Nell'Oroscopo del 21 febbraio, saranno protagoniste le emozioni. Felicità e tensione emotiva si alterneranno in un ciclo continuo, fino a definire l'andamento della giornata di domani. Per avere una visione chiara dell'influenza dei pianeti, sarà necessario prendere in considerazione i movimenti degli astri e la loro collocazione. In particolare, sarà possibile notare:

Sole e Nettuno in Pesci

Luna in Gemelli

Mercurio, Venere, Giove e Saturno in Acquario

Marte e Urano in Toro

Plutone in Capricorno

Di seguito tutti i dettagli e le caratteristiche dell'oroscopo di domani 21 febbraio.

Oroscopo di domenica 21 febbraio: distrazioni per Ariete, Cancro sotto pressione

Ariete: metterete tanta passione nei progetti futuri, ma ci saranno tante distrazioni che rovineranno la vostra concentrazione. Avrete bisogno di trovare un posto calmo e silenzioso, dove poter esprimere voi stessi e le vostre potenzialità. Il partner, però, potrebbe non essere dello stesso avviso e chiedervi di passare più tempo insieme. Dovrete fare un importante lavoro di equilibrio per riuscire a gestire tutto.

Toro: sarà una giornata un po' noiosa per il vostro segno zodiacale. Avrete bisogno di spezzare la monotonia quotidiana seguendo le vostre passioni. Potreste approfittare del tempo libero per perfezionare alcune doti o per mettervi in contatto con persone che non sentivate da tempo.

Il partner non vi dedicherà tutte le attenzioni desiderate perché sarà completamente rapito dai suoi problemi. Le cose, però, cambieranno.

Gemelli: dal punto di vista caratteriale, vi sentirete sul punto di scoppiare. Proverete frustrazione e rabbia verso le ingiustizie a cui siete stati sottoposti e non riuscirete a comunicare con la parte più profonda di voi.

Avrete bisogno di una guida emotiva che riesca ad aiutarvi a sfogare le emozioni. Dopo averlo fatto, potrete riprendere in mano il vostro percorso lavorativo e sentimentale. Attenzione a non soccombere sotto il peso di determinati stati d'animo.

Cancro: farete fatica a trovare serenità dal punto di vista sentimentale. Il partner, con il suo carattere, vi metterà a dura prova e cercherà di spronarvi a dare di più alla relazione amorosa.

Non avrete voglia di perdere tempo con inutili discussioni, ma sarete costretti a mettere le cose in chiaro, L'oroscopo di domani consiglia di non permettere ai problemi di cuore di influire sul lavoro e sui progetti in atto.

Previsioni astrologiche di domenica 21 febbraio: Vergine poco fiduciosa, Bilancia gelosa

Leone: non avrete più voglia di rimanere chiusi tra quattro mura e deciderete di fortificare il vostro contatto con la natura. Anche se non avrete modo di frequentare altre persone, non rinuncerete a una sana passeggiata nel parco. Saprete bene come agire per raggiungere la felicità, ma non vorrete influenzare altre persone. Potrebbe esserci una sorpresa inaspettata, che modificherà il corso della giornata.

Vergine: tenderete a fidarvi poco delle persone che vi saranno attorno, soprattutto di quelle che vi hanno già fatto un torto in passato.

Preferirete contare solo sui vostri affetti più cari, perché non vorrete ricevere brutte sorprese. Avrete bisogno di lasciarvi alle spalle, almeno per qualche ora, gli impegni quotidiani e di dedicare un po' di tempo alla cura di voi stessi e dei vostri sentimenti. Se lo farete, vi sentirete rigenerati.

Bilancia: la fedeltà, per voi, sarà un requisito irrinunciabile nel partner. Tenderete a essere gelosi delle sue amicizie e a volerne sapere di più. Proverete a non esporvi troppo e a indagare da dietro le quinte, ma le vostre intenzioni saranno subito chiare. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a fidarvi di più della persona amata. Sarà anche un modo per mettere alla prova la solidità della relazione di coppia.

Scorpione: l'amore per l'arte si scontrerà con le esigenze della vita quotidiana.

Vorreste tanto poter trasformare il vostro talento in un lavoro, ma dovrete avere pazienza e raccogliere i frutti di ciò che, per ora, avete. Forse, vi sentirete un po' frustrati davanti alla prospettiva di non poter sbloccare subito, ma se darete tempo al tempo non ve ne pentirete. Attenzione a ciò che direte in ambito sentimentale: modulate bene le parole.

Previsioni astrali di domani 21 febbraio: Capricorno innamorato, Acquario bisognoso di riposo

Sagittario: saltare da un interesse a un altro non vi sarà di alcun aiuto. Anche se avrete in mente molte cose, la cosa migliore sarà concentrarvi su un unico progetto, in modo da poter dare il massimo. Dall'esterno riceverete consigli contrastanti su questioni che vi staranno molto a cuore. Vi troverete travolti dall'incertezza e preferirete attendere prima di prendere una decisione che potrebbe rivelarsi dannosa.

Capricorno: l'amore vi farà battere il cuore, ma non vi aiuterà a dimenticare tutte le difficoltà di questo periodo. Sentirete il bisogno di immergervi in qualcosa che possa distrarvi dal resto. Metterete al primo posto gli hobby e le passioni, senza però sottovalutare il lavoro. Il partner vi fornirà un supporto fondamentale per la vostra crescita personale. Attenzione alle liti in famiglia: potrebbero spingervi a dire qualcosa che non pensate realmente.

Acquario: non vi sentirete pronti ad iniziare una nuova settimana perché non vorrete abbandonare il comfort della domenica. Sentirete di aver bisogno di un po' di tempo pe recuperare le energie e per ritornare attivi. L'oroscopo di domani consiglia di non perdervi in attività inutili, ma di cercare di concentrarvi sulle cose che davvero vi rendono felici.

In amore, tutto andrà per il verso giusto, senza alcuna incomprensione degna di nota.

Pesci: non vi sentirete a vostro agio con il partner, ma cercherete di migliorare la situazione. Potrete fare molte cose per rendere l'atmosfera più dolce, ma non dovrete sottovalutare l'importanza del dialogo. Solo se riuscirete a parlare a cuore aperto, infatti, la coppia avrà modo di crescere e di superare le difficoltà. La famiglia sarà un ottimo punto di riferimento grazie al suo desiderio di incoraggiarvi e di appoggiarvi sempre.