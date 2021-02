L'Oroscopo di domani 18 febbraio è pronto a mettere in campo interessanti opportunità riguardanti la giornata di giovedì: approfondiamo di seguito quali sono i segni più fortunati in amore e nel lavoro. In questa sede l'attenzione è tutta incentrata sui simboli appartenenti alla prima sestina: dunque, parliamo in merito ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In questo periodo si prepara a fare il suo ingresso un meraviglioso Sole in Pesci, sicuramente ottimo non solo per il simbolo di Acqua appena evidenziato ma anche per il Toro al quale farà da portafortuna. Ottime performance a livello sentimentale anche per il Cancro, sostenuto dai buoni flussi generati dalla speculare positività di Venere in Acquario.

Passiamo pure a dettagliare in profondità le previsioni astrologiche del 18 febbraio, entrando direttamente nel merito dei singoli segni.

Previsioni zodiacali 18 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo del 18 febbraio al segno dell'Ariete indica poco positiva questa parte della settimana, con un giovedì abbastanza monotono e a tratti anche stressante. In generale, soprattutto perché il periodo è stato classificato con il 'ko', più di qualche nativo del segno potrebbe andare incontro a impedimenti, critiche o rimproveri. In amore, se riuscirete ad accantonare una questione familiare spinosa, vedrete, sicuramente si potrebbero aprire nuovi spiragli sui quali fare affidamento. L'importante sarà che non vi fossilizziate e che il vostro orgoglio, acuito spesso da un carattere troppo chiuso, non vi impedisca di andare avanti verso un rapporto di coppia più pacato.

Single, vi aspetta una giornata non particolarmente brillante a causa di una situazione strettamente personale: troppi intralci e confusione vi faranno perdere la serenità acquisita nei giorni scorsi. Non riuscirete purtroppo a tenere a freno la vostra emotività. La tensione che accumulerete nel corso della giornata intanto potrebbe sfociare in una discussione familiare abbastanza accesa.

Nel lavoro gli astri del momento consigliano prudenza, soprattutto se aveste a che fare con un collega del quale non vi fidate del tutto. Se così fosse, dategli pure una chance e, se le cose non andassero come sperato, fate a meno della sua collaborazione.

Toro: ★★★★★. Le previsioni astrologiche di giovedì presumono possa partire bene il periodo e finire altrettanto felicemente.

Insomma, questa parte della settimana per voi del segno regalerà sicuramente qualcosa di buono o di vincente in qualche settore. In amore, sarà sicuramente la vostra giornata fortunata: organizzate una cenetta romantica in compagnia del vostro partner e rilassatevi. Soprattutto cercate di godere appieno tutto ciò che avete conquistato, facendo magari un progetto di vita da iniziare prossimamente. Single, avrete voglia di immergervi in nuove situazioni che vi emozioneranno non poco: di certo potreste andare incontro a situazioni in grado di regalare tanto nuovo entusiasmo. In molti troverete sicuramente agevole il periodo: vivrete momenti di grande trasporto affettivo, attirerete nuove conoscenze capaci di costituire una risorsa positiva per il futuro.

Consiglio: siate aperti ai nuovi amori, perché malgrado alcune vostre convinzioni tutto andrà bene. Rimonterete qualche posizione anche nel lavoro. Particolarmente movimentato, questo giorno sarà foriero di novità: potrebbe arrivare anche qualche bella soddisfazione, soprattutto se lavorate in squadra con altri colleghi.

Gemelli: ★★★★. Il giorno 18 di questo mese vi vedrà abbastanza insofferenti con tutti e tutto anche se il cielo non sarà troppo contrario, anzi. Insomma, anche se valutata a quattro stelle nelle predizioni di giovedì, la giornata in esame non mancherà di regalare qualche ottima soddisfazione. In amore, come anche in ambito famigliare, avrete voglia di inventarvi situazioni nuove e stimolanti al solo scopo di stuzzicare il partner e magari rendere più entusiasmante il rapporto di coppia.

Approfittatene allora per ravvivare la fiamma del rapporto, anche perché Venere avrà in serbo delle belle sorprese per molti di voi. Single, l'amore potrebbe bussare alla vostra porta in modo inaspettato quanto piacevole: potrebbe essere proprio questo il momento ideale per vivere con slancio ed entusiasmo una situazione nata per caso. La vostra intuizione vi permetterà di avere una visione abbastanza chiara al fine di prendere decisioni in modo rapido. Raggiungerete un buono equilibrio interiore e questo vi permetterà di trovare più facilmente il posto che vi spetta di diritto nella vita. Nel lavoro intanto, fidatevi dei vostri riflessi o di quello che la vostra mente suggerisce. Qualcuna tra le vostre prossime intuizioni vi spingerà verso un comportamento particolare: tranquilli, difficilmente sbaglierete!

Oroscopo e stelle di giovedì 18 febbraio

Cancro: ★★★★★. Si preannuncia un giovedì felicemente all'insegna dell'amore e dei sentimenti più sinceri. Secondo le previsioni, infatti, non vi saranno ostacoli insuperabili a sbarrare la strada a voi del segno. In amore, avrete maggiore fiducia in voi stessi ed una crescente esigenza di trasformare i sogni in realtà. Sarete al top della forma gestendo con sapienza e abilità la vostra energia. In alcuni momenti vi sentirete davvero pieni di slancio e il vostro partner saprà ricambiare con grande passionalità. Infine, tenete a mente che la maggior parte delle buone stelle sarà dalla vostra parte, pronte ad aiutare o favorire opportunità. Single, a molti di voi gli astri hanno preparato una giornata meravigliosa.

Vivrete dei momenti indimenticabili e, come conseguenza diretta, otterrete il ripristino della serenità familiare ultimamente un po' scemata. Nel lavoro, energia e passione si intrecceranno positivamente nella speranza di centrare il vostro obiettivo. Magari potrebbe maturare l'occasione di vincere anche una vacanza premio. Ultimamente state facendo progetti ambiziosi: sappiate che sicuramente ce la farete a portarli avanti tutti, grazie alla vostra bravura.

Leone: ★★★★. La giornata in analisi, secondo l'Astrologia sul segno, senz'altro sarà sufficientemente a favore, soprattutto in termini di rapporti interpersonali. Più di qualcuno tra voi del segno, forse, potrebbe essere preso tra l'essere dolce e aggressivo allo stesso momento. Anche in amore sarete molto reattivi e grintosi in questo periodo, grazie agli influssi tonificanti e rinforzanti generati dalla coppia Sole-Nettuno, per voi speculari positivi al 98%.

Saprete addirittura trascinare il vostro partner in un'impresa complessa, grazie al vostro entusiasmo oppure ad inedite doti seduzione che nemmeno voi pensavate di avere. Single, quello su cui dovrete puntare in queste ore saranno logica e intuizione: osservate bene quello che vi si dovesse presentare davanti evitando di assecondare il vostro istinto ad agire subito: aspettate e riflettete. Tenete in considerazione soprattutto i consigli delle persone che vi stanno vicino per poi agire di conseguenza. Nel lavoro, la calma è la virtù dei forti, recita un famoso proverbio. Sarà proprio la calma che vi permetterà, anche nelle situazioni più complicate, di trovare il sistema migliore per affrontare le difficoltà del momento. Ribalterete anche quei risultati che in un primo momento apparissero a vostro svantaggio.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 18 febbraio, mette in evidenza il fatto che potrebbe essere in momento di confrontarsi con problemi e problemini causati da qualcuno o relativi a qualcosa. Intanto, già da adesso evitate di fare passi indietro nelle cose, al contrario affrontate eventuali situazioni critiche con polso e convinzione. Mai chiudersi dinanzi alle novità, anzi dedicate un po’ di tempo alla riflessione: in questo periodo vi sono dei desideri inconsci da decodificare. In campo sentimentale intanto, dovete cercare di adattarvi al meglio ad una certa situazione. L'unica cosa sicura sarà che la persona che sapete non ha nessuna intenzione di venirvi incontro in questo frangente. La quadratura della Luna con Plutone, per voi dissonante, indica un irrigidirsi delle posizioni sia vostre che della famiglia, in tutto ciò che farete.

Single, dovete riconoscere che nessuno è perfetto e che anche voi, talvolta, fate degli errori. Quindi accettate con serenità eventuali nuovi inviti, partecipando agli eventi sociali o evitando di rinchiudersi in casa senza motivo. Sì intanto all'attività fisica purché senza sforzi eccessivi: vedrete che vi sentirete subito positivi ed in massima forma. Nel lavoro, per chiudere, rischierete di occuparvi di mille questioni anziché concentrare le forze e puntare solamente su quelle principali. Tenetevi alla larga da chi alimenta polemiche o contrasti: proseguite per la vostra strada senza farvi influenzare da nessuno.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 18 febbraio.