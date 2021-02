L'oroscopo di sabato 6 febbraio avrà in serbo tantissime novità per tutti i segni zodiacali. Sarà un momento di grandi cambiamenti, dove amore e lavoro subiranno degli sconvolgimenti non indifferenti. Per avere un quadro più chiaro dell'influenza dei pianeti sulla nostra quotidianità, sarà necessario alzare gli occhi verso la configurazione astrale di domani. Sarà possibile notare la congiunzione di Sole e Mercurio, Sole e Giove, Venere e Giove, Venere e Saturno e Giove e Saturno.

Di seguito, saranno riportati i profili giornalieri di tutti i 12 segni zodiacali, con particolare attenzione all'aspetto sentimentale, affettivo e lavorativo.

Oroscopo del 6 febbraio: gli ultimi segni in classifica

Capricorno (12°posto): non sarà una giornata molto positiva per il vostro segno. Sarete avvolti da un alone di tristezza e rassegnazione, ma nutrirete ancora speranze per il futuro. Forse, al momento, non riuscirete a vedere alcuno spiraglio di luce, ma una persona importante illuminerà la vostra strada grazie alla sua presenza. Se terrete duro, il pessimismo lascerà posto a una nuova determinazione.

Vergine (11°posto): per il momento, sarà necessario mettere in pausa i vostri progetti di vita. Sarà una giornata che non vi offrirà molta libertà di movimento, a causa dei numerosi impegni da portare a termine. Forse, vi sentirete sopraffatti, ma il vostro spirito pratico vi consentirà di uscire da questa situazione.

Presto, tornerete più forti che mai e potrete riprendere in mano gli obiettivi prefissati.

Acquario (10°posto): la situazione, in ambito lavorativo, prenderà una piega inaspettata. Vi sareste aspettati di riuscire a risolvere alcune questioni spinose e invece dovrete avere pazienza. Sarà un'attesa limitata nel tempo, che potrebbe avere dei risvolti positivi, ma che rallenterà i ritmi quotidiani.

Un modo per trovare nuove idee, potrebbe essere quello di trarre ispirazione da libri sulla crescita personale.

Leone (9°posto): il vostro spirito combattivo verrà messo a dura prova dalla situazione lavorativa. Vorreste fare di più, ma vi renderete conto di dover prendere una pausa per ricaricare le batterie. Non potrete continuare a tirare la corda, senza prendervi cura del vostro benessere personale.

Sarà una giornata all'insegna della riflessione, ma a fine serata saprete perfettamente cosa fare.

Oroscopo di domani con i segni al centro della classifica

Bilancia (8°posto): non ci saranno molte sorprese durante questo 6 febbraio. Cercherete di mantenere un basso profilo per non attirare attenzioni indesiderate. Vorreste solo trascorrere una giornata serena, accanto al partner e tra le braccia della vostra famiglia. Purtroppo, qualche piccolo imprevisto metterà alla prova i vostri piani. Starà a voi trovare una soluzione adatta per risollevare l'umore.

Scorpione (7°posto): vi sentirete un po' stressati a causa della situazione economica. Avrete bisogno di guadagnare più denaro, ma dovrete scontrarvi con dei rifiuti spiacevoli. Per fortuna, avrete altre possibilità da sfruttare e, se continuerete a lottare, tutto andrà per il meglio.

Forse, il cambiamento tanto atteso non avverrà subito, ma, nel giro di qualche tempo, potrete definirvi fortunati.

Capricorno (6°posto): metterete coraggio in tutto ciò che farete. Camminerete a testa alta e sarete fieri di voi stessi. In amore, dovrete confrontarvi con un partner poco collaborativo. Sarà talmente preso dai suoi problemi da prestarvi poche attenzioni. La soluzione migliore sarà quella di parlarne a cuore aperto. Sicuramente, dopo qualche tentennamento, raggiungerete lo scopo desiderato.

Toro (5°posto): avrete la sensazione di non essere molto fortunati, ma non vi posizionerete male nella classifica di domani. Dovrete risolvere ancora alcune questioni irrisolte, però, potrete contare sull'amore del partner. Il rapporto sarà caratterizzato da dolcissimi momenti di tenerezza.

Vi scambierete consigli e stima, affinché entrambi possiate affrontare al meglio la giornata.

Astrologia e oroscopo del 6 febbraio: i segni primi in classifica

Ariete (4°posto): tornerete a far valere il vostro carattere battagliero. Qualcuno cercherà di mettervi i piedi in testa, ma saprete benissimo come risolvere la situazione. La famiglia sarà un punto di riferimento fondamentale per voi, anche se potrebbero esserci alcune piccole comprensioni. In ogni caso, entro la fine della giornata, risolverete tutto senza conseguenze di alcun tipo.

Sagittario (3°posto): sarete leali con i vostri amici e non vedrete l'ora di aiutarli. Sarete pronti a donare un sorriso, in ogni circostanza, ma non dimenticherete i vostri progetti. Vorrete crescere in ambito lavorativo, per dare sicurezza alla vostra famiglia.

Sarà un processo lungo e delicato, ma che inizierà subito a dare i suoi frutti. Con un po' di pazienza, riuscirete a raggiungere la posizione desiderata.

Pesci (2°posto): vi farete trascinare da sentimenti profondi e romantici. Il partner occuperà il primo posto nel vostro cuore e il vostro unico sogno sarà quello di migliorare il feeling di coppia. Con la collaborazione di entrambi, avrete modo di sperimentare nuove vette del vostro amore. Attenzione, però, a non dimenticare i vecchi amici: potrebbero aver bisogno della vostra compagnia.

Cancro (1°posto): sarà una giornata fortunata sotto tutti i punti di vista. Vi si presenteranno numerose opportunità in ambito lavorativo e vivrete un rapporto di coppia saldo e sereno. La vostra produttività sarà invidiabile, grazie all'impegno che metterete in ogni cosa che farete.

Non sarete pronti ad accontentarvi, ma potrete già considerarvi soddisfatti di voi stessi.