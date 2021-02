L'Oroscopo settimanale dall'1 al 7 marzo è pronto a rivelare come sarà questa prima settimana del terzo mese dell'anno. La Luna sarà in Bilancia, Scorpione, Sagittario e Capricorno, per cui non saranno delle giornate lineari, anzi. Ci saranno delle variazioni, spunteranno novità, indiscrezioni e tanti segni dovranno correre ai ripari. Sarà una settimana che comporterà degli sforzi extra. Se i nati dell'Acquario saranno sotto pressione, i Pesci risulteranno vincenti. Amore, lavoro, salute, soldi, famiglia, fortuna: approfondiamo quello che potrebbe succedere prossimamente, leggendo nel dettaglio le previsioni della settimana per ciascun segno.

Oroscopo 1-7 marzo: la settimana per i primi 4 segni zodiacali

Ariete - La settimana avrà tanto da offrirvi, ma dovrete assumere un atteggiamento più aperto. Forse ultimamente la vostra voglia di fare e di amare è stata un po’ traballante, ma le stelle annunciano movimenti positivi all’interno delle relazioni sociali ed economiche. Entro il weekend otterrete qualcosa di importante e potreste chiudere eventuali contenziosi o accordi/affari. La vita, nel suo complesso, non va sempre come da programma, ma quello che conta è la capacità di rialzarsi in piedi dopo una brusca caduta e continuare a coltivare la speranza.

Toro - L’oroscopo del Toro della settimana fino al 7 marzo premette che avrete delle giornate buone e altre no. Sarete indaffarati in una certa mansione e questo rischierà di generare ulteriore stress.

C'è chi sta sognando un viaggio all'estero, ma teme che possa andare nuovamente tutto in fumo. Le stelle invitano a non strafare e a non gettare la spugna, perché ad andarci di mezzo potrebbe essere proprio la salute! In famiglia non escludetevi e non fatevi escludere.

Gemelli - La prima settimana di marzo partirà con lo sprint che cercate. Ci sono dei progetti in ballo, ma a frenarvi è l’incertezza sul futuro ed anche la famiglia.

C'è un mutuo o una certa spesa da sostenere che non vi fa stare sereni, ma in queste giornate avrete più respiro. Le stelle parlano di crisi sentimentali che potranno essere sistemate entro il weekend, quindi sarà una settimana positiva tutto sommato! Domenica vivrete delle intense emozioni, qualcuno o qualcosa potrebbe anche sorprendervi.

Cancro - L’oroscopo settimanale del Cancro parla di sensazioni non proprio favorevoli che potrebbero verificarsi in questi prossimi giorni.

Alcuni nativi di questo segno acquatico stanno attraversando un brutto momento a causa di una crisi interiore. Le vostre percezioni sul futuro non sembrano positive, ma sarà bene sbarazzarsi del pessimismo. Dedicate queste giornate alla ricerca di una nuova passione o progetto. Non scoraggiatevi soltanto perché dei sogni potrebbero essere sfumati, anzi andate incontro alla vita anziché attendere che siano gli eventi a verificarsi: "Memento audere semper". Marzo sarà il vostro mese della svolta!

Previsioni astrali dall'1 al 7 marzo: i segni dal Leone allo Scorpione

Leone - Ci sono state delle circostanze che vi hanno cambiato la vita colpendovi nel profondo, ma bene o male siete andati avanti. Questa prima settimana di marzo vi restituirà serenità, tenacia e soprattutto il sorriso.

Dopo un inizio dell'anno in sordina, la musica cambierà e vi renderete conto che c'è sempre una via d'uscita e che nessuna tempesta dura in eterno. In settimana, forse in previsione di un viaggio estivo, vi metterete a dieta e seguirete un programma dettagliato per rimettervi in forma. Marzo avrà tanto da offrirvi, ma se vi chiuderete a riccio rischierete soltanto di precludervi ogni possibilità.

Vergine - Delle decisioni o scelte effettuate di recente potrebbero non piacervi più, ma non è mai tardi per tornare indietro e aggiustare il tiro. In settimana sarete brillanti, positivi e vitali. Entro la fine di questo mese ci saranno dei cambiamenti, per cui sarà bene giocare d'anticipo e prevenire gli eventi. Nei prossimi giorni vi darete molto da fare.

A quanto pare, in casa avete adoperato delle trasformazioni, ma dovrete dare l'ultimo tocco. Cercate di dormire di più e di tenere i problemi esterni lontano dal focolare domestico.

Bilancia - Le stelle parlano di una settimana determinante: finalmente si svolterà! Chi lavora e sogna una carriera in crescendo, farà bene a partire con il piede giusto e a tenersi al passo con le novità. Lunedì e martedì sarete al top della forma, per cui non dovrebbero esserci dei grossi problemi. Il vostro non è certo un segno estroverso, ma bene o male riuscirete ad aprirvi e ad allacciare nuovi contatti. All'interno del nucleo familiare o di coppia, potrebbe succedere qualcosa di interessante.

Scorpione - Marzo comincerà nel migliore dei modi grazie alla Luna nel vostro campo tra martedì sera e giovedì.

Questo vi permetterà di fare piazza pulita di tutte quelle cose e situazioni che non funzionano più o che vi stressano. State facendo dei grossi sacrifici per tirare avanti la famiglia e a volte avete la sensazione di non riuscire più a vedere la fine del tunnel, ma non è così! In questa settimana l'oroscopo dello Scorpione prevede emozioni, serenità e voglia di cantare. Spunterà il sole all'interno del vostro cuore e tornerete a mettervi in gioco.

Previsioni dell'oroscopo degli ultimi 4 segni zodiacali

Sagittario - Investite di più nei giorni con la Luna nel vostro segno, ossia venerdì e sabato. Questa sarà una settimana impegnativa ed anche decisiva. Potreste ritrovarvi ad un bivio e a dover prendere una decisione. Ad ogni modo, evitate di fare il passo più lungo della gamba e non fermatevi alle prime porte chiuse che vi ritroverete sulla via.

Per andare avanti nella vita, occorre continuare a camminare. Una certa sofferenza vi darà meno filo da torcere e questo vi permetterà di godere di un grande sprazzo di forza. Siate più presenti ed indulgenti in famiglia, specie se avete dei figli piccoli.

Capricorno - Settimana in cui si sbloccheranno delle situazioni, sarà bene tenere gli occhi aperti. Domenica, la Luna nel vostro segno, amplificherà ogni pensiero, sensazione ed emozione, ma fino a quel giorno dovrete concentrarvi sul vostro lavoro/studio o sulla famiglia. Sulle vostre spalle sorreggete molteplici responsabilità, ma in settimana vi libererete di qualche peso. Ci saranno delle grosse novità generali, per cui sarà bene giocare d'anticipo e non farsi trovare impreparati. Vi dedicherete di più al vostro corpo che avete trascurato a lungo.

Avrete voglia di stare all'aperto, magari nel verde della natura. Attenzione al cielo: "Marzo pazzarello".

Acquario - "Il buongiorno si vede dal mattino" dice un famoso detto e sarà proprio questo il mantra che vi guiderà nel corso dell'intera settimana. Le previsioni astrali al 7 marzo parlano di occasioni, affari, investimenti da chiudere il prima possibile perché delle situazioni potrebbero prendere una piega poco gradita. Cercate di non prendervela troppo se delle cose non dovessero andare come sperato: mai darsi per vinti. Sarete un po' sotto pressione, ma cercate di non accumulare troppo stress o responsabilità perché risultate al limite. Un po' di sano shopping (anche online) o una lettura leggera ed emozionante, vi aiuterà a rilassarvi e a svagare la mente.

Pesci - Questa settimana sarà vincente per coloro che appartengono a questo magnifico segno d'acqua. Anche se delle novità potrebbero non sortire gli effetti sperati, vi sentirete bene sia mentalmente che fisicamente e quindi non sarete disposti a indietreggiare. Qualche nativo sembra essere giunto ad una svolta significativa, perciò sarà bene curare i dettagli e completare l'opera. Chi lavora in proprio o chi ha delle rate da pagare, potrebbe ritrovarsi a dover rivedere i conti. Riuscirete a concludere tante cose.