Il mese di febbraio entra sempre più nel vivo per tutti i segni. Ci sono stati diversi cambiamenti e novità in queste tre settimane del mese. Ci stiamo avvicinando ora ad un nuovo fine settimana, vediamo cosa hanno in serbo stelle e pianeti per i segni con l'Oroscopo del 19 febbraio 2021.

Ariete: in amore giornata a metà con il pomeriggio migliore della mattina. Ci sono buoni progetti da portare avanti. Nel lavoro non mancherà qualche incomprensione che sarà però superata in breve tempo.

Toro: per i sentimenti momento favorevole, a breve anche Venere non sarà più in opposizione. Nel lavoro state programmando qualcosa di nuovo.

Gemelli: a livello sentimentale il cielo è dalla vostra parte e con la Luna nel segno e le cose vanno meglio. Nel lavoro, anche se le cose non vanno come vorreste vi sentite comunque serenità nei risultati.

Cancro: in amore le storie nate di recente potranno diventare interessanti. Venere è in un transito importante. A livello lavorativo qualcuno potrà essere contro di voi, le idee in ballo sono differenti.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale, nei sentimenti ci sono dei bei momenti da vivere. Vi sentite più forti. Nel lavoro attenzione ad alcune spese eccessive.

Vergine: a livello sentimentale alcune discussioni dovranno essere rimandate. Nel lavoro quello che parte in questo momento potrebbe diventare importante da qui ai prossimi giorni.

Previsioni e oroscopo del 19 febbraio 2021: la giornata

Bilancia: a livello amoroso le stelle sono dalla vostra parte, in particolare nel pomeriggio. Diversi pianeti favorevoli aiutano nelle nuove relazioni. Nel lavoro c'è una maggiore energia e tutto quello che fate ora sarà importante per il futuro.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale momento non esaltante, vi sentite giù di morale.

Nel lavoro ci sono delle nuove occasioni da valutare, non agite però di fretta.

Sagittario: a livello amoroso qualcosa potrebbe non andare come vorreste. Attenzione ad alcune perplessità. Nel lavoro momento di recupero e chi ha un'attività in proprio può migliorare i contatti.

Capricorno: in amore con Venere che a breve sarà nel segno le cose cominceranno ad andare meglio.

Siete in recupero. Nel lavoro attenzione a dei momenti di maggiore stanchezza.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale non è una giornata difficile ma qualcuno potrebbe essere contro di voi. Nel lavoro, se sentite la necessità di cambiare è importante aspettare ancora qualche settimana.

Pesci: in amore questo è un periodo che porta qualche emozione in più. Attenzione solo a qualche momento di stress da gestire. Nel lavoro meglio aspettare prima di prendere decisioni drastiche.