Nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana che condurrà alla giornata di San Valentino, relativamente ad amore, lavoro e salute.

Di seguito approfondiamo quindi le previsioni astrologiche della settimana che va da lunedì 8 a domenica 14 febbraio 2021, dedicate ai tutti i segni zodiacali.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo 8-14 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – Se il vostro rapporto d’amore è molto solido, cercate di essere più malleabili con la persona che amate. Basta nascondere alcune parti di voi, mostratele senza aver paura dei giudizi altrui. Insomma, cercate di fare meno i preziosi.

I single del segno devono combattere i pregiudizi, se vi mettete in gioco ne uscirete vincitori. Se per svariati motivi avete rinunciato al lavoro, ecco che all’improvviso si apre una nuova porta, e grazie anche al vostro coraggio presto otterrete il successo. A livello fisico vi sentite in forma e siete pronti ad affrontare il mondo.

Toro – Se nei mesi scorsi avete attraversato un periodo negativo con il partner d’amore, questa seconda settimana di febbraio vi aiuta a sistemare malintesi o dubbi. Se il partner ha fatto qualche marachella, spetta a voi perdonarlo oppure chiudere per sempre la relazione. L’unica cosa che dovete fare, in questa settimana di San Valentino, è sforzarvi di dire o fare qualcosa di romantico. Malgrado il periodo, il lavoro procede a passo spedito, presto raccoglierete i frutti del vostro impegno.

Molti progetti vi renderanno più competitivi. Anche le vostre finanze iniziano a essere più generose e potreste pensare a un investimento. La salute sembra buona, ma qualche acciacco lo dovrete ancora sopportare.

Gemelli – Nelle relazioni sentimentali siete piuttosto sbrigativi. Questo potrebbe non andare bene al vostro partner, perché vorrebbe più intimità nel rapporto.

Dedicate più tempo alle questioni sentimentali, soprattutto nella giornata di domenica 14 febbraio. Non mischiate il lavoro con gli affetti, sicuramente non andrete lontano e non raccoglierete buoni risultati. In campo lavorativo, tutto fila liscio nonostante lo stress accumulato negli ultimi tempi. Anche se vi sembra che tutto vada bene, dovete tenere gli occhi aperti: un rivale potrebbe mettervi il bastone tra le ruote.

Dovete migliorare la vostra forma fisica, attenzione a non esporvi troppo.

Cancro – In questa settimana l’amore per voi sarà una cosa meravigliosa. Questo splendido sentimento maturerà anche nelle amicizie che profumano d’amore. Le relazioni saranno particolarmente intense e non potrete di certo annoiarvi con il partner. Avete proprio bisogno d’amore e di affetto, negli ultimi tempi ne avete ricevuto pochissimo. Ciò che conta in questo periodo è mantenere la calma, almeno sul posto di lavoro. Davanti a qualche ingiustizia, l'Oroscopo consiglia di non abbassare ai la guardia e di andare avanti, senza mai dare uno sguardo al passato. Alti e bassi nel settore della salute, ma la vostra forza di volontà vi spingerà molto in alto: attenzione al freddo, la primavera è ancora lontana.

Previsioni astrologiche dall'8 al 14 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – In questo periodo dovete farvi forza e sopportare alcune carenze sentimentali. Armatevi di pazienza e non traete conclusioni affrettate, magari la crisi di coppia che state vivendo è solo passeggera. Male non fa prendere un po’ di tempo per stare soli e riflettere sul da farsi. Se avete famiglia, cercate di non creare confusione ed evitate le battaglie coniugali, altrimenti a pagare le conseguenze saranno i vostri figli. Sfruttate questa settimana di San Valentino per realizzare qualcosa che possa rafforzare ancora di più il legame con il vostro coniuge. Il lavoro non vi sembra più quello di una volta o quantomeno non entusiasmante, forse siete stanchi di occuparvi di progetti che non portano i frutti voluti.

In ogni modo, cercate qualcosa di alternativo e appagante. In salute, non allentate il vostro ritmo solo per qualche piccolo malanno stagionale, se vi lasciate andare poi avrete difficoltà a recuperare il terreno perduto.

Vergine – Siete capaci di superare qualsiasi ostacolo, se al vostro fianco avete la persona giusta che vi sostiene e vi ama. Alcune differenze di carattere ci possono essere, ma ciò non significa che non siete compatibili. Le anime sole che sognano l'amore vero presto troveranno persone interessanti, soprattutto nel giorno di San Valentino. Attenzione, c’è anche la possibilità che perdiate tutto il vostro charme già al primo appuntamento. Sul versante lavorativo bisogna saper accontentarsi. Se avete la presunzione di pretendere di più i vostri colleghi potrebbero inserirvi nella lista nera, quindi è meglio tenere a bada il vostro carattere un po’ particolare e usare buonsenso nei rapporti lavorativi.

Aumentate le vostre difese immunitarie e adottate ogni precauzione, vi aiuterà a non ammalarvi.

Bilancia – Secondo l'oroscopo questa è una settimana tra alti e bassi, soprattutto in amore. Alcune coppie rischiano di rompersi a causa delle continue divergenze di opinioni o per altri motivi gravi. Alla fine, potreste accorgervi di aver preso la decisione migliore nel chiudere la relazione e non avrete rimpianti. Siate sereni e non lamentatevi di ciò che vi succede intorno. Le coppie che stanno insieme da un po’ di anni non si fanno piegare dai problemi esterni, anzi si rafforzano sempre di più e sono anche pronte a fare grandi passi insieme. Il lavoro, in questo periodo, vi tiene sempre in allerta. Dovete riconsiderare alcuni progetti prima di metterli in pratica.

Nella salute, risentirete un po' delle tensioni che si creano intorno a voi.

Scorpione – Questa seconda settimana di febbraio porta la passione alle stelle, soprattutto nel giorno di San Valentino. Non abbiate paura dei vostri sentimenti, se in questi giorni vi sembrano troppo forti o troppo improvvisi. Godeteveli, ma senza fare nulla di avventato. Se siete single da troppo tempo, nel fine settimana potreste fare un incontro che vi stravolge la vita. In campo lavorativo, l'oroscopo consiglia di non mollare davanti alle piccole avversità e di ampliare il vostro modo di pensare e di vedere certe cose. Buone possibilità per chi forma delle società, puntando su persone stabili e determinate. Fisicamente dovreste provare a mettervi in forma.

L'oroscopo della settimana di San Valentino: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questa settimana potreste essere in continua lotta con il partner, a meno che non ammorbidite un po’ il vostro carattere. Essere gelosi e possessivi non porta nulla di buono e si rischia di mettere in discussione il vostro rapporto. Per i cuori solitari si prospetta una settimana di incertezze, ma nel giorno di San Valentino una persona potrebbe stuzzicarvi e farvi perdere la testa. In campo lavorativo, qualcosa funziona a vostro favore, siete un campione della verità e questa qualità vi farà guadagnare tanti punti con gli altri. Non abbiate paure di ostentare questo dono ai colleghi di lavoro. Per il bene della vostra salute, tenete d’occhio la vostra postura, soprattutto quando siete alla scrivania.

Questo può aiutarvi a evitare dolori alla schiena e alle spalle.

Capricorno – C’è troppa agitazione nel settore sentimentale e affettivo, la vostra testardaggine non vi porterà da nessuna parte. Chi non è ancora riuscito a trovare l’anima gemella, non la troverà nemmeno nel giorno di San Valentino, non perché mancheranno le occasioni ma semplicemente perché non avete voglia di impegnarvi in una relazione. Dal punto di vista lavorativo avete difficoltà a tenere tutto sotto controllo, potreste perdere colpi e dare la colpa agli altri. In questo caso, l'oroscopo raccomanda di moderare gli attacchi di rabbia. La salute potrebbe andare su e giù, tuttavia, dovete trovare il coraggio di essere sempre più forti.

Acquario – Questa seconda settimana di febbraio vi vede in pieno fermento affettivo, infatti, guardate l’amore con più intensità e romanticismo.

Per il weekend di San Valentino dovreste organizzare qualcosa di particolare, che lascia senza fiato il vostro partner. Se siete single, forse Cupido ha in mente una persona per voi: abbiate fiducia in lui. Dal punto di vista professionale e finanziario siete in una botte di ferro, nessuno oserà mettersi in mezzo tra voi e i vostri obiettivi. Ci sono cure che vanno fatte, se volete stare bene. Lo stomaco è quello che è, quindi siate meno nervosi e mangiate sano.

Pesci – Il buon umore potrebbe essere la vostra arma vincente, soprattutto in amore. Dovete prendere tutto il bello dalla vostra relazione, senza dare peso ai particolari che si riveleranno infondati e insignificanti. Magari qualche regalo o un piccolo viaggio a sorpresa da fare nel weekend di San Valentino.

Per i single del segno potrebbe risvegliarsi un vecchio amore mai dimenticato, Cupido però non si fida tanto dei ritorni di fiamma, quindi riflettete bene prima di impegnarvi in una storia che ha vissuto più bassi che alti. Dal punto di vista professionale potreste essere meno fortunati, dovete lavorare il doppio per avere qualche extra. A causa di questa situazione stressante e tesa, il vostro fisico potrebbe andare in tilt. La soluzione migliore per scaricare lo stress e la tensione è il riposo.