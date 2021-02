Secondo le previsioni zodiacali, la giornata del 10 febbraio sarà caratterizzata da momenti ricchi di gioia e da altri carichi di tensione. Le stelle, con la loro influenza, regoleranno la vita affettiva, lavorativa ed emotiva di ciascuno di noi. Per avere un quadro chiaro dell'Oroscopo di domani, sarà necessario osservare la mappa celeste e i movimenti planetari.

Per quanto riguarda le posizioni dei pianeti è possibile notare:

Sole, Mercurio, Venere, Giove e Saturno in Acquario;

Luna e Plutone in Capricorno;

Marte e Urano in Toro;

Nettuno in Pesci.

Di seguito i dettagli dei profili zodiacali dell'oroscopo di domani 10 febbraio e la conseguente classifica.

Previsioni astrologiche del 10 febbraio: i segni ultimi in classifica

Ariete (12° posto): il vostro spirito d'iniziativa verrà messo alla prova dalle difficoltà che incontrerete nel corso della giornata. Vorreste permettere all'io interiore di brillare come una stella, ma le liti con il partner oscureranno la sua essenza. Sarà necessario ristabilire l'equilibrio delle cose con un po' di pazienza e tanta consapevolezza. La comprensione delle emozioni porterà alla svolta decisiva.

Cancro (11° posto): tenderete a chiudervi in voi stessi per non dover affrontare le delusioni al di fuori della vostra zona di comfort. I rapporti con gli altri diventeranno tesi e difficili da portare avanti. Le esigenze del partner non saranno eccessive, ma vi sembrerà di non riuscire a far fronte a tutto.

L'oroscopo di domani consiglia di affrontare una cosa alla volta, senza sovraccaricarvi di emozioni inutili e contrastanti.

Vergine (10° posto) la risalita lungo la classifica sarà lenta, ma forse, con un po' di pazienza, riuscirete ad avvicinarvi al podio. Avrete uno spiccato senso per le questioni pratiche, ma vi rimarrà difficile comprendere le emozioni altrui.

Sottovaluterete una questione importante, che potrebbe avere delle grandi ripercussioni sulla vita dei vostri cari. Il segreto starà nel cogliere i dettagli e non solo l'aspetto generale.

Capricorno (9° posto): non sarete ancora pronti a lasciarvi andare in una nuova relazione amorosa, ma sentirete che qualcosa inizierà a cambiare dentro di voi. Sarete alla ricerca di armonia all'interno della vostra quotidianità, ci saranno elementi da cambiare e altri da migliorare.

In ogni caso vi basterà un po' d'impegno per ottenere dei buoni risultati. Non preoccupatevi se dovrete attendere un po'.

I segni zodiacali al centro della classifica

Scorpione (8° posto): deciderete di dover fare qualcosa per migliorare la relazione con il partner. Avrete l'impressione di non ricevere abbastanza attenzioni, ma vorrete esserne certi prima di attaccarlo. Lascerete emergere il vostro spirito d'osservazione e proverete a confrontarvi con parenti e amici. Un suggerimento controcorrente potrebbe rivelarsi davvero molto utile.

Sagittario (7° posto): le preoccupazioni legate al lavoro rovineranno questo 10 febbraio. Non riuscirete a rilassarvi, né a trovare l'equilibrio interiore. Avrete bisogno di qualcuno che vi stia accanto e che vi dimostri tutto il suo affetto.

Forse sottovaluterete alcuni gesti che arriveranno da parte delle persone care, non dandogli la giusta importanza. Ascoltando gli altri avrete gli strumenti per agire nel modo migliore.

Leone (6° posto): non sarete soddisfatti della vostra vita lavorativa. Tenderete a mettere in discussione le vostre strategie e a crearne delle altre. Non avrete la pazienza di aspettare e questo potrebbe arrecarvi qualche difficoltà. L'oroscopo di domani consiglia di non pretendere che tutto accada subito. Gli eventi dovranno seguire i loro ritmi naturali prima di trasformarsi in qualcosa che potrà essere usato al meglio.

Pesci (5° posto): subirete una piccola delusione in ambito sentimentale. Sarà qualcosa di prevedibile e che già da tempo, vi aspettavate, ma lascerà ugualmente il segno.

Metterete in discussione vari aspetti della vostra vita e inizierete a riflettere sulle azioni che potrete fare per migliorare. Dal punto di vista sociale sarete amichevoli e leali, ma darete poca confidenza alle persone che conoscete poco.

I segni più fortunati secondo le previsioni zodiacali del 10 febbraio

Gemelli (4° posto): avvertirete il bisogno di espandere la vostra cerchia di amici. Non sarà il momento migliore e per questo vi sentirete limitati. Un buon controllo della tecnologia potrebbe compensare, almeno per il momento, questa mancanza. L'oroscopo consiglia di concentrarvi sui vostri hobby preferiti e di provare a scoprirne dei nuovi. Un vostro talento nascosto potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Toro (3° posto): la vostra scalata all'interno della classifica vi renderà meritevoli d'emozioni.

Verrete circondati da un alone di fortuna e positività. Di colpo allontanerete le vostre paure per realizzare qualcosa d'importante. Una persona a voi molto vicina subirà l'effetto del vostro fascino, attenzione a non illuderla e a non prenderla in giro. La famiglia sarà pronta a venirvi incontro in una situazione importante.

Bilancia (2° posto): sarete molto più rilassati rispetto al giorno precedente, perché riuscirete ad adottare il giusto ritmo. Gli impegni non saranno un ostacolo, ma costituiranno uno stimolo per andare avanti. Avrete molti obiettivi da raggiungere e, lavorando su una cosa alla volta, potrete definire i diversi ambiti della vostra vita. Non sarete molto interessati all'amore, ma una persona speciale potrebbe essere attirata da voi.

Acquario (1° posto): dopo diversi giorni in fondo alla classifica, finalmente spiccherete tra tutti i segni. Il vostro buon carattere vi renderà sensibili e molto recettivi. Le persone ameranno stare in vostra compagnia, soprattutto perché avranno modo di esprimersi liberamente e potranno ricevere validi consigli. Sarete degli ottimi partner e non vi mancherà mai la risposta giusta. Attenzione allo stress lavorativo.