si tengono in considerazione le varie opposizioni accumulate nei giorni precedenti. La gioia si impadronirà dei cuori di coloro nati sotto allo Scorpione e donerà loro la possibilità di godersi momenti speciali in compagnia del partner.

Sagittario - il nervosismo sembra aver deciso di impadronirsi dell'ultimo weekend del mese per portare una carica di negatività a coloro nati sotto a questo segno zodiacale. Fortunatamente, secondo quanto previsto dall'oroscopo, le persone care ed amate saranno sempre pronte a portare il peso dell'intero periodo, aiutando il Sagittario a riprendere in mano la propria vita.

Capricorno - attenzione ai possibili rallentamenti in vista. Il lavoro potrebbe calare il proprio andamento e gli incassi, compresi quindi gli incrementi economici, potrebbero subire qualche rallentamento percepibile senza l'ausilio di programmi di calcolo. A tenere alto il morale, fortunatamente, sembra essere la presenza sempre costante del partner e della famiglia.

Acquario - riuscire a riallacciare un rapporto con una persona cara non è qualcosa di impossibile, ma secondo l'oroscopo non sarà di certo possibile senza molta pazienza e voglia reale di mettersi in gioco e chiarire.

Trovare un punto di accordo non sarà di certo semplice, ma se vi è davvero la voglia di ritrovarsi si riuscirà a superare ogni ostacolo senza troppi giri di parole.

Pesci - l'amore continua ad essere nell'aria e non sembra volere abbandonare il segno dei Pesci. Non sarà solo l'ultimo weekend di febbraio a donare la possibilità di incontrare il vero amore, ma anche il nuovo mese di marzo potrebbe offrire qualche spiraglio di luce. Attenzione a non adagiarsi troppo sugli allori, l'amore è necessario, ma non è l'unica cosa fondamentale nella vita.