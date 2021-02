Le previsioni degli astri e delle stelle lasciano presagire una giornata interessante per il Sagittario, che sta vivendo un momento molto vantaggioso per quanto riguarda la sfera lavorativa, dove arrivano belle soddisfazioni e importanti riconoscimenti. La perspicacia dei Pesci si rivela la carta vincente al fine di risolvere una situazione scomoda. Dubbi per il Toro. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di mercoledì 10 febbraio 2021 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di mercoledì 10 febbraio 2021

Ariete: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di non cedere alle provocazioni, soprattutto in amore, dove il partner potrebbe stuzzicarvi un po’.

Bene il lavoro.

Toro: nonostante le rassicurazioni arrivate durante le giornate precedenti, durante queste ore potrebbero esserci ancora dei dubbi per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica, dove qualcuno potrebbe avere la sensazione di non essersi occupato adeguatamente di alcune situazioni.

Gemelli: tutto sembra aver ripreso il giusto posto e la prospettiva che avete di voi stessi e del mondo è di certo migliore e più positiva. Questo è un buon momento per esporsi per quanto riguarda la sfera professionale dove si può ottenere molto, ma anche per quanto riguarda l’amore dove le stelle proteggono le coppie e favoriscono gli incontri.

Cancro: durante le prossime 24 ore potrebbero esserci delle questioni da risolvere riguardanti la sfera legale o economica.

Qualcuno potrebbe dover rivolgersi ad un notaio o ad un avvocato. Cercate di gestire tutto con lucidità senza perdere la calma e la ragione.

Leone: l’oroscopo di mercoledì 10 febbraio 2021 la spiaggia è una giornata faticosa per il segno che potrebbe risentire di un lieve calo di energie. Resta invece un momento positivo per quanto riguarda la sfera lavorativa dove potrebbero giungere delle novità e anche in amore le stelle sono più favorevoli.

Vergine: la prima metà di febbraio si sta rilevando positiva per il segno soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale dove qualcuno potrebbe essere alle prese con nuove opportunità, incarichi o situazioni. È un momento di crescita e di miglioramento dove è bene investire in sé stessi e sulle proprie capacità. L’amore vi sorride e la passione si riaccende.

Bilancia: non resta che concentrarsi sull’amore. Le giornate precedenti potrebbero aver portato dei dubbi ma ora la situazione appare più chiara, il sentimento è vero e il vostro cuore merita di essere ascoltato. Ottima la forma fisica.

Scorpione: questo è uno dei segni più razionali dello zodiaco, tuttavia qualche volta bisogna saper dare anche ascolto al cuore. Ed è proprio questo quello che le stelle vi chiedono durante le prossime 24 ore, quando l’amore potrebbe tornare ad occupare un ruolo centrale. Un po’ di stress per il fisico.

Sagittario: l’oroscopo di mercoledì 10 febbraio 2021 la sua giornata interessante per il segno che potrebbe trovare l’amore laddove non avrebbe mai pensato. Un’amicizia di vecchia data o un incontro recente potrebbe rivelarsi qualcosa di molto più importante e spingere altri a fare progetti anche per il futuro.

Nel lavoro siete apprezzati ed è un buon momento per il fisico.

Capricorno: le stelle lasciano presagire una giornata impegnativa per il segno, ma anche soddisfacente. È il momento per concentrarsi sulla sfera pratica, per mandare avanti dei progetti, avviare delle attività o concludere delle compravendite. Serenità in amore.

Acquario: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di non perdere di vista i vostri obiettivi. Restate fedeli a voi stessi e a quelli che sono i vostri principi, senza lasciarvi condizionare dalle opinioni altrui. Serenità in amore. Le stelle favoriscono gli incontri soprattutto nel weekend.

Pesci: la vostra perspicacia potrebbe salvarvi da qualcosa di spiacevole durante le prossime ore. Dunque fidatevi del vostro istinto.

La passione si accende in amore e anche gli incontri sono favoriti. Cautela per il fisico, non dimenticate di ritagliarvi dei momenti di riposo.