L'oroscopo della giornata di domenica 7 febbraio prevede un Ariete che si lascerà andare a sentimenti positivi grazie a Luna e Venere in buona posizione, al contrario Capricorno potrebbe essere un po’ troppo attaccato a emozioni appartenenti al passato. Leone dovrà cercare di andare avanti nonostante gli ostacoli, mentre Scorpione sarà piuttosto in crisi in fatto di sentimenti. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 7 febbraio.

Previsioni oroscopo domenica 7 febbraio segno per segno

Ariete: ampio spazio a sentimenti ed emozioni in questa giornata.

In amore vi lascerete andare a sentimenti positivi all'interno della vostra relazione di coppia, merito della Luna e Venere in buon aspetto. Per quanto riguarda i single un messaggio romantico v'illuminerà la giornata. Nel lavoro ci saranno evidenti miglioramenti con le vostre mansioni, anche se dovrete tenere in considerazione eventuali spese extra. Voto - 8-

Toro: se vi siete buttati da poco in una nuova relazione sentimentale, secondo l'oroscopo della giornata di domenica, potrebbe nascere qualche incertezza. Non sarà una cosa positiva, ma il vostro amore è forte, quindi non mollate. Se invece siete single, attenti a chi vuole a farvi il filo. Per quanto riguarda il lavoro Marte vi dona forza ed energia, ma non ci saranno grandi soddisfazioni.

Voto - 6+

Gemelli: per alcune idee particolari, ma buone, ci vorrà coraggio per realizzarle, andando incontro anche a eventuali rischi. Con questo cielo così splendente potreste anche provarci. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la Luna non sarà favorevole, dunque occhio a come vi esporrete nei confronti del partner. Se siete single prendersi una giornata di vacanza tutta per voi non sarà una cattiva idea.

Voto - 7

Cancro: il vostro sorriso sincero conquista tutti. Voi cuori solitari avrete qualche possibilità in più, ora che Venere si trova in una posizione più felice. Se avete una relazione stabile la vostra emotività sarà immediatamente notata dal partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro convincerete tutti che siete i migliori, ma dovrete dimostrare di esserlo se volete essere davvero presi in considerazione.

Voto - 7,5

Leone: con la Luna in posizione favorevole il fine settimana andrà benino per voi nativi del segno. Ciò nonostante, tenete conto che già da domani dovrete cavarvela nuovamente da soli e con tanti pianeti opposti sbagliare sarà semplice. In amore provate a chiarire eventuali discussioni con il partner. Se siete single potreste essere un po’ insensibili. Nel lavoro dovrete cercare di andare avanti nonostante gli ostacoli ed eventuali spese impreviste. Arriveranno tempi migliori anche per voi. Voto - 6

Vergine: periodo in lieve calo, ma in ogni caso discreto secondo l'oroscopo del 7 febbraio. In amore la vostra relazione di coppia sarà tutto sommato tranquilla, ciò nonostante meglio fare attenzione, considerato che la Luna è ancora negativa.

Se siete single, se dovete affascinare qualcuno meglio farlo domani. In ambito lavorativo sarete piuttosto agguerriti, ma servirà anche una strategia valida per ottenere successo. Voto - 7-

Bilancia: per voi single sarà una giornata dove metterete da parte ansie e paure, per farvi avanti e accogliere l'amore a braccia aperte. Se avete una relazione stabile Venere e Luna favorevoli vi metteranno a vostro agio con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il settore professionale, con tutto l'impegno che ci avete messo arriveranno discrete soddisfazioni. Voto - 8,5

Scorpione: oroscopo di domenica che vi vedrà in crisi sotto ogni settore, colpa di troppi astri in quadratura dal segno dell'Acquario. In amore mancherà la voglia di parlare con il partner, d'interagire con il mondo, una cosa tipica di voi quando le cose non vanno bene.

Ebbene, forse sarebbe il caso di parlarne. Per quanto riguarda il lavoro, raggiungere buoni risultati non sarà affatto facile quando non ci sono i presupposti adatti. Voto - 5

Sagittario: settore professionale dove vorreste tanto ottenere ciò che desiderate. Forse sarebbe una buona idea aspettare: a ogni cosa il suo tempo. Per quanto riguarda l'amore, l'oroscopo della giornata di domenica vi riserverà una bella Luna in congiunzione, che assieme a Venere vi garantirà un'ottima intesa di coppia. Se siete single sarete molto fiduciosi e ambiziosi per quanto riguarda il vostro futuro e questa sarà un'ottima cosa. Voto - 8

Capricorno: l'intraprendenza non vi mancherà in questo periodo secondo l'oroscopo, soprattutto in ambito professionale vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi.

In amore, invece, meglio non attaccarsi troppo a questioni ormai appartenenti al passato, poiché potrebbero influire negativamente sulla vostra relazione. Se siete single attenti a preoccupazioni e incertezze. Voto - 7+

Acquario: ottima giornata per voi nativi del segno. Questo cielo prevede la Luna favorevole, assieme a tanti astri a vostra disposizione, e per quanto riguarda la sfera sentimentale godrete di una notevole intesa di coppia, perfetta per pianificare il futuro insieme. Se siete single la voglia di cambiare e provare cose nuove potrebbe casualmente farvi incontrare una persona speciale. Nel lavoro dovrete approfittare di tutta questa positività per ottenere il successo che desiderate. Voto - 8,5

Pesci: cielo leggermente contrario, ma che tenderà a migliorare già dalle prossime ore.

In amore la Luna sarà negativa, per cui meglio non insistere troppo con il partner, attendete domani se avete qualcosa da comunicare. Se siete single e qualcuno vi desidera, forse non sarebbe il caso di aspettare e tenerlo sulle spine. Nel lavoro, grazie a un cielo tutto sommato discreto, non mancheranno buoni risultati. Voto - 7-