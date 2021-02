L'Oroscopo di domani 20 febbraio è pronto a mettere in rilievo il probabile andamento riservato dalle stelle al prossimo sabato. Prima di iniziare a decantare uno ad uno i simboli astrali rientranti nella prima sestina zodiacale, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, ci preme dare un breve anticipo su quali saranno i segni migliori del primo giorno di weekend. In questo caso, l'Astrologia è pronta a favorire in amore e poi anche nei sentimenti in generale o nel lavoro in primis l'Ariete. Il predetto simbolo di Fuoco potrà contare su un ottimo sabato e anche su una discreta domenica.

A fare da spalla all'Ariete senz'altro Gemelli: coloro nativi in questo sincero segno di Aria avranno la fortuna di poter contare su una meravigliosa Luna nel segno, per cui sarà facile avere la meglio in molte situazioni.

Intanto non si preannuncia una giornata discreta, sempre secondo le previsioni astrologiche del 20 febbraio, per gli amici nativi del Cancro, in questo contesto indicati in periodo da tre stelle, perciò da considerare 'sottotono'.

Previsioni zodiacali 20 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 20 febbraio al segno dell'Ariete predice l'arrivo un ottimo inizio di weekend, quasi al limite della perfezione. La giornata di fine settimana quindi, oltre ad essere estremamente piacevole nelle affettività in generale, senz'altro regalerà piccoli colpetti di buona fortuna.

In amore, vi farete trascinare dai sentimenti ed è giusto così: grazie agli influssi astrali altamente positivi arriveranno dei momenti intensi e quasi magici, ovviamente da trascorrere con chi si ama. Single, le stelle vi avvolgeranno e vi proteggeranno con un'aurea primaverile che vi irradierà di gioia. Il vostro benessere fisico e mentale sarà percettibile a chiunque vi starà vicino.

Sarà questa una giornata indimenticabile in cui vi sentirete pronti a conquistare il mondo ed a guardare avanti, senza più voltarvi indietro. Nel lavoro, vi attende una buona giornata cari amici dell'Ariete, il che vi consentirà di mettere ordine attorno a voi, in casa, nella vostra mente e nel vostro cuore. In generale andrà tutto abbastanza liscio, in più dei buoni guadagni non deluderanno le vostre attese.

Gettatevi in imprese professionali o finanziarie.

Toro: ★★★★. Le previsioni astrologiche di sabato vedono questo periodo della settimana, soprattutto per voi nativi di prima e seconda decade, propenso a partire abbastanza bene. Il problema è che poi vi riallineerete con gli altri nativi di terza decade: ergo, questo sabato in generale sarà normale ed immerso (probabilmente) totalmente nella solita scontata routine. In amore, delle sensazioni positive vi riempiranno il cuore, mentre la presenza della Luna in Gemelli vi sarà d'aiuto nel caso doveste prendere delle decisioni importanti. Siate sinceri nel fare chiarezza dentro voi stessi e soprattutto all'interno dei vostri rapporti affettivi, di qualsiasi tipo. Single, in amore lanciatevi con convinzione in modo da sfruttare a massimo le buone influenze della Luna: se ci fosse qualcuno/a che interessa, dichiaratevi pure senza timore!

Intanto sappiate che i sogni non sono fatti per rimanere in un cassetto: i desideri e la stessa vita vanno sempre vissuti appieno! Nel lavoro, secondo le stelle questa sarà la giornata delle riflessioni o delle prese di coscienza. Realizzerete che il vostro percorso sta assumendo dei contorni più concreti e sempre più in linea con ciò che inseguite da tempo.

Gemelli: ★★★★★. Questo primo giorno di weekend arriverà portando in dono tanta fortuna da investire nelle cose che più vi aggradano. Pertanto, il frangente per molti di voi nativi si profila brioso, giusto quel tanto che occorre per risolvere eventuali situazioni in stallo. In amore, non tiratevi indietro davanti a cambiamenti indispensabili, potrebbero esserci meravigliose opportunità per tanti di voi.

Sarete al top della forma, sfruttatela al meglio ma senza esagerare: rilassatevi, ricaricatevi ma non lesinate sul fatto di trascorrere più tempo con il partner. Single, sarà una giornata ideale per l'amore e per l'amicizia: tenerezza da un lato e sostegno e solidarietà dall'altro. Sapete già da tempo di essere circondati da persone che vi vogliono molto bene, quindi cercate di contraccambiare chi avesse bisogno, anche se non vi dicessero di essere in difficoltà. Nel lavoro, Luna e Urano vi daranno la carica, mentre il giorno potrà rivelarsi importante su tutti i fronti. Neppure i più pessimisti tra voi riusciranno a trovare qualche cosa che non va tra le tante gratificazioni: sarete animati da un'intraprendenza assolutamente eccezionale, il che darà ottimi frutti.

Oroscopo e stelle di sabato 20 febbraio

Cancro: ★★★. Giornata abbastanza in salita ma molto importante per il fatto che da fine pomeriggio inizierà l'agognato recupero in amore e nel lavoro. Intanto ci sarà da superare quest'ultimo scoglio: valutata con la spunta dei frangenti sottotono, questa parte della settimana in procinto di finire senz'altro potrebbe essere abbastanza pesante riguardo alcune questioni aperte (che solo voi sapete). Cercate di non investire tutte le vostre energie in impegni extra-rapporto, altrimenti potreste trascurare il partner che, probabilmente, si lamenterà del vostro ritmo di vita troppo frenetico. In amore, non si può dire che la vita di coppia viva dei momenti esaltanti, ma a voi non importa; in questo momento preferite puntare su sicurezza e tranquillità, anche a costo di avere dei battibecchi con chi avete a fianco.

Single, un po' di ragione ce l'avete nel lamentarvi, ma il segreto sta nel non esagerare. Se passerete l'intera giornata a lagnarvi, a piangervi addosso, poi non vi rimarrà tempo per dedicarvi a nient'altro, pensateci! Sarà un po' complicato il lavoro, forse perché lo svolgerete malvolentieri, con la testa rivolta altrove, pensando magari ad una vacanza che continuate a rimandare. Sgobbare non vi piace, ma questo sabato vi tocca, perciò avanti dritta con il senso del dovere e senza lamentarsi.

Leone: ★★★★. In arrivo una giornata, se non proprio fantastica, sicuramente non negativa e certamente buona da vivere a tutto tondo con questa parte finale della settimana. In amore, la presenza della Luna in Gemelli in parte vi renderà abbastanza affascinanti: sarete pertanto capaci di sedurre, volendo anche solo con lo sguardo.

In molti casi comunque il buon dialogo sarà essenziale affinché la vita sentimentale risulti accettabile. Questo è il momento adatto per chiarire eventuali malintesi, anche se di minima importanza, perché contribuirà a migliorare il rapporto di coppia. Sarete in grado di affrontare così degli argomenti scomodi con il vostro partner, trovando le parole giuste. Single, se prenderete in mano le redini di una situazione complessa troverete anche la giusta soluzione e, alla fine, sarete soddisfatti di voi stessi. Durante questa giornata non incontrerete l'amore che da tanto sognate, ma il conforto degli amici basterà a far trascorrere delle ore in sana allegria. Nel lavoro, nelle questioni pratiche tutto dovrebbe procedere nella normalità, secondo i programmi preventivati, senza il rischio di spese impreviste.

Avrete la possibilità di recuperare o di trovare ottime soluzioni in merito ad una situazione che durante questa fase vi avesse dato ansia o messo in difficoltà.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 20 febbraio, indica che la giornata attualmente sotto la lente sarà discreta, anche se con qualche risvolto non troppo positivo. Intanto non dubitate mai dei consigli offerti da chi sa tutto di voi e vi vuole bene. Per quanto irrequieti possiate essere, sapete bene che ogni tanto ci vorrebbe una pausa, un momento in cui tirare i remi in barca e magari lasciarsi dolcemente trasportare dalla corrente. In campo sentimentale, sarà una serata vivace: potrete contare su una comunicazione quanto mai efficace e su un'identità di vedute assai simile tra voi ed il partner.

Single, finalmente dopo tanto tempo potrete dire di aver raggiunto il vostro equilibrio affettivo: il vostro standard di vita migliorerà e si risveglieranno in voi emozioni e passioni che credevate assopite. Nel lavoro, gli astri sopra il vostro capo garantiranno entusiasmo e dinamismo. Gli impegni procederanno a ritmo serrato, quindi buttatevi a capofitto nel disbrigo delle questioni pratiche, mettendo da parte problemi e pensieri negativi.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 20 febbraio.