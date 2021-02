Cosa dicono le stelle per l’Oroscopo di domani, martedì 23 febbraio? Con la Luna ancora in Cancro, in fase di Gibbosa crescente, si prospettano 24 ore di passaggio per la gran parte dei segni zodiacali. Per l’Acquario si prevedono importanti cambiamenti, mentre per i Pesci si parla di emozioni e sorprese. Amore, lavoro, famiglia, soldi, salute, approfondiamo le previsioni degli astri e scopriamo la classifica segno per segno.

Oroscopo 23 febbraio, i segni peggiori del giorno

Leone (12° in classifica) - Brutta giornata, lo dice l’oroscopo del 23 febbraio. È da un anno che navigate in cattive acque e non riuscite a vedere la fine di questo lungo incubo.

Questo martedì sarà prevalentemente "out", infatti non vi sentirete granché in forma e questo innescherà un meccanismo negativo. A ogni modo, cercate di tenere duro e di pazientare, la battaglia attualmente in corso è destinata a cambiare tante cose in futuro.

Bilancia (11° in classifica) - Occorrerà rivedere la quotidianità e ristabilire quelle che sono le vostre priorità. Vi state annullando per gli altri, ma sbagliate a rinunciare al vostro futuro! Armatevi di coraggio e fatelo per voi stessi. La giornata sembra riservare imprevisti spiacevoli, quindi cercate di tenere alta la guardia e non sottovalutate niente e nessuno. Confidenze inaspettate. Andrà meglio a marzo, quando la Luna Nuova sarà nel vostro segno.

Capricorno (10° in classifica) - Qualcosa vi sta dando del filo da torcere, siete molto preoccupati e in queste 24 ore lo sarete ancora di più.

Ultimamente avete l’impressione che l’incubo non finisca più, ma se permettete al pessimismo di avere la meglio sulla vostra mente, allora entrerete in un tunnel molto oscuro. Siate forti e concentratevi sulle cose che amate.

Vergine (9° in classifica) - Avete bisogno di liberarvi di una certa zavorra, ma siete un po’ restii ai cambiamenti. In famiglia non si può sempre andare d’amore e d’accordo, per cui talvolta si rende necessario prendere strade separate.

Le stelle parlano di rivoluzioni in atto, ma se non vi attivate per primi, niente potrà avverarsi. In queste 24 ore potreste sentirvi un po’ sofferenti, ma fingerete per nascondere il vostro dolore per amore altrui.

Previsioni astrali 23 febbraio, i segni nella media

Ariete (8° in classifica) - Da un po’ di tempo vi sentite insicuri e incerti, faticate anche a prendere sonno la notte.

Tuttavia l’oroscopo del 23 febbraio dell’Ariete promette serenità e un ritrovato benessere psicofisico. Dovrete cercare di mantenervi tranquilli e di non pensare sempre al peggio. Delle soluzioni spunteranno a breve e tutti i nodi verranno al pettine. Possibili giramenti di testa o problemi alle articolazioni: non sforzatevi troppo e chiedete aiuto.

Scorpione (7° in classifica) - Da tempo immemore vi state scervellando per capire come uscire da una certa impasse o poter migliorare la qualità della vostra vita, ma certe cose non dipendono da voi. Ne avete vissute di cotte e crude, nulla vi è stato donato e avete sempre dovuto tirare fuori il coraggio per poter ottenere una determinata cosa. Prendetevi cura del vostro corpo, specie se volete condurre una serena vecchiaia: bisogna pensare a oggi per poter stare bene domani.

Gemelli (6° in classifica) - Dei cambiamenti recenti hanno scombussolato un bel po’ i vostri piani, infatti sono successe così tante cose. A ogni modo questo 23 febbraio vi vedrà trascorrere dei lieti momenti con una persona a voi profondamente cara, ma qualcuno potrebbe anche rovinare l’atmosfera. Da anni, c’è qualche nativo di questo segno che è inserito in una relazione poco equilibrata.

Sagittario (5° in classifica) - L’oroscopo del Sagittario del 23 febbraio racconta che sarà la giornata giusta per uscire e fare una bella passeggiata nel verde o in riva al mare. Dopo un periodo di alti e bassi, specie in amore o in famiglia, otterrete un certo chiarimento. Siate sempre aperti alle novità e non comportatevi in modo chiuso o diffidente. Sapersi mettere in gioco e cogliere le giuste opportunità significa vivere appieno la vita.

Classifica e oroscopo dei quattro segni migliori della giornata

Toro (4° in classifica) - Martedì di ripresa generale, finalmente! L’oroscopo del Toro parla di rinnovate sensazioni. Delle idee vi spingeranno a incamminarvi verso la giusta direzione. Una rottura, un lutto, un licenziamento, una malattia, gli ultimi tempi sono stati veramente duri per voi, ma nonostante tutto avete continuato a lottare e in queste 24 ore vi renderete conto di quanto siete forti.

Cancro (3° in classifica) - Se lunedì avete ottenuto chiarimenti e consensi, in questo martedì porterete avanti i vostri progetti aprendovi a ogni possibile approccio. Da una vita lottate contro gli attacchi di panico e d’ansia, ma in questa settimana vi sentirete più forti, specie in queste 24 ore.

Anche se forse il futuro non appare luminoso, ce la state mettendo tutta per rendere la vostra vita armoniosa e migliore: avanti tutta e guai a tirarsi indietro!

Acquario (2° in classifica) - L’oroscopo dell’Acquario parla di novità e cambiamenti in dirittura d’arrivo. Ancora per qualche tempo occorrerà tenere alta la guardia, ma in queste 24 ore comincerete a vagliare delle alternative efficaci per migliorare il vostro futuro. Lasciate il passato nel passato, non rivangate continuamente quello che adesso non c’è più. In giornata vi divertirete e sarete baciati dall’ispirazione. Chi non risica non rosica!

Pesci (1° in classifica) - La Luna in Cancro vi predisporrà a ricevere emozioni e sensazioni piacevoli. In queste 24 ore, anche se sarete ancora preoccupati per una certa situazione familiare o comunque personale, andrete avanti.

Una persona a voi vicina vi lascerà sorpresi. Compiere gli anni significa diventare sempre più saggi, quindi andate fieri della vostra età! Messaggi e chiamate in arrivo.