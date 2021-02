Cosa prevedono gli astri per l’Oroscopo di sabato 6 febbraio? Partiamo subito mettendo in evidenza la Luna calante in Sagittario che porrà l’attenzione sulle questioni più importanti per ogni singolo segno zodiacale. I nati dei Pesci saranno carismatici, mentre a doversi guardare alle spalle saranno i Gemelli. Una chiamata è prevista per coloro che appartengono al segno dello Scorpione. Amore, lavoro, salute, soldi, incontri e fortuna, approfondiamo ogni cosa attraverso le previsioni delle stelle e relativa classifica.

L’oroscopo dei quattro segni meno fortunati del giorno

Gemelli (12° in classifica) - La Luna in opposizione potrebbe anche rendervi le cose un pochino complicate, ma alla fine ne uscirete a testa alta.

Anche se in questo sabato vi posizionerete all’ultimo posto in classifica, saprete cavarne qualcosa di utile e produttivo. Occhio alla guida e a dove metterete il piede.

Capricorno (11° in classifica) - Anche se questo per voi è un periodo di alti e bassi, le stelle suggeriscono di pensare di più al proprio corpo. Vi state trascurando troppo, avete bisogno di fare delle belle passeggiate nel verde o in riva al mare. Possibili uscite di denaro, ma andateci cauti con gli acquisti.

Acquario (10° In classifica) - Giornata sottotono e sfiancante, avrete delle questioni da chiudere una volta per tutte. Ripenserete alle notizie che avete ricevuto in settimana e avrete un gran bisogno di metabolizzarle. Ogni tanto stoppate i vostri doveri e rilassatevi, inoltre, assicuratevi di idratarvi a sufficienza.

Vergine (9° in classifica) - L’oroscopo del 6 febbraio preme affinché teniate duro, perché in queste 24 ore vi sentirete smarriti. Ultimamente vi sentite poco bene e in forma, ci sono delle cose che avete smesso di fare e che vi davano benessere e sicurezza: ripristinatele. Amore così così.

Le previsioni astrologiche del 6 febbraio dei segni nella media

Toro (8° in classifica) - L’amore sarà nell’aria, questa giornata promette risvolti interessanti sul comparto sentimentale. In giornata tutto sarà normale e questo vi permetterà di osare di più. Chi studia o lavora solo nei giorni feriali, non vedrà l’ora che arrivi domenica.

Leone (7° in classifica) - In giornata potreste apprendere un certo pettegolezzo, ma tenetevi alla larga da ogni forma di impiccio possibile.

Sarà bene tenere presente che l’apparenza inganna e che non bisogna mai giudicare un libro dalla copertina. Serata passionale.

Bilancia (6° in classifica) - Buone le previsioni astrali di questo sabato che aprono le porte a nuovi stimoli. Se da tempo non avete fatto altro che preoccuparvi del più e del meno, a partire da questa giornata vi sentirete più tranquilli e sicuri di voi stessi. Con il partner ci saranno dei momenti di complicità.

Ariete (5° in classifica) - Sabato gaudente e positivo, avrete modo di uscire con i vostri cari o incontrarvi con gli amici per un aperitivo o un caffè. La felicità è insita nelle cose di ogni giorno e lo avete capito proprio l’anno scorso. Sarete in prima linea e sprizzerete fascino da tutti i pori. Avanti così!

Classifica e oroscopo dei 4 segni più fortunati del sabato

Scorpione (4° in classifica) - Bandite le preoccupazioni, perché questo sarà un sabato fortunato e pieno di energie. Sfruttate questa giornata per fare una bella passeggiata, le stelle dicono che siete fin troppo sedentari e questo nuoce alla salute. Chiamate o visite dai parenti più stretti.

Pesci (3° in classifica) - Tutti i problemi potranno essere risolti e lasciati alle spalle in questo sabato pieno di vitalità. Sarete carismatici e in ottima forma fisica. Assicuratevi di idratarvi a sufficienza, ne beneficerà anche la vostra pelle. Da tempo state rivalutando un rapporto, siete pronti a fare dei cambiamenti epocali.

Cancro (2° in classifica) - Sabato pieno di movimento e di emozioni, qualcuno potrebbe innamorarsi di voi a prima vista.

Uscirete e vi dedicherete a ciò che amate di più fare, inoltre, le coppie vivranno delle ore di intensità. Presto giungerà una notizia destinata a scuotere il solito trantran.

Sagittario (1° in classifica) - La magica Luna nel vostro segno vi offrirà tutto quello che desiderate. Una persona a voi cara potrebbe dirvi qualcosa di affettuoso o importante, quindi prestatele ascolto. I cuori solitari avranno modo di lasciarsi andare alla passione e di approfondire nuove conoscenze. Trionferanno anche le coppie innamorate. Salute stabile.