Cosa succederà sul piano astrologico nella giornata di domenica 7 febbraio? A rivelare ogni dettaglio ci pensa l’Oroscopo, che anticipa un interessante aspetto planetario caratterizzato dalla Luna in Sagittario. Proprio i nativi di tale segno si riscopriranno più romantici che mai, mentre i nati del Toro si ritroveranno a sbadigliare dalla noia.

Approfondiamo ogni cosa attraverso le previsioni delle stelle, con annessa classifica.

L’oroscopo di domenica 7 febbraio, i segni meno fortunati del giorno

Toro (12° in classifica) - Domenica noiosa e senza stimoli, le coppie rischieranno di scontrarsi su alcune questioni riguardanti la casa, il denaro, la gelosia o i figli.

Occorre dare tempo al tempo e ogni cosa ritornerà al proprio posto, intanto sarà bene cercare di non perdere la testa e di vedere le cose da un’altra prospettiva. I single sono in cerca di un partner, ma niente e nessuno sembra soddisfare le loro aspettative.

Capricorno (11° in classifica) - Le previsioni astrali del 7 febbraio vi vedranno un poco abulici. Una certa situazione finanziaria sembra darvi del filo da torcere. Spesso non fate in tempo a ricevere la busta paga che già i soldi se ne vanno tra spese, bollette e/o mutui. Cercate di non impazzire in queste 24 ore che si presentano increspate.

Acquario (10° in classifica) - Sono giornate di grande cambiamento, a breve sboccerete come un bel fiore a primavera. Dovete lavorare sulla vostra autostima, perché a quanto pare vi state trascurando e sottovalutando.

L’amore non ha età, anzi. Vi state facendo troppi viaggi mentali e questo vi sta spingendo a rinunciare a molte cose: la vita è breve e va vissuta fino in fondo.

Scorpione (9° in classifica) - L’oroscopo vi mette di fronte ad un problema spinoso che vi state portando dietro da tempo. Ultimamente niente vi va bene e vorreste fuggire in un luogo sperduto e isolato.

Avete necessariamente bisogno di starvene per conto vostro, perciò prendetevi questa domenica per stare in silenzio e per metabolizzare le ultime vicende.

Previsioni astrali 7 febbraio, classifica dei segni nella media

Gemelli (8° in classifica) - Domenica in ripresa, specie dopo un sabato affannoso e privo di stimoli. Sarà bene, però, evitare di infilarsi in dibattiti spinosi altrimenti rischierete di sciuparvi l’intera giornata.

Man mano che la bella stagione si avvicina, avvertite una gran voglia di rinascere. Da tempo state pensando ad un cambio di look o ad un viaggio, prendete in considerazione una bella meta marittima per l’estate, magari a sud Italia.

Pesci (7° in classifica) - Domenica da dedicare alle revisioni e alle pulizie, soprattutto se durante la settimana non avete avuto il tempo per fare queste cose. Rimettere tutto in ordine sarà catartico e favorirà la rigenerazione della vostra mente. Con una certa persona affronterete un discorso importantissimo e potreste anche arrivare insieme a capo di un problema. State lavorando sodo per raggiungere un certo obiettivo, ma cercate di prendervi anche delle giornate di pausa e riposo.

Ariete (6° in classifica) - Via quei cattivi pensieri che vi hanno tormentato per tutta la settimana e largo alle novità e al relax.

In queste 24 ore avrete modo di ritrovare voi stessi e quella serenità che inseguivate da tempo. L’amore di coppia sarà al centro dell’attenzione degli astri, inoltre, la complicità risulterà compatta. Favorite le secondo occasioni, preparatevi a voltare pagina.

Vergine (5° in classifica) - I vostri polmoni necessitano di aria fresca e salutare, dunque prendetevi del tempo per concedervi delle passeggiate nel verde o in spiaggia. Sarà una domenica tranquilla, in cui potrete recuperare le energie consumate durante la settimana. Sarà bene cercare di riposarsi il più possibile visto che le prossime giornate saranno caotiche e piene di vicende al cardiopalma. Siete un po’ annoiati ultimamente, niente vi dà più emozione.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni più fortunati del giorno

Bilancia (4° in classifica) - Le previsioni delle stelle invitano a prendere di petto una certa situazione familiare o personale. Da tempo qualcosa bolle in pentola, ma siete confusi sul da farsi. A partire da questa limpida domenica, ritroverete maggiori certezze e consapevolezze, perciò potrete portare avanti le cose. Gli astri annunciano delle importanti evoluzioni che si manifesteranno entro la prossima estate. Qualcosa di nuovo sta per sbocciare.

Sagittario (3° in classifica) - L’oroscopo di domenica vi vede ben posizionati sul podio. In questa splendida giornata, in cui vi sentirete forti, energici e soprattutto romantici. Ritroverete un legame che si era un po’ incrinato.

Sarà possibile ottenere chiarezza e sistemare ogni dubbio/incertezza. In mattinata e a metà pomeriggio avrete delle cose urgenti da sbrigare, ma sul far della sera vi rilasserete come più vi pare e piace. Bene i sentimenti, progetti in vista!

Leone (2° in classifica) - Questa giornata risulterà estremamente favorevole all’apprendimento di nuovi concetti e alle ricerche riguardanti la propria salute/benessere. Qualcuno ha un problema importante, ma in giornata si sentirà più sereno e combattivo che mai. Vi sveglierete un pochino più tardi e vi gusterete in santa pace la colazione. Il resto della giornata scorrerà senza intoppi e in serata vi rilasserete davanti ad un bel programma televisivo.

Cancro (1° in classifica) - Domenica, dolce domenica.

Il vostro amore per la famiglia, la casa e la persona amata, brillerà senza sosta. Vi sentirete forti, combattivi e soprattutto produttivi. Vi porterete avanti con alcune questioni e finalmente noterete dei lieti risvolti. Siete in attesa della primavera o dell’estate per via di un evento emozionante. In giornata riposerete e recupererete le energie da investire per la seguente settimana che, stando alle previsioni astrali, sarà piena di vicende.