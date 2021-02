Cosa dice l'Astrologia riguardo la giornata del 22 febbraio? A togliere eventuali dubbi o curiosità in merito a questo inizio settimana è l'Oroscopo, pronto a svelare le previsioni zodiacali su amore e lavoro.

A essere messi sotto analisi saranno in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di dare un nome ai segni migliori del giorno in assoluto? Senz'altro il periodo cadrà "a fagiolo" per i nativi del segno del Capricorno, valutato in giornata super-fortunata in quanto sostenuto da Marte in trigono e Nettuno in sestile, entrambi verso Plutone. Continuando poi a elencare gli altri segni positivi di questo lunedì, in buona evidenza risultano Scorpione e Acquario, considerati entrambi degni di fregiarsi delle quattro stelline di rito.

Invece, sottoposti a dura prova da astri negativi sia Bilancia che Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del 22 febbraio

Bilancia: ★★★. In arrivo un lunedì 22 febbraio portatore delle antipatiche tre stelline relative ai frangenti valutati sottotono. In evidenza, quindi, una giornata d'inizio settimana pensierosa, ovviamente da vivere con una certa concentrazione specialmente nei riguardi di situazioni un pochino più impegnative. In amore, ci saranno alcuni problemi nella vita di coppia che dovrete cercare di affrontare e logicamente risolvere al più presto: se volete superare le vostre paure o facilitare il rapporto con il partner, potreste iniziare a concentrarvi su proprio questo aspetto già da ora.

Single, tensione ed agitazione saranno alle porte, quindi prendete tempo e non fidatevi troppo delle sensazioni, potrebbero rivelarsi del tutto sbagliate. Nel lavoro, tutte le problematiche del periodo saranno differibili ai prossimi giorni. Liberatevi dunque dagli impegni per dedicarvi esclusivamente ad un progetto che vi sta a cuore e che avrà bisogno del vostro intervento per essere terminato.

Di certo non potete aspettare ancora, avete già perso sin troppo tempo.

Scorpione: ★★★★. Si preannuncia una giornata abbastanza lineare e senza troppi intoppi, ottima in relazione al prossimo inizio settimana. Il lunedì in analisi pertanto avrà il diretto contatto con formazioni astrali non negative, anche se poco efficaci. In definitiva, una discreta realtà con cui convivere con intelligenza e in tutta serenità.

In amore, vivrete momenti confortevoli con la persona amata: con la Luna in Cancro parzialmente favorevole, l’umore sarà discreto e agevolerà non poco i vostri rapporti affettivi. Dialogate quindi, soprattutto con il partner, onde evitare di trasformare piccoli problemi in litigi seri. Un’escursione o una gita da programmare per il prossimo weekend (restrizioni permettendo) porterà tanta allegria. Single, per molti di voi si preannuncia una giornata più che incoraggiante, oltre che in campo sentimentale soprattutto nelle questioni legate all'amicizia. In alcuni casi, qualcuno avrà ancora bisogno di stabilire un certo feeling con le persone che lo circondano: fatelo! Nel lavoro, potrete godere di ottime opportunità a patto però di cercare di non essere troppo istintivi.

Prendetevi tutto il tempo che serve per pensare.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 22 febbraio al Sagittario predice che questo lunedì sarà speciale per il segno. In generale vi sarà facile seppellire l'ascia di guerra, risolvere eventuali problemi o trovare un terreno d’intesa con coloro i quali eventualmente foste in disaccordo. In amore, tranquillità e tanta serenità nel cuore. Le stelle riporteranno nei vostri pensieri dei piacevoli ricordi e potrete approfittarne per stupire il vostro partner: fatelo esaudendo un desiderio confidato in passato, sarà questo il vostro regalo inaspettato. Potrete contare su una profondità d'animo e su un giusto senso d'equilibrio nell'affrontare e vivere serenamente la vostra vita di coppia. Pronti ad affascinare di nuovo il vostro partner?

Single, vi porrete tante domande su un eventuale futuro amoroso, per ora abbastanza incerto: non preoccupatevi, l'amore sicuramente arriverà anche per voi, basterà solo saper aspettare il momento buono. Nel lavoro, con astri positivi ben disposti a dispensare l'entusiasmo e l'energia psicofisica necessaria, quasi tutto vi riuscirà bene. Molte cose si incanaleranno nella direzione giusta.

Oroscopo e stelle di lunedì 22 febbraio

Capricorno: ★★★★★. La giornata di partenza della nuova settimana si presuppone possa essere fantastica in primis in amore: avrete l'opportunità di assaporare le gioie della vita a due e di sentirvi finalmente in piena sintonia con la persona che avete nel cuore. In questa giornata Nettuno e Marte entrambi in sestile al vostro Plutone dovrebbero portare ad un maggior affiatamento con il partner e di conseguenza molte ore di felice intesa.

Intanto datevi da fare nel rapporto, evitando di dare sempre per scontata la disponibilità di coloro che avete nel cuore. Single, tutto bene, ma attualmente fermi e stabili sulle solite posizioni. La famiglia sembra catalizzare molto di più le vostre energie, col risultato di farvi sentire impegnati, liberi e felici, senza più spazi chiusi sul personale. Se piace, perché no... Nel lavoro infine, periodo interessante: avrete nuove prospettive davanti e di certo non vi arrenderete. Buone nuove in arrivo anche nel settore privato.

Acquario: ★★★★. Giornata semplice, improntata in linea di massima verso un normale cammino e per questo valutata come buona. In generale, con charme e tanta eleganza saprete giocare in modo convincente le vostre carte.

In amore, certamente dovrete fare le scelte giuste per non strapazzare troppo il vostro morale. In coppia, potreste chiudere qualcuna tra le questioni che avete lasciato in sospeso e alla fine riuscire a trovare una soluzione in grado di soddisfare entrambi. Single, incontrare una persona con la quale avete interessi in comune potrebbe essere un'ottima opportunità per iniziare qualcosa di significativo (sentimentalmente parlando). Ci sono stati dei giorni in cui tornavate a casa tristi e delusi dal fatto che la comunicazione con gli altri non aveva funzionato a dovere: in queste ore sicuramente vi farà bene anche solo parlarne. Nel lavoro durante lo scorrere di questa incredibile giornata, la determinazione e la tenacia vi aiuteranno a far carriera e a lanciarvi in nuove esperienze.

Pesci: ★★. L'oroscopo di lunedì 22 febbraio indica un periodo sicuramente da prendere con le cosiddette "pinze", specialmente nel comparto dedicato ai sentimenti. In amore, eventuali giri di parole non serviranno a rendere meno tesa la situazione. Perciò, meglio arrivare al dunque così, forse, la vostra sincerità sarà premiata. In alcuni frangenti potrebbero iniziare piccoli battibecchi potenzialmente in grado di sfociare in forti tensioni con il partner. In coppia, lo sappiamo, ci sono stati giorni migliori nella vostra vita, adesso la sfera sentimentale vi chiede di essere maggiormente considerata e apprezzata. In qualche caso una persona tenterà di mettervi addosso un po' di buon umore. Single, nel valorizzare qualche amicizia potreste avere delle difficoltà: tranquilli, agendo con convinzione e decisione andrete dritti verso il successo.

Parola d'ordine: fiducia! Nel lavoro, cercate di muovervi secondo le direttive imposte da chi comanda: siate scrupolosi e precisi. Intanto, tenete conto che la giornata non sarà tra le più favorevoli, con le stelle in posizione un po' ambigua nei confronti del segno

Classifica 22 febbraio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 22 febbraio sta per essere rivelata. Come sempre a fare da anello della bilancia saranno le effemeridi sul segno: pronti a scoprire quale sarà la posizione interessante il segno di nascita di ognuno di voi? In questo contesto a tenere alta la bandiera dei simboli di Acqua sarà i Cancro, giustamente indicato in prima posizione in classifica. Al secondo posto un gruppetto formato da quattro segni: Gemelli, Leone, Sagittario, Capricorno.

A metà classifica altresì è racchiusa ancora un'altra bella quartina: Toro, Vergine, Scorpione, Acquario alla pari in quarta posizione. Quinto posto tutto a carico dell'Ariete e della Bilancia con, in ultima posizione, Pesci. I dettagli nel riepilogo:.

Le stelline di lunedì 22 febbraio: