Sta per iniziare un nuovo weekend per tutti i segni. Ci stiamo avvicinando alla giornata del 20 febbraio 2021. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo per tutti i segni con le novità e i cambiamenti che porteranno in amore e nel lavoro stelle e pianeti.

Ariete: in amore per le coppie di lunga data questa è una giornata promettente. Per i single invece c'è ancora qualche momento di agitazione. Nel lavoro qualcosa potrebbe non andare come vorreste, per questo motivo non mancheranno momenti di agitazione.

Toro: per i sentimenti meglio evitare di portare nuove difficoltà nella coppia se avete avuto problemi di recente.

Nel lavoro i nuovi progetti sono interessanti, anche se qualche momento di stanchezza non mancherà.

Gemelli: a livello sentimentale saranno possibili nuove emozioni. Iniziate a programmare qualcosa di importante ora in vista del futuro. Nel lavoro è un momento utile per proporre qualcosa di nuovo.

Cancro: in amore c'è una buona energia grazie anche alla Luna nel segno. A livello lavorativo non sottovalutate i nuovi progetti.

Leone: per i sentimenti, per chi è single da tempo ora potrebbe arrivare qualche novità. Siete alla ricerca di un confronto. Nel lavoro è il momento giusto per fare delle scelte importanti.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale possibili momenti di conflitto, il weekend vi invita a stare maggiormente attenti.

Nel lavoro ci saranno nuovi progetti da mettere sul tavolo da qui ai prossimi giorni.

Previsioni e oroscopo del 20 febbraio 2021: la giornata

Bilancia: a livello amoroso una relazione potrebbe essere soggetta ad alcune analisi. Ricordiamo però che Venere e Luna sono favorevoli. Nel lavoro alcune situazioni saranno a vostro favore.

Scorpione: a livello sentimentale, se siete single e volete mettere a punto nuovi incontri, il momento aiuta.

Nel lavoro siete in ripresa, vi sentite più forti.

Sagittario: per i sentimenti, con Venere che aiuta ci sono buone prospettive. A livello lavorativo è possibile ora rinnovare un vecchio accordo visto che arriveranno anche novità.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore ci sarà la possibilità di mettere a punto nuovi incontri.

Nel lavoro siete in recupero, anche se ancora c'è qualcuno che avverte momenti di stanchezza.

Acquario: per i sentimenti con la Luna favorevole avrete più capacità di azione. Siete alla ricerca di una conferma in una storia. Nel lavoro state cercando di risolvere alcuni problemi, per questo motivo non mancheranno momenti di calo.

Pesci: in amore con la Luna in opposizione potreste andare incontro ad alcune difficoltà. Nel lavoro col Sole nel segno i nuovi progetti sono importanti.