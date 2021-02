Un quadro astrale positivo protegge la Vergine, che vive un momento di estrema creatività e positività, sia in amore che nel lavoro. Al contrario la gelosia dello Scorpione potrebbe mettere a rischio un rapporto importante. Il Capricorno deve restare concentrato per raggiungere i suoi obiettivi, mentre l’Acquario potrebbe avere dei dubbio in merito ad alcune scelte prese. Approfondiamo di seguito l’Oroscopo di martedì 9 febbraio 2021 per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo di martedì 9 febbraio 2021

Ariete: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di mostrarvi più collaborativi possibile nei confronti degli altri, soprattutto in ambito lavorativo dove la vostra esperienza potrebbe rivelarsi di grande aiuto per un nuovo o un più giovane collega.

Bene l’amore.

Toro: la Luna nelle scorse ore è venuta in soccorso del segno, che dunque inizia questa giornata con grande energia e vitalità. In ambito lavorativo e per quanto riguarda la sfera economica arrivano delle rassicurazioni. Serenità in amore.

Gemelli: continua per il segno un momento molto positivo per quanto riguarda l’amore e la salute. Al contrario durante le prossime 24 ore bisogna prestare attenzione alla sfera economica ed evitare acquisti o investimenti di qualsiasi genere. Recupero nelle prossime giornate.

Cancro: L’oroscopo di martedì 9 febbraio 2021 lascia presagire una donna interessante per la sfera lavorativa, dove potrebbero nascere collaborazioni o progetti produttivi. Armonia in amore.

Leone: secondo il presagio delle stelle durante questa giornata potrebbero giungere delle interessanti novità per quanto riguarda l’ambito lavorativo, dove qualcuno potrebbe ricevere una proposta ho un avanzamento di carriera.

Alti e bassi per il fisico. Amore in recupero.

Vergine: è un momento di estrema creatività per il segno che durante le prossime ore potrebbe mettere appunto una strategia interessante o avere un’idea vincente. Il consiglio delle stelle è quello di non aver paura di mettervi in gioco.

Bilancia: un quadro astrale confuso si riflette sul segno durante questa giornata.

In amore così come all’interno della sfera familiare sarà bene evitare le critiche e le polemiche. L’ideale sarebbe concedersi qualche momento di solitudine, per riflettere lontano dagli altri.

Scorpione: l’oroscopo di martedì 9 febbraio 2021 annuncia 24 ore di tensione per l’amore dove la gelosia del segno potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso e compromettere un rapporto importante.

Siate cauti ed evitate inutili scenate.

Sagittario: questa giornata si preannuncia frenetica già dalle prime ore della mattina, quando potrebbero nascere degli imprevisti, come un gusto o una questione domestica o pratica da risolvere. Serenità in amore.

Capricorno: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di non perdere la concentrazione è rimanere incentrati sui propri obiettivi. È un momento in cui si può ottenere molto. Non siete lontani dalla meta. Amore passionale.

Acquario: alcuni dubbi affollano la mente del segno. Nelle giornate precedenti potrebbero esserci state delle scelte da prendere o cambi di direzione da effettuare e qualcuno potrebbe aver bisogno di tempo per abituarsi alla nuova realtà. Prendetevi un momento per staccare la spina, per dedicarvi ai vostri hobby e alle vostre passioni.

Pesci: l’oroscopo di martedì 9 febbraio 2021 lascia presagire una giornata serena per il segno che recupera per quanto riguarda la sfera sentimentale e i rapporti interpersonali. Le energie e la vitalità ritrovate potrebbero rivelarsi utili anche al fine di risolvere alcune questioni professionali.