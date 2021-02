L'Oroscopo di domani 17 febbraio riparte con nuove previsioni e consigli utili in merito alla quotidianità. Sotto la lente in questo contesto, come al solito del resto, i settori interessanti i sentimenti e il lavoro valutati e messi in relazione con i simboli astrali dall'Ariete fino alla Vergine. Allora, ansiosi di scoprire le novità di oggi in merito a come sarà la giornata di questo mercoledì? Siamo certi che il periodo porterà ottime soddisfazioni soprattutto a coloro ritenuti fortunati dalle attuali effemeridi. A proposito di fortuna, questa parte della settimana vedrà senz'altro sulla cresta dell'onda coloro appartenenti al Toro, senz'altro super-favoriti dall'arrivo della Luna nel segno.

Ottimo frangente anche per i nati in Gemelli, segno indicato dalla massima fortuna in ambito sentimentale. Diversamente, in base a quanto emerso dalle previsioni astrologiche del 17 febbraio, a dover sottostare a momenti abbastanza impegnativi saranno gli amici nati nel segno dell'Ariete o del Leone. Allora, senza indugio passiamo pure a dare voce all'Astrologia quotidiana svelando la situazione segno per segno.

Previsioni zodiacali 17 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 17 febbraio al segno dell'Ariete indica una giornata leggermente in sordina, mantenendosi mediamente su linee guida negative. In amore, sarete un po' sfasati, colpa della Luna alta nel cielo che vi guarderà abbastanza in cagnesco: quasi tutto ciò che intraprenderete in questo periodo rischierà di creare più delusioni che vantaggi.

Detto ciò, se sarete furbi nel 'volare basso', magari rinviando tutto ai prossimi giorni non sbaglierete senz'altro. Se aveste un peccatuccio sulla coscienza, cercate di farvi perdonare dal partner con fiori o regali e tante coccole. Single, tutto procederà come sempre, senza nessuna novità: sarete troppo presi dalle incombenze quotidiane per pensare al cuore o al tempo libero.

Nel lavoro intanto, le idee non mancheranno, però non per questo non sarete esenti da probabili intoppi nell'attività quotidiana. Senza l'appoggio dei pianeti che contano, purtroppo, mandare in porto questioni importanti potrebbe risultare un'impresa. Rassegnatevi ad attendere tempi migliori, facendo tesoro dei vostri talenti naturale: grinta, schiettezza, entusiasmo.

Avete tanti progetti, per ora solo nella mente...

Toro: 'top del giorno'. Le previsioni astrologiche di mercoledì prevedono possa partire certamente alla grande questa parte centrale della settimana, regalando ottimi spunti per vivere serenamente gran parte della giornata. In amore, vi aspetta una super-giornata, piena di sentimentalismo e serenità. Grazie all'influsso positivo generato dalla Luna in Toro, sarete travolti da un'ondata di dolcezza che vi permetterà di trascorrere piacevoli momenti in compagnia del partner. Single, per molti di voi potrebbe essere davvero un mercoledì stellare. La mente diventerà più elastica, come una gomma americana e qualunque cosa vi giunga dall'esterno o dagli altri potrà essere istruttiva. Giorno ideale per dare un calcio alla razionalità e alla diffidenza.

Nel periodo gli astri si prenderanno cura della vostra intesa sentimentale: alla grande cuore e sensi, romanticismo e passione. Nel lavoro, aspettatevi piccole soddisfazioni personali. Per il successo o le gratificazioni ci vorrà ancora tempo però. L'entusiasmo e la determinazione che metterete in ciò che farete saranno la chiave magica per realizzare i vostri progetti. I più giovani dovranno sfruttare la giornata per riflettere molto bene sui propri obiettivi.

Gemelli: ★★★★★. Questo giro di boa infrasettimanale, coincidente con la giornata di mercoledì, potrebbe essere davvero molto sentita e a tratti decisamente ottima da vivere in campo sentimentale. Ben sostenuta da stelle magnanime, quasi tutto il periodo sarà predisposto a dare prezioso supporto non solo in amore ma anche in quello lavorativo.

In pratica ci saranno dei momenti molti piacevoli da godere in piena sintonia con chi avete a fianco. In coppia, la vostra giornata sarà splendente: vivrete delle emozioni davvero intense. Come per magia tutti i dubbi e le insicurezze verranno spazzati via: sarete sereni e spensierati, pronti ad accogliere soddisfazioni e tanto sentimento da parte del partner. Anche la famiglia e gli amici andranno ad un'altra velocità: preparatevi a gustare una delle poche giornate che capitano di rado nella vostra vita quotidiana. Single, sarete felici e contenti grazie ad astri benevoli schierati dalla vostra parte. Saranno garantiti rapporti armonici o iniziative assolutamente vincenti. La curiosità stuzzicherà la vostra mente: intensificate il piacere della lettura, della buona musica o di interessi culturali, non ve ne pentirete!

Sul fronte amoroso sarete tranquilli, sereni e realizzati come mai vi eravate sentiti prima. Nel lavoro, sicuramente sarete oberati da tanti impegni e le cose da fare saranno infinite. Tranquilli, le soddisfazioni non si faranno attendere.

Oroscopo e stelle di mercoledì 17 febbraio

Cancro: ★★★★. La giornata coincidente con il prossimo mercoledì si preannuncia in buona parte positiva, non tale però da permettervi di scherzare con il fuoco: intesi? In generale, soprattutto nei riguardi delle persone con le quali avete dissapori o conti in sospeso, cercate di non esagerare. In questo periodo state usufruendo dei favori di una bella congiuntura astrale che, viste le premesse, regalerà senz'altro fortuna per tutto quel che riguarda eventuali vicende amorose.

In amore infatti, la Luna in Toro rialzerà di un punto l'asticella dell'umore, mentre Marte dal canto suo non smetterà di punzecchiarvi. Date maggior spazio al buon dialogo, lasciando che sia la voglia di novità a fare da legante nella vita di coppia. Soprattutto dal punto di vista sentimentale, non lasciatevi sfuggire l'occasione per mettere in cantiere un nuovo progetto, importante o meno sarà indifferente, basta che sia coinvolgente al massimo. Single, sarà una giornata con tutte le carte in regola per stare bene con voi stessi e con gli altri. Se un amore nuovo dovesse bollire in pentola, allora sarà un bene per voi che resti segreto: parlarne prematuramente potrebbe rompere le uova nel paniere. Almeno per ora limitatevi a dichiarare una semplice amicizia...

Tutto bene sul lavoro: il cielo vi spianerà la strada per realizzarvi e per inserirvi con successo in nuove attività o per fare carriera: approfittate!

Leone: ★★. Partirà decisamente male (almeno sulla carta) questo terzo giorno della settimana. Se dovessero sopravvenire discussioni, prendete del tempo per calmarvi e ragionare: fatelo insieme alle persone direttamente interessate, ovviamente a mente fredda (a caldo potreste correre troppi rischi!). In alcuni casi sarete anche abbastanza imperativi e un tantino più nervosi del solito: il rischio? Di certo, quello di trattare male chiunque si azzardi a contraddirvi: calma! In amore, la giornata vi darà del filo da torcere, oscurandovi la mente ed il cuore in alcuni momenti, specie nel primo pomeriggio oppure a fine serata.

Col partner sentimentale vi scontrerete su questioni di principio, magari (guarda caso...) manifestando opinioni divergenti a sfondo familiare o personale. Cercate di non gettare sempre benzina sul fuoco ma sforzatevi di tenere quieto il dialogo, anche nel caso sentiste un impetuoso vulcano dentro di voi pronto per eruttare ogni genere di vessazioni su chi ben sapete. Single, sarà un giorno come tanti altri, anonimo ma senz'altro abbastanza vivibile. In alcuni casi potrebbe sopravvenire un po' di preoccupazione in ambito famigliare per delle questioni economiche da risolvere oppure qualche piccolo intoppo su faccende o impegni personali. Nel lavoro, reale la possibilità di avere un'evoluzione personale soddisfacente. Mostratevi brillanti e ottimisti nelle mansioni che vi saranno affidate, evitando dispersioni di idee o comportamenti indifferenti: potrebbero essere scambiati per mancanza di interesse.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 17 febbraio, indica un periodo abbastanza pesante da sopportare, anche perché avrete astri poco affabili e decisamente scontrosi nei riguardi del vostro segno. Ascoltate nel frattempo il vostro buon istinto, se dovesse suggerire di soprassedere su certe situazioni: meglio non perderci la testa, anche perché chi non vuol ragionare non ragionerà mai. In campo sentimentale, l'umore sarà allegro e conciliante, in coppia tutto andrà esattamente come sperato, se non meglio. In ripresa la vostra capacità di persuasione: la vostra abilità sarà un punto a favore in eventuali discussioni in ambito famigliare oppure nel corso della normale quotidianità. Single, come un fiore in primavera, un nuovo splendido amore sembrerà sbocciare tutto d'un colpo.

Sarete dunque entusiasti, avvolti in un'aurea d'estasi finora sconosciuta: vivrete una meravigliosa giornata in compagnia della persona del vostro cuore... Nel lavoro, per concludere, potrete contare su una sensibilità speciale, il che vi metterà in grado di capire le situazioni prima che queste si verifichino. Se così fosse riuscirete ad essere sempre un passo avanti a chiunque.

