L'Oroscopo di domani, giovedì 4 febbraio, è pronto a svelare le nuove previsioni del giorno interessante i segni relativi alla prima sestina dello zodiaco. In evidenza è dunque la giornata di giovedì, nel contesto rapportata ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Diciamo subito che a gongolare tra i sei simboli in analisi in questa sede sarà senz'altro l'Ariete, simbolo valutato al "top del giorno". Ottimo periodo anche per i nativi del Cancro e del Leone: a questi due super-fortunati l'Astrologia del momento ha riservato cinque stelline, indicative di massima positività riguardo l'amore e i sentimenti.

Poche occasioni da sfruttare nella quotidianità, intanto, per i nativi del Toro e della Vergine: secondo quanto estrapolato dalle effemeridi, ai predetti segni è stato pronosticato un periodo rispettivamente all'insegna del "ko" e del meno peggio "sottotono".

Andiamo a dettagliare in profondità l'amore e il lavoro per ogni previsione, analizzando uno ad uno i segni dall'Ariete alla Vergine.

Previsioni zodiacali 4 febbraio, amore e lavoro

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 4 febbraio al segno dell'Ariete predice l'arrivo di uno splendido giovedì, fantastico al punto giusto e ben disposto a non far mancare nulla sotto vari punti di vista. A sottolineare l'ottimo momento la valutazione al "top del giorno", meritato riconoscimento per i periodi super fortunati.

In amore quindi, delle idee e soluzioni brillanti si faranno vive in voi, così, senza troppa fatica. Diciamo che riuscirete a creare un'atmosfera magica ed intrigante, ovviamente da condividere con la persona amata. In coppia potrete contare su un dialogo efficace e su un'identità di vedute assai simili. Single, sarete gioiosi, effervescenti e fantasiosi e questo vi proietterà davanti divertenti prospettive.

Passerete un giovedì spensierato in cui tutto scorrerà liscio, senza intoppi. Avrete l'occasione di incontrarvi con persone che stimate in modo particolare ricevendo tanta felicità e qualche bel complimento. Nel lavoro, vivrete una delle migliori giornate degli ultimi tempi. Tutto procederà bene, i cattivi umori si allontaneranno ed avrete la possibilità di fare nuovi e validi investimenti.

Toro: ★★. Le previsioni astrologiche di giovedì annunciano una giornata poco decifrabile a priori, diciamo pure abbastanza nervosa. In generale, per quelli del segno particolarmente lunatici e/o suscettibili, non si preannuncia proprio un buon giorno. In amore infatti, potrebbe sembrare un po' più faticosa del solito la giornata, caratterizzata dall'aspetto contrastante della Luna in opposizione. Oltre all'umore grigio, potreste avvertire una sorta d'insofferenza per tutto ciò che è scontato, soprattutto se vivete un rapporto di coppia datato o troppo routinario. Single, in questi giorni dovrete fare i conti con le dissonanze di Astri poco amichevoli, il che invita a non strafare. Con i cambi di immagine fate attenzione: prima di reinventarsi il look date precedenza alla linea: prendere chili è facile, toglierli un po' meno.

Nel lavoro, il cielo della sfera finanziaria non sembra volgere al bello. Qualche intoppo potrebbe farsi avanti e potreste fare fatica a superarlo. Le stelle consigliano calma ed attenzione.

Gemelli: ★★★★. Giornata improntata quasi tutta sulle linee spente della classica routine. Valutata nelle predizioni astrologiche con le quattro stelle della normalità, il periodo non dovrebbe riservare grosse difficoltà alle quali dover porre rimedio. In amore, la fiducia e la confidenza con la persona amata saranno al massimo: vi piacerà molto parlare, scambiare opinioni, discutere di qualsiasi argomento e per coloro che stanno attraversando un periodo un po' tedioso, senz'altro ritroveranno quella passione e l'ardore di sempre. Single, avendo portato a termine tutti gli impegni, vi sentirete più liberi, cosa che vi consentirà di recuperare forza e leggerezza.

Avrete dunque voglia di assaporare ogni singolo minuto della vostra giornata, possibilmente facendo qualche nuova esperienza. Nel lavoro, non mancheranno gli impegni, ma di questo non potrete che essere felici. Essendo voi un valido elemento, nessuno sognerebbe mai di lasciarvi scappare.

Oroscopo e stelle di giovedì 4 febbraio

Cancro: ★★★★★. Il prossimo giorno in calendario sarà quasi tutto indirizzato alla buona fortuna e alla giusta positività. In questo caso l'Astrologia invoglia a sfruttare al massimo il periodo, magari per discutere di questioni di una certa importanza con chi sapete. In amore, per quanto riguarda la sfera sentimentale, certamente la giornata sarà principalmente positiva in primis se siete già felicemente in coppia. Così la serata e ancor di più la nottata, assicureranno una splendida intesa con il partner rendendo tutto indimenticabile.

Single, la giornata si annuncia movimentata, entusiasmante per quanto riguarda vita sociale ed amorosa. Ne combinerete di tutti i colori con gli amici e ciò vi riempirà il cuore di gioia. Una bellissima sorpresa preparata ad arte da una persona che vi vuole molto bene potrebbe arrivare proprio questo giovedì. Nel lavoro invece, potrete contare sulla piena complicità del cielo, il che vi aiuterà a trovare nuove strade. Magnifiche collaborazioni valorizzeranno il vostro prestigio potenziando la carriera.

Leone: ★★★★★. Partirà bene questa giornata, con un giovedì ottimo oltre ogni aspettativa. Avrete indubbiamente una grinta di tutto rispetto, il che vi permetterà di salvare situazioni pericolanti o di rimediare all’ultimo minuto a errori di varia natura.

In amore, per tirarvi su il morale di botto e restituirvi la carica perduta ci voleva questa giornata positiva. Alzate il volume dell'umore e amplificate l'intuito: entrambi vi suggeriranno soluzioni valide o molto acute che potrebbero rivelarsi vincenti. Lo sguardo del partner vi farà percepire l'affetto profondo, più di mille parole. Se tutto funzionerà bene tra voi, il merito sarà anche vostro. Single, i pianeti vi regaleranno energia sufficiente per affrontare i rinnovamenti che avete programmato nei giorni scorsi. Sarete molto positivi e mentalmente lucidi: pronti a sostenere con forza le vostre idee e le opinioni? Un'insolita socievolezza poi, unita alla simpatia che sapete ispirare, consentiranno di intrecciare nuove conoscenze, alcune davvero molto interessanti.

Nel lavoro, il cielo positivo saprà dare l'appoggio di persone influenti. Avrete la possibilità di esprimere il vostro talento.

Vergine: ★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 4 febbraio, indica l'arrivo di un frangente non proprio positivo. Infatti, questa parte della settimana sarà sottomessa ai capricci di pianeti poco amichevoli. Praticamente, avrete a che fare con un periodo valutato sottotono. In campo sentimentale, il vostro cielo non sarà malvagio ma, nonostante ciò, sentirete il desiderio di trascorrere la giornata in totale relax, standovene magari un po' appartati a vedere un film oppure leggere un buon libro. Cercate solo di non esagerare nel vostro individualismo perché il partner, non a torto, potrebbe reclamare la vostra presenza.

Single, in questi giorni privilegerete in parte il sonno perché avete addosso la stanchezza di tutta una settimana. In alcuni casi sentirete probabilmente il fisico poco reattivo, apatico e con una gran voglia di "divano". Assecondatelo quindi, perché ultimamente state davvero tirando troppo la corda, ok? Non potete continuare ad esagerare in questa maniera. Nel lavoro infine, pazienza e prudenza consentiranno di raggiungere le mete tanto ambite. Nonostante la vostra impulsività vi spinga a voler ottenere tutto e subito, tirate il freno.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.