Cosa hanno in serbo gli astri per l’Oroscopo di venerdì 5 febbraio? Nella prima parte della giornata la Luna sarà ancora nello Scorpione, ma verso le 17.17 transiterà nella casa del Sagittario aprendo le porte a nuove opportunità. In queste 24 ore si avvertirà una forte vibrazione nell’aria e tutto risulterà positivo e luminoso. A gongolare maggiormente saranno i Gemelli, i quali si rientrano tra i segni più fortunati del giorno. Approfondiamo amore, lavoro, salute, fortuna, incontri, soldi attraverso le previsioni delle stelle e annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Oroscopo dei 4 segni meno fortunati del giorno

Scorpione (12° in classifica) - Ultimi istanti con la Luna in caduta nel vostro segno, quindi sarà bene cercare di stringere i denti e attendere pazientemente che tutta questa situazione di debolezza passi. Una gigantesca confusione mentale vi sta divorando, si può dire che non ve la state passando affatto bene. Anche se questo venerdì si presenta pressappoco insidioso, vi basterà esporvi il meno possibile. Da sabato starete molto meglio.

Vergine (11° in classifica) - Queste che trascorrerete saranno 24 ore a dir poco impegnative. Dovrete battagliare duramente e arriverete a fine giornata completamente stremati. Ultimamente avete un chiodo fisso in testa e non vi sentite molto sicuri, avete paura che qualcosa di prezioso possa sfuggirvi di mano da un momento all’altro.

Il vostro corpo sta necessitando di aria pulita, dunque prendete in considerazione delle belle passeggiate nel verde.

Ariete (10° in classifica) - Chi la dura la vince, dice un detto che sarà il vostro mantra-guida in questa giornata che potrebbe regalarvi qualche spiacevole imprevisto. C’è chi si ritroverà a dibattere su un certo argomento riguardante la politica, i soldi o la famiglia.

I cuori innamorati saranno alle prese con il regalo perfetto per San Valentino, ma sarà bene tenere presente che l’amore si dimostra ogni giorno e con le piccole cose. Potrebbero esserci dei risvolti positivi, del resto non tutto il male viene per nuocere.

Acquario (9° in classifica) - Se da alcuni giorni avete notato che tutto vi va storto, la colpa è dell’aspetto planetario che avete.

Non solo il Sole è in esilio nel vostro segno, ma Mercurio si trova in esaltazione e questo incrementa l’attività sia dei vostri pregi che dei vostri difetti. I vostri sogni risultano un po’ incasinati, è abbastanza probabile che abbiate messo in dubbio ogni cosa e non sapete più che pesci prendere. Prendetevi del tempo per riflettere e lasciate che il destino si compia.

Previsioni astrali 5 febbraio, i segni nella media

Toro (8° in classifica) - A partire da questo venerdì vi sentirete più sereni. Ritroverete l’armonia di un tempo e la voglia di stare in compagnia. Risulteranno favoriti gli incontri, i chiarimenti e le proposte, ma dovrete farvi avanti per primi. La Luna sta per lasciare il vostro segno opposto, perciò a breve anche il vostro corpo comincerà a sentirsi meglio.

Qualcuno vi strapperà un sorriso, circondatevi sempre di persone positive. Salute stabile, mangiate più frutta e verdura di stagione.

Sagittario (7° in classifica) - Una certa questione potrebbe anche non mettere tutti d’accordo, ma in questa giornata vi mostrerete determinati ad andare fino in fondo. La mattinata sarà carica di situazioni, impegni e vicende che vi terranno in movimento. Nel pomeriggio, invece, comincerete a dare segni di stanchezza e preferirete rilassarvi davanti alla serie televisiva del momento. Evitate le ore piccole dato che sabato dovrete alzarvi di buonora.

Cancro (6° in classifica) - Le previsioni astrologiche del 5 febbraio vi vedranno dare il massimo in mattinata, onde concludere tutte le faccende entro il pomeriggio.

Generalmente, le prime ore del giorno sono quelle in cui avete più energie e concentrazione, al contrario, nella parte finale della giornata vi sentite stanchi, fiacchi e poco comunicativi. Fatevi forza e cercate di godervi la vita senza dover rinunciare a niente. Vi aspetta un weekend emozionante.

Bilancia (5° in classifica) - Dovrete prendere una certa decisione e lo dovrete fare entro la fine di questa settimana. Questo venerdì sarà molto importante per voi, dato che vi si accenderà una lampadina e vedrete la famosa luce in fondo al tunnel. Avete indugiato abbastanza, perciò finalmente andrete avanti. Qualcuno potrebbe riferirvi un pettegolezzo succulento oppure darvi una certa informazione che in futuro potrebbe tornarvi di grande utilità.

In ogni caso, cercate di tenere le orecchie bene aperte.

Classifica e oroscopo dei segni maggiormente fortunati del giorno

Leone (4° in classifica) - L’oroscopo del 5 febbraio parla di un cielo sgombro dalle solite nubi tempestose. Avete avuto a che fare con un periodo pesante e sofferente, ma a partire da questo venerdì avrete tutte le carte in regola per poter rinascere. In famiglia si respirerà un clima sereno e armonioso, ma anche all’interno delle relazioni di coppia tutto risulterà equilibrato. In mattinata ci sarà del movimento finanziario. Qualcuno sta valutando un certo acquisto immobiliare.

Pesci (3° in classifica) - Rispetto a qualche giorno fa, questo venerdì risulterà pacato. Avrete delle faccende da sbrigare, ma l’ispirazione e la concentrazione vi aiuteranno a concludere il prima possibile.

Separate il dovere dal piacere, mai mischiare le due cose! Qualche nativo del Pesci sta vivendo un terribile periodo, ma questo sarà un venerdì di tregua e pace.

Capricorno (2° in classifica) - La prima settimana di febbraio sta per uscire di scena e in giornata ripenserete alle tante cose che vi sono successe. Più tempo passa più state uscendo da quel guscio in cui vi siete rintanati per mesi e mesi. Aspettatevi 24 ore leggere e senza preoccupazioni, anche se in genere siete ansiosi e apprensivi, specialmente verso i figli. Una persona a voi cara non sta molto bene e ve ne state prendendo cura, siete un segno pieno di sensibilità e fascino.

Gemelli (1° in classifica ) - Nei giorni scorsi avete messo troppa carne a cuocere, perciò sarete ben contenti che in queste 24 ore tutto risulterà sereno.

Non vedete l’ora che arrivi la primavera, il freddo non vi piace. Avete voglia di mettervi in gioco, ma le stelle dicono che lo potrete fare già a partire da questo venerdì. Aspettatevi un gradito weekend, in cui delle cose interessanti accadranno. Soldi in ripresa.