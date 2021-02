Cosa riservano le stelle per l'Oroscopo di giovedì 4 febbraio? Sul piano astrologico avremo la Luna in Scorpione, nella fase dell'ultimo quarto. A fare i salti di gioia sarà la Bilancia che si posiziona al primo posto in classifica, invece, al contrario, i nati del Sagittario avranno a che fare con un giovedì sottotono. Le previsioni si presentano interessanti per i Cancro e i Pesci, ma anche per gli altri segni zodiacali gli astri hanno qualcosa di importante da riferire. Dunque, approfondiamo il tutto attraverso le previsioni delle stelle e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

L'oroscopo di domani 4 febbraio, previsioni dei quattro segni meno fortunati del giorno

Sagittario (12° In classifica) - L’aspetto lunare di questo giovedì potrebbe "azzerarvi" la concentrazione e la forza. Si prevede una giornata sottotono, ma al contempo impegnativa. Avrete delle commissioni o lavori da sbrigare e non vedrete l’ora che arrivi la sera per poter staccare la spina e tuffarvi sotto le lenzuola. Semplificatevi l’esistenza e tagliate corto davanti a quelle che potrebbero rivelarsi discussioni senza via d’uscita. Attenzione ai fornelli e agli oggetti taglienti.

Capricorno (11° in classifica) - Da un po’ di tempo a queste parti siete apatici e vi comportate in modo strano. Vi sentite a corto di idee e di energie, come se vi mancasse qualcosa.

In queste 24 ore sarà bene tenersi il più possibile alla larga da ogni complicazione. Recentemente potrebbero essere nate delle discussioni o essersi verificati degli imprevisti, ad ogni modo le stelle dicono che occorrerà pazientare ancora per qualche giorno e poi uscirete via da questa tempesta.

Toro (10° in classifica) - Siete un pochino disorientati, da qualche giorno non sapete più dove sbattere la testa e che pesci prendere.

Anche se questa si prospetta una giornata no, qualcosa andrà nel verso giusto ma tutto dipenderà da voi. Magari avete perso lo stimolo o forse niente ha lo stesso sapore ed entusiasmo di un tempo. Cercate di non prendervela troppo con voi stessi e fate pace con il passato.

Ariete (9° in classifica) - L’oroscopo del giorno 4 febbraio ricorda che tra una decina di giorni sarà la festa degli innamorati.

Tutti coloro che sono in una relazione stabile o hanno nel cuore una certa persona, farebbero bene a spremere le meningi e organizzare qualcosa di romantico e importante per San Valentino. L’amore di coppia, specie per chi è insieme da molti anni, necessita di più cura, presenza e divertimento, ma anche voi dovete fare la vostra parte. Purtroppo ultimamente avete difficoltà a sbarcare il lunario e il vostro conto risulta "ko", forse state spendendo più del necessario.

Previsioni astrali 4 febbraio, i segni nella media del giorno

Scorpione (8° in classifica) - Questo giovedì sarà importante per voi che lavorate o fate i pendolari. Perdonate voi stessi, solo così potete abbracciare al meglio le novità che il futuro ha in serbo per voi. I sentimenti e l’amore di coppia risulteranno più accentuati in queste 24 ore, ma con i figli o i genitori potrebbero esserci ancora delle nubi da dissipare.

Siete in attesa di qualcosa, forse di un risultato o un ordine.

Leone (7° in classifica) - Per accelerare i tempi e arrivare in fretta al traguardo occorre imparare a focalizzarsi al 100% su ogni singola attività. Bandite i multitasking e non procrastinate, soprattutto in questa giornata in cui prima finirete, meglio starete. In questo periodo soffrite per qualcosa forse un fastidio, un dolore, una perdita, insomma qualcosa di importante. Cercate di ripulire tutte queste emozioni tossiche e di lavorare sul vostro miglioramento spirituale e personale. Entro domenica la vostra anima ritroverà sollievo.

Cancro (6° in classifica) - Ci sono tante cose che volete realizzare e tanti mondi che desiderate scoprire, ma se ogni volta reprimete le idee, magari reputandovi incapaci o diversi dagli altri, allora combinerete ben poco nella vita.

Rompete le barriere, sfidate voi stessi e non vergognatevi a fare cose nuove. Un passettino alla volta e riuscirete a tirare fuori la vostra vera personalità. Questo sarà un giovedì di forza, anche se potreste sentirvi un po’ male a causa di un giramento di testa. Il vostro corpo vi sta mandando un chiarissimo segnale: dovete rallentare.

Vergine (5° in classifica) - Siete un segno pieno di risorse, ma tendete a sottovalutarvi e a nascondervi dietro ai “non posso” o ai “non devo”. Anche se potreste non averne voglia, tirate fuori il vostro carattere giocoso e ridete a squarciagola. Cantate, ballate, amate. Non fatevi troppi problemi solo perché ormai avete una certa età o perché soffrite: la vita è breve e va vissuta fino in fondo. Questa sarà una giornata fantastica!

Classifica e oroscopo dei segni più fortunati

Pesci (4° in classifica) - Negli anni avete fatto un sacco di rinunce e vi siete chiusi in voi stessi, ma in giornata vi sentirete incredibilmente espansivi e sorridenti. L’amore di coppia sta per spiccare il volo, quindi coloro che cercano una gravidanza o mirano a sposarsi/convivere, in giornata potranno cominciare a parlarne o a seminare i semi di questi progetti romantici. La primavera sta per arrivare, non fatevi trovare impreparati e fuori forma.

Acquario (3° in classifica) - L’oroscopo di domani 4 febbraio annuncia una graditissima giornata in cui si riaccenderà la speranza e l’amore. Chi è rimasto solo per molto tempo, sta per incrociare la freccia di Cupido (potrebbe succedere anche in queste 24 ore!).

Chi è in coppia da anni, si sentirà pronto ad apportare dei cambiamenti destinati a scuotere la monotonia. In giornata uscirete, ma andateci piano con il denaro.

Gemelli (2° in classifica) - Per voi si presenta un giovedì ricco di ispirazioni, amore, risate e unità familiare. Amate uscire e socializzare, dunque non fatevi troppi problemi ma cercate solamente di non invadere eccessivamente gli spazi altrui. Nel lavoro risultano in dirittura d’arrivo delle novità, forse una promozione o un aumento della busta paga. Questa sarà la giornata giusta per tentare la fortuna e stringere degli accordi. Qualche nativo di questo sprizzante segno, a breve affronterà un trasloco o un’operazione.

Bilancia (1° in classifica) - Le previsioni delle stelle parlano di una giornata al top della forma fisica e mentale.

Il tempo è il miglior medico, così come lo sono la risata e la serenità. Cercate di ridurre ogni forma di stress e preferite sempre una vita più rilassata e meno impegnativa. Qualcuno sta pensando di rinnovare il proprio look o di cambiare casa entro l’estate. Queste 24 ore saranno le migliori per programmare un viaggio, sostenere un esame, risolvere dei problemi e per sostenere un’operazione.