L'Oroscopo di domani 25 febbraio è pronto a valutare l'andamento riservato dall'Astrologia alla giornata di giovedì. Dunque, in primo piano le previsioni sul quarto giorno della settimana analizzato su amore e lavoro per i segni appartenenti alla prima sestina zodiacale. Focus dunque sui soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Tra i fortunati del momento, tre segni: Ariete (top del giorno), Cancro e Leone (cinque stelle).

Visto l'attuale cielo poco performante, le previsioni astrologiche del 25 febbraio indicano che a non avere troppe possibilità su cui aggrapparsi nel periodo saranno coloro appartenenti a Gemelli.

Vediamo di dare maggiori dettagli in merito.

Previsioni zodiacali 25 febbraio, amore e lavoro

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 25 febbraio al segno dell'Ariete predice che partirà alla grande questo vostro giovedì di fine settimana. All'orizzonte tanta allegria e voglia di stare insieme alla persona amata soprattutto. In amore, potrete dare fondo a tutte le splendide energie che Marte vi regalerà, perché in questo momento potrete osare veramente di tutto ed anche di più. Non accontentatevi: perché adesso potrete davvero pretendere tutto di più dalla vita. State sereni e contenti perché le stelle faranno il tifo per voi e vi aiuteranno a vincere le paure, trovando così il coraggio di rinnovare le vostre promesse alla persona che amate.

Single, sarete affabili e seducenti in modo quasi indecente, anche sfruttando il fascino che esercitate sugli altri potrete ottenere molte soddisfazioni personali. Nel lavoro, l'atteggiamento amichevole e solidale delle stelle sarà un asso nella manica: attorno a voi ci saranno colleghi pieni di entusiasmo e di buona volontà e formerete un team eccellente.

Le stelle vi avvisano che la buona sorte sarà con voi e che alcuni dei progetti più impegnativi già in cantiere stanno per essere coronati dal successo.

Toro: ★★★★. Le previsioni astrologiche di giovedì, vedono in salita il periodo, anche se regalerà ugualmente attimi di vita davvero splendidi. In amore, grazie alla benefica presenza della Luna in Leone, per voi speculare positiva al 90%, saprete esattamente come fare per riportare armonia e serenità nel vostro rapporto o in generale all'interno del contesto familiare.

In generale, il meteo del giorno preannuncia un cielo sereno, in compagnia di un quadro astrale benevolo capace di dare il via libera ad una quantità di iniziative interessanti. Se il rapporto di coppia dovesse mostrare le prime crepe, il dialogo e la comunicazione, agiranno da efficace collante, risolvendo il tutto. Single, avete mai fatto caso che è la vostra vena polemica che porta alla nascita di scontri e discussioni, quindi potrebbe essere una giornata ideale per concedersi una pausa da tutto e tutti; concentratevi su voi stessi, esaminate i vostri comportamenti e prendete coscienza di cosa potete aver sbagliato. Nel lavoro, la vostra mente non si ferma mai: sarà sicuramente l'influenza di Venere a rendervi così istintivi e propositivi.

Questo giovedì infatti sarà buono in quanto avrete la soddisfazione di utilizzare le vostre idee e la vostra energia in favore di quei colleghi che ne avessero bisogno.

Gemelli: ★★★. Partirà in direzione del classico 'sottotono' questo giovedì di centro settimana. Potrebbero essere molto poche le possibilità di fare centro, come pure le carte da giocare in alcuni campi, in primis in quello sentimentale. In amore, non esitate a essere pronti agli imprevisti oppure a parlare apertamente dei vostri sogni alle persone che amate. In generale potrebbe esserci un deciso aumento del tasso di litigiosità all'interno della coppia: colpa della gelosia? Se così veramente fosse, allora il consiglio è di aprire un po' di più il vostro carattere e il modo in cui vedete certe situazioni.

Single, qualche spigolosità potrebbe complicare la giornata, soprattutto sul piano privato, si tratterà comunque di piccoli battibecchi destinati a svanire rapidamente senza lasciare alcuna traccia. Vietato quindi drammatizzare gli stati d'animo del momento: in certe situazioni tutto sembra difficile: tranquilli, perché passeranno presto. Nel lavoro, vorreste che i vostri meriti vengano riconosciuti e questo è legittimo. Cercate le modalità espressive corrette e siate obietti, perché troppa aggressività sarebbe negativa.

Oroscopo e stelle di giovedì 25 febbraio

Cancro: ★★★★★. In arrivo un giovedì senz'altro ottimo in ogni frangente. In particolare, la giornata renderà questa parte della settimana abbastanza fantasiosa e facile da portare a buon fine.

In amore, avete bisogno di conferme: il partner è disposto a dialogare a patto che questo serva veramente a qualcosa e non sia solo un pretesto per ottenere qualche concessione. In qualche caso, qualcuno si troverà in una situazione delicata, diviso forse tra famiglia e lavoro: difficile la scelta, comunque provateci lo stesso. Single, sul vostro orizzonte si stagliano importanti novità affettive: una scelta forse rimandata o l'incontro con una persona speciale vi farà sentire subito bene. Avrete tanta voglia di realizzare sogni e progetti, e questo potrà essere la spinta giusta per farvi muovere alla conquista di nuove persone. Nel lavoro, vi sveglierete con le idee chiare, determinati e soprattutto sicuri. Sarete carichi e pronti ad affrontare di petto le questioni più importanti con l'obiettivo di risanare le cose rimaste in sospeso.

Leone: ★★★★★. Giornata classificata come piena e decisa, pregna di interessanti opportunità da sfruttare sia nel sentimentale che riguardo la sfera professionale. In amore, grazie alla presenza benefica della Luna, il vostro cuore batterà a mille. La fantasia e la passione vi rapiranno con le loro magiche suggestioni. Ci saranno occasioni per cementare l'intesa con la vostra metà, il che sarà importante nella vostra vita futura. Belle novità riguarderanno tutti quelli attualmente in coppia: occhio, potrebbero materializzarsi dal nulla durante il primo pomeriggio o verso la parte centrale della serata. Single, avete le carte in regola per promuovere la vostra immagine pubblica e le vostre migliori qualità, così con il minimo sforzo potrete ottenere successi personali di grande prestigio!

Vi sentirete felici ed appagati in un'onda di emozioni dalla quale vi lascerete volentieri sommergere. Nel lavoro, le novità vi stimoleranno a dare il meglio di voi stessi. Vedrete in prospettiva dei miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 25 febbraio, indica l'arrivo di un periodo abbastanza buono, anche se poco pimpante. L'importante è che si presenti senza alcun tipo di problema irrisolvibile. Diciamo che, senz'altro sarà un giorno sufficientemente portatore di buoni interessi, specialmente nei riguardi del comparto sentimentale. La Luna v'illuminerà ed un sogno impolverato che tenevate nel cassetto da qualche tempo si realizzerà: se non subito, quando meno ve lo aspettate.

Potrete finalmente prendere in mano le redini di un rapporto che nei giorni scorsi è stato causa di parecchia inquietudine e qualche momento d'incertezza. Single, vi lascerete alle spalle degli episodi che vi hanno a lungo condizionato l'umore. Ritroverete quindi la vostra ilarità e soprattutto una grande forza. Sarete pronti a reagire e ad afferrare la vostra vita con un'insolita grinta. Nel lavoro, i movimenti delle stelle indicano che in questo giorno sarete abili a bilanciare la vostra capacità critica con l'impulsività che caratterizza la vostra indole.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 25 febbraio.