Lunedì 22 febbraio troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno del Cancro, mentre il Sole assieme a Nettuno sosterà sui gradi dei Pesci. Plutone proseguirà il moto in Capricorno, così come Marte ed Urano rimarranno stabili nell'orbita del Toro. In ultimo, Giove, Saturno, Venere e Mercurio permarranno in Acquario come il Nodo Lunare continuerà il domicilio in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Scorpione, meno conciliante per Capricorno e Vergine.

Sul podio

1° posto Scorpione: passionali. L'indole focosa del secondo segno d'Acqua avrà buone chance di irrompere in maniera prorompente nel mènage amoroso in questo lunedì, specialmente per la prima e seconda decade del segno.

2° posto Cancro: galanti. La settimana aprirà presumibilmente i battenti coi nati Cancro spiccatamente attenti alle esigenze del partner, ed il merito sarà in gran parte della Luna nel segno e di Venere d'Aria che flirteranno per l'intera giornata.

3° posto Pesci: lavoro a gonfie vele. Ad avere una marcia in più in queste 24 ore saranno, c'è da scommetterci, i liberi professionisti del dodicesimo segno zodiacale che, grazie alla congiunzione dei Luminari sommata al moto diretto mercuriale in Acquario, sbaraglieranno la concorrenza.

I mezzani

4° posto Leone: attendisti. La prima decade del secondo segno Fisso potrebbe assumere un mood attendista questo lunedì, in particolar modo sul fronte professionale dove l'opposizione dei pianeti generazionali gli intimerà di non forzare i tempi.

5° posto Acquario: soluzioni. Giornata che avrà ottime possibilità di risultare particolarmente utile ai nati Acquario sul fronte pratico, nel quale riusciranno a trovare delle geniali soluzioni laddove gli altri scorgeranno soltanto problematiche.

6° posto Gemelli: a testa bassa. La posizione dei Luminari sommata alla spinta della Bianca Signora nel loro Elemento donerà, con ogni probabilità, ai nativi una determinazione senza eguali, che gli permetterà di faticare senza quasi accusarne la stanchezza.

7° posto Sagittario: taciturni. Con Nettuno e Mercurio che si sfideranno nel cielo i nati Sagittario potrebbero limitare al minimo la comunicazione col mondo circostante, preferendo restare immersi nei propri pensieri piuttosto che esternare le loro eventuali perplessità.

8° posto Toro: pantofolai. Il primo segno Fisso in questa giornata farà probabilmente i conti coi richiami della quotidianità che lo spingeranno a mettere il naso fuori casa.

La voglia di mondanità, però, sarà quasi nulla ed i nativi preferiranno di gran lunga trascorrere la giornata in casa.

9° posto Bilancia: umore flop. Sebbene il parterre planetario non sarà malevolo questo lunedì, i nati Bilancia potrebbero dover fare i conti con l'uggiosa Luna in Cancro e la melanconica posizione nettuniana che faranno scivolare il loro umore sotto i tacchi.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: punto della situazione. Il Plenilunio nel segno del 27 febbraio darà il via ad un rinnovamento in termini di priorità esistenziali in casa Vergine, ma prima di quella data i nativi saranno chiamati a fare il punto della situazione in diversi settori della loro vita.

11° posto Capricorno: pile scariche. Più che le energie fisiche, supportate egregiamente dal transito marziale, ai nati Capricorno mancheranno presumibilmente quelle mentali in questa giornata, dove sarebbe meglio rinviare attività pratiche troppo impegnative.

12° posto Ariete: secondo fine. Il Luminare notturno nel suo domicilio preferito e l'accoppiata Sole-Nettuno in Pesci spingeranno, c'è da scommetterci, i nati Ariete ad agire esclusivamente per un secondo fine, specialmente in amore dove l'amato bene non ci metterà molto a mangiare la foglia.